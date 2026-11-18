Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?7 комментариев
Немецкие Atmos и MBDA договорились о разработке космического оружия
Технологическая компания Atmos Space Cargo и европейский оборонный концерн MBDA подписали соглашение о совместном создании системы высокоточного поражения целей с околоземной орбиты.
Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo и подразделение европейского оборонного концерна MBDA в Германии заключили официальное соглашение о совместной работе. Разрабатываемый проект под названием PODS представляет собой систему высокоточного поражения целей непосредственно с орбиты Земли, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз компании Atmos.
В рамках профильного сотрудничества предприятия намерены объединить научно-технические усилия в разработке современного космического оружия. Документ предусматривает полноценную интеграцию создаваемых компаниями технологий в общую европейскую систему неядерного сдерживания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца компания Atmos Space Cargo приступила к разработке оружия класса «космос – земля» с глобальной дальностью действия.
Осенью совместное предприятие MBDA начало работу по технической поддержке и модернизации зенитных комплексов в Польше.
Летом Берлин обсудил с концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.