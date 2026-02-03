Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны около Таратутино и Покровки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Хатним, Сосновым Бором и Верхней Писаревкой, сообщается в канале Max Минобороны России.

Противник при этом потерял до 190 военнослужащих. Уничтожены 11 складов боеприпасов, матсредств и горючего.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Новоосиново, Гороховатки, Благодатовки, Паламаревки, Петровки, Грушевки Харьковской области и Красного Лимана ДНР.

Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV, и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада с боеприпасами и станция РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Белокузьминовки, Закотного, Малиновки, Славянска, Краматорска, Резниковки, Никифоровки и Константиновки ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, два танка, четыре американских бронеавтомобиля HMMWV, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США и два склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Доброполья, Белицкого, Гришино ДНР, Новопавловки, Новоподгородного и Гавриловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Горького, Нового Поля, Староукраинки, Воздвижевки и Зализничного Запорожской области.

Противник потерял более 420 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Придорожное в Запорожской области. За день до этого они освободили Зеленое в Харьковской области, а ранее освободили Сухецкое в ДНР.