Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству Лекорню
Французские депутаты не смогли выразить недоверие действующему правительству, отклонив соответствующую резолюцию в нижней палате.
Национальное собрание Франции отклонило резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню. Для вынесения вотума не хватило восемнадцати голосов депутатов, сообщает ТАСС.
Спикер Национального собрания Яэль Брон-Пиве объявила по итогам голосования: «Необходимое большинство не достигнуто, резолюция отклонена».
За отставку кабинета проголосовал 271 парламентарий. Однако для принятия решения требовалось набрать 289 голосов депутатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню назначил новое правительство.
В Париже отмечали очередное решение Эммануэля Макрона как провокационное, поскольку Себастьен Лекорню только что подал в отставку с того же поста.
В центре Парижа прошла массовая акция с требованиями отставки Макрона и выхода Франции из Евросоюза и НАТО.