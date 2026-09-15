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    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    15 сентября 2026, 09:21 • Новости дня

    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите

    Defense One: Вашингтон впервые подтвердил размещение боевых систем в космосе

    Tекст: Мария Иванова

    Министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Американские военные располагают орбитальным вооружением, передает издание Defense One.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать готовность к встрече с развивающимися угрозами, где бы они ни находились», – заявил министр ВВС США Трой Мейнк. Он добавил, что именно поэтому Соединенные Штаты сейчас имеют на орбите оружие контроля космического пространства, способное защитить силы от враждебных противников.

    Директор по космической безопасности фонда Secure World Foundation Виктория Самсон отметила, что подобные заявления ранее не звучали от официальных лиц США.

    По ее мнению, Вашингтону теперь придется смириться с аналогичными шагами Китая и России. Эксперт предположила, что речь идет не о кинетическом оружии, а о космических системах радиоэлектронной борьбы.

    Мейнк также анонсировал запуск прототипов спутниковой группировки Airborne Moving Target Indicator в сентябре. Кроме того, министр сообщил о готовности к полетам космических перехватчиков, которые являются основой системы противоракетной обороны Golden Dome. Генерал Космических сил Майкл Гетлейн ранее предупреждал о серьезных проблемах с финансированием этого проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения.

    В прошлом году глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал Пентагон разместить оружие в космическом пространстве.

    В ответ на разработку американских систем противоракетной обороны Москва и Пекин указали на риски начала гонки вооружений.

    14 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса, способного поражать цели на дальних дистанциях с невероятной точностью.

    Отечественные предприятия выпустили новое оружие, отличающееся исключительной точностью стрельбы, передает РИА «Новости». Разработка предназначена в первую очередь для гражданского использования, однако может заинтересовать и силовые ведомства.

    Оздоев отметил, что продукция постоянно совершенствуется с учетом современного боевого опыта. Новинки создаются как для нужд армии, так и для рядовых потребителей.

    «Например, недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс – винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше. Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие», – заявил он. Оздоев добавил, что комплекс позволяет попадать белке в глаз и не уступает лучшим мировым аналогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной спрос на снайперские винтовки Драгунова и Чукавина кратно вырос.

    Предприятие Lobaev Arms запустило в серийное производство роботизированный снайперский комплекс «Двойник».

    Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о создании зенитных артиллерийских роботов.

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    14 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере на 26%

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере
    @ IMAGO/Alon David/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    Согласно опубликованному ежегодному докладу ведомства, негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе, передает РИА «Новости». «В 2025 году было проведено в общей сложности 519 расследований в сфере правого экстремизма, что означает рост примерно на 26%», – говорится в документе. Глава федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартина Розенберг отметила, что в стране происходит нормализация правопопулистских нарративов.

    По словам руководителя ведомства, подобные взгляды активно распространяются в социальных сетях. Если раньше экстремистские высказывания звучали в узком кругу, где друзья могли скорректировать человека, то сегодня интернет позволяет легко связаться с единомышленниками по всему миру для подтверждения своих идей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года прокуратура ФРГ возбудила уголовные дела о пропаганде нацизма среди элитных десантников бундесвера.

    В прошлом году немецкие правоохранители зафиксировали рекордный рост числа политически мотивированных преступлений в стране.

    Глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил об увеличении количества правоэкстремистских группировок среди молодежи.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    «Калашников» решил впервые показать в ЮАР укороченные автоматы АК-15К и АК-19К

    Tекст: Мария Иванова

    На международной оборонной выставке в Претории впервые представят новейшие российские укороченные автоматы и проверенные в спецоперации барражирующие боеприпасы.

    Отечественное предприятие покажет свои разработки на выставке Africa Aerospace and Defense Expo, которая пройдет с 16 по 20 сентября, передает пресс-служба концерна «Калашников».

    Посетители увидят новейшие укороченные автоматы АК-15К и АК-19К.

    Кроме того, состоится зарубежная премьера управляемого барражирующего боеприпаса «КУБ-2-Э». Этот беспилотный аппарат уже успел хорошо зарекомендовать себя в зоне проведения специальной военной операции.

    Экспозиция также включит традиционные образцы стрелкового вооружения, среди которых автоматы АК-203 и АК-204, снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемет ППК-20. Дополнительно будут продемонстрированы три модели пистолетов Лебедева.

    В сегменте беспилотной авиации разработчики представят переносную разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ». Гражданское направление будет представлено летательным аппаратом «СКАТ 350 М».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года концерн впервые публично представил укороченные автоматы АК-15К в Подмосковье.

    Позже генеральный директор предприятия Алан Лушников рассказал об успешном применении этого оружия в странах Африки.

    Зимой компания анонсировала демонстрацию барражирующих боеприпасов «Куб-2Э» на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.

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    14 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Ростех сообщил о создании зенитных роботов для борьбы с дронами

    Tекст: Мария Иванова

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев рассказал о создании полностью автоматизированных зенитных артиллерийских роботов, способных уничтожать любые беспилотники.

