Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.
Правая кандидатка совершила прорыв в гонке за пост мэра Парижа
Депутат Европарламента от партии «Реконкиста» Сара Кнафо, выступающая против иммиграции, пройдёт во второй тур выборов мэра Парижа, что станет историческим событием для крайне правого кандидата, согласно новым данным опроса, предоставленным Politico.
Опрос французского института Cluster17, результаты которого приводит Politico, показал, что депутат Европарламента Сара Кнафо от партии «Воссоединение» пройдет во второй тур выборов мэра Парижа, набрав 10% голосов. Муниципальные выборы в Париже должны состояться в марте 2026 года.
Кнафо, выступающая с антииммиграционной повесткой, ранее имела только 6% поддержки в декабре, что указывает на заметный рост популярности ее кампании. Ее программа включает радикальные меры по сокращению числа госслужащих в Париже и отмену ряда инициатив действующего мэра Анн Идальго, например, восстановление автомобильного движения по берегам Сены с созданием двухъярусного прохода для машин и пешеходов.
Лидирует в гонке социалист Эммануэль Грегуар с 33%, за ним следуют министр культуры Рашида Дати от консерваторов с 26%, центрист Пьер-Ив Бурназель с 14% и представитель ультралевых София Чикиру с 12%. Кандидаты, преодолевшие порог в 10%, проходят во второй тур, который пройдет 22 марта, что может привести к беспрецедентной пятисторонней борьбе. По словам президента Cluster17 Жан-Ива Дормажена, Дати оказалась «зажатой клещами» между Кнафо и Бурназелем, а Грегуар опирается на поддержку избирателей из многонациональных районов, что дает ему преимущество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон решил объяснить своим сопартийцам причины приостановки пенсионной реформы.
Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству Себастьена Лекорню.
В стране был объявлен состав нового правительства.