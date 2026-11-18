Tекст: Денис Тельманов

Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo и подразделение европейского оборонного концерна MBDA в Германии заключили официальное соглашение о совместной работе. Разрабатываемый проект под названием PODS представляет собой систему высокоточного поражения целей непосредственно с орбиты Земли, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз компании Atmos.

В рамках профильного сотрудничества предприятия намерены объединить научно-технические усилия в разработке современного космического оружия. Документ предусматривает полноценную интеграцию создаваемых компаниями технологий в общую европейскую систему неядерного сдерживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца компания Atmos Space Cargo приступила к разработке оружия класса «космос – земля» с глобальной дальностью действия.

Осенью совместное предприятие MBDA начало работу по технической поддержке и модернизации зенитных комплексов в Польше.

Летом Берлин обсудил с концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.