    Новые российские зенитные комплексы ТКБ-1167 и «Цитадель» закрывают ниши, для которых ранее не существовало средств ПВО, сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

    «Комплексы очень востребованы. У этой техники – своя ниша, которую не закрывают, например, системы РЭБ. ТКБ-1167 и «Цитадель» – это не просто зенитки. Фактически это два зенитных артиллерийских робота, которые автоматизированы на всех этапах – от обнаружения цели до ее поражения», – приводит его слова РИА «Новости».

    Комплексы оснащены радиолокационными станциями и тепловизорами, что позволяет им обнаруживать дроны любых размеров круглосуточно. Техника успешно прошла апробацию в реальном бою. ТКБ-1167 вооружен четырьмя пулеметами для плотного огня по БПЛА, а «Цитадель» использует снаряды с программируемым подрывом, создающие шрапнельное облако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала мировую премьеру зенитных комплексов ТКБ-1167 и ЗАК-30 в Египте.

    Российские специалисты создали систему «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Военные задействовали этот пушечный комплекс против украинских дронов в зоне проведения спецоперации.

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    14 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    ВВС США заявили о наличии орбитального оружия для контроля космоса

    Министр ВВС Менк: США обладают орбитальным оружием для контроля космоса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения, предназначенных для контроля космического пространства и защиты американских войск.

    Американские военные располагают специальными средствами для доминирования в околоземном пространстве, сказал Менк, передает ТАСС. Соответствующее заявление министра прозвучало на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил под Вашингтоном.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединенные ВС от враждебных действий противников», – подчеркнул Менк.

    При этом раскрывать технические подробности и характеристики используемых систем чиновник не стал. На просьбу модератора мероприятия рассказать о космическом оружии подробнее министр ответил отказом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Northrop Grumman подготовила к запуску способный уничтожать орбитальные цели космический аппарат.

    Ранее глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал Пентагон разместить вооружения в космическом пространстве.

    Власти Соединенных Штатов запланировали введение в строй системы подавления российских и китайских спутников Meadowlands.

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    14 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Россия, Китай и Монголия начали глубокую интеграцию охраны границ

    Tекст: Мария Иванова

    Военные подразделения трех государств перешли к новому этапу взаимодействия для обеспечения безопасности совместных рубежей после завершения масштабных учений.

    Вооруженные силы Китая, России и Монголии запустили процесс тесного взаимодействия по защите общих рубежей, передает ТАСС.

    Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь прокомментировал недавние маневры «Пограничное сотрудничество – 2026». «Это уже вторые совместные учения, организованные пограничными подразделениями Китая, России и Монголии», – заявил он.

    По словам Цзян Биня, трехстороннее сотрудничество перешло от поиска путей взаимодействия к глубокой интеграции. Представитель ведомства уточнил, что такое партнерство позволяет эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации и поддерживать стабильность в приграничных районах. Кроме того, оно способствует расширению традиционной дружбы между государствами.

    Мероприятия состоялись в начале сентября в районе китайского города Маньчжурия. Военнослужащие отработали пресечение разведывательно-диверсионной деятельности, а также поиск и задержание нарушителей. В ходе маневров активно применялись беспилотники, интеллектуальные технологии и современные средства пограничного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны КНР анонсировало совместные маневры пограничных войск трех стран в начале сентября.

    Годом ранее вооруженные силы этих государств провели первые подобные учения по охране общих рубежей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять трехстороннее сотрудничество на фоне сложной международной обстановки.

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    14 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Российские военные поразили сухогруз с оружием в порту Одессы

    Минобороны: Российские военные поразили сухогруз с оружием в порту Одессы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные атаковали портовую инфраструктуру и суда, работающие в интересах украинской армии, включая сухогруз с военными грузами в Одессе, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабные удары по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах украинской армии, сообщило ведомство в Max. В результате атаки беспилотников в одесском порту был поражен сухогруз. Это судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения подразделений вооруженных сил Украины.

    Помимо этого, российские военные продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах страны. Эти пути используются для перевозки грузов военного назначения, поступающих из европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября российские военные поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы.

    Двумя днями ранее армия России уничтожила транспортное судно с оружием в порту Черноморск.

    В середине августа ударные беспилотники атаковали корабли со снаряжением для украинских подразделений на черноморском побережье.

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    14 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Минобороны Китая осудило совместные военные учения Японии, США и Австралии

    Минобороны КНР: Учения Японии, США и Австралии повышают риск конфронтации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь предупредил об угрозе региональной безопасности из-за военных учений Японии, США и Австралии.

    Военные учения Японии, США и Австралии повышают риск гонки вооружений и военной конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают в МИД КНР, передает РИА «Новости». Совместные маневры Orient Shield проходят с 8 по 24 сентября, в том числе на японском острове Хоккайдо.

    «Учения, выдаваемые за «щит», на самом деле направлены на продвижение передового развертывания стратегического наступательного вооружения, они наносят ущерб интересам безопасности других стран, повышают риск гонки вооружений и военной конфронтации в регионе, а также серьезно угрожают региональной безопасности и стабильности», – заявил Цзян Бинь.

    Представитель китайского оборонного ведомства подчеркнул, что Пекин решительно выступает против подобных действий. По его словам, любые шаги, поощряющие военные амбиции Токио, лишь затянут регион в опасный водоворот.

    Цзян Бинь также отметил, что в последние годы Япония неоднократно нарушала свою пацифистскую конституцию. Страна активно разрабатывает дальнобойное наступательное оружие и ускоряет ремилитаризацию, потакая внешним силам и втягиваясь в блоковую конфронтацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты запланировали размещение ракетной системы Typhon на юго-западе Японии для участия в совместных учениях.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь обвинил Токио в провоцировании блокового противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Ранее китайское внешнеполитическое ведомство предостерегло японские власти от ухода в сторону милитаризации.

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    14 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    Тайвань провел летные испытания американских беспилотников MQ-9B SkyGuardian

    Первые американские беспилотники MQ-9B SkyGuardian прошли испытания на Тайване

    Tекст: Мария Иванова

    Тайвань успешно провел летные испытания первых двух американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian на авиабазе в восточной части острова.

    Тайвань провел летные испытания первых двух беспилотников MQ-9B SkyGuardian, закупленных у Соединенных Штатов Америки, передает ТАСС.

    Тестирование американских летательных аппаратов состоялось на авиабазе в восточной части острова.

    Испытания прошли после завершения сборки дронов, доставленных на остров ранее в этом году. В марте власти Тайбэя сообщали о планах получить два MQ-9B SkyGuardian в 2026 году и еще два – в 2027 году.

    Управление по сотрудничеству в области безопасности США ранее отмечало, что аппараты предоставят Тайваню «возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки, обнаружения целей». Дроны также помогут в борьбе с наземными, морскими целями и подводными лодками.

    Продажа беспилотников была одобрена США в ноябре 2020 года. Сделка на сумму 467 млн долларов включает также две наземные станции управления, запчасти и оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года глава минобороны Тайваня подтвердил проведение тайных совместных учений с США.

    В мае президент США подвесил вопрос продажи оружия Тайбэю по итогам визита в Китай.

    В конце 2025 года Вашингтон одобрил поставку острову вооружений на 11,1 млрд долларов.

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    14 сентября 2026, 10:43 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall получил заказ на снаряды на 100 млн евро

    Rheinmetall получил международный контракт на 155-мм снаряды на 100 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупный международный заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стоимостью не менее 100 млн евро.

    Германский оборонный концерн Rheinmetall получил крупный заказ от международного клиента на поставки артиллерийских снарядов калибра 155 мм, передает ТАСС.

    Стоимость контракта оценивается не менее чем в 100 млн евро. Производство снарядов уже началось, а полностью выполнить заказ планируется в 2027 году. Речь идет о «пятизначном числе» боеприпасов.

    Концерн также работает над расширением производственных мощностей, чтобы покрыть растущий спрос на снаряды калибра 155 мм. Rheinmetall является крупнейшей оборонной компанией Германии и поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву, а также строит на Украине завод по производству боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий оборонный концерн запланировал двукратное увеличение производства оружейного пороха из-за дефицита.

    Летом предприятие приступило к отгрузке боеприпасов для нужд Киева с нового завода в Нижней Саксонии.

    В прошлом году руководство компании анонсировало ежегодные поставки на Украину до 200 тыс. артиллерийских снарядов.

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    14 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Силы ОДКБ начали масштабные учения в горах Казахстана

    Совместные учения ОДКБ начались на полигоне Коктал в Казахстане

    Tекст: Мария Иванова

    Воинские контингенты четырех стран приступили к отработке уничтожения незаконных вооруженных формирований на казахстанском полигоне Коктал в рамках маневров «Рубеж-2026».

    Масштабные маневры с участием Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона продлятся до 18 сентября, передает РИА «Новости».

    «В Республике Казахстан на территории учебного полигона «Коктал» началась активная фаза совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2026», – заявили в пресс-центре.

    Военнослужащие отрабатывают ведение боевых действий против незаконных вооруженных формирований. Особое внимание командиры уделяют выполнению задач в условиях сложной горно-пустынной местности. Замысел маневров тесно связан со стратегическими командно-штабными тренировками вооруженных сил Казахстана.

    Заместитель генерального секретаря организации Мирлан Тургунбеков отметил, что тренировки проходят на фоне обострения кризиса международных отношений. Он подчеркнул сохранение конфликтного потенциала в регионе.

    В маневрах участвуют военные из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Основу российского контингента составляют бойцы 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа. Всего задействовано около 1500 человек, более 300 единиц техники и 115 беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России весной анонсировало проведение учений ОДКБ на территории Казахстана.

    Летом участники заседания Совета министров обороны стран объединения определили порядок совместных действий для поддержания региональной стабильности.

    В августе казахстанское военное ведомство начало масштабную переброску войск к полигонам для маневров «Решительный отпор».

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    14 сентября 2026, 21:34 • Новости дня
    Астроном заявил о непредсказуемости