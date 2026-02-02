Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные использовали густой туман для маскировки при штурме села Зеленое в Харьковской области, передает ТАСС. Как отметили в Минобороны России, погодные условия не позволили противнику эффективно применять беспилотники, что стало преимуществом для российских штурмовиков. «Российские штурмовики воспользовались резким изменением погодных условий. Потепление, высокая влажность и поднявшийся туман не позволяли активно работать вражеским беспилотникам, это также послужило естественной маскировкой при штурме позиций противника», – сообщили в ведомстве.

Село Зеленое было освобождено бойцами 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». Перед началом штурма артиллерия корпуса нанесла удары по позициям противника, после чего российские подразделения перешли к активным действиям.

По информации Минобороны, отдельную роль сыграли военные из 18-й мотострелковой дивизии. Их подразделения беспилотных систем вели круглосуточную разведку, корректировали огонь и обеспечивали точные данные для ударных FPV-дронов.

В ведомстве подчеркнули, что захват Зеленого способствует расширению буферной зоны безопасности вдоль границы России. Главная задача – лишить противника возможности наносить удары по приграничным российским регионам и атаковать их с помощью дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия освободила населенный пункт Зеленое в Харьковской области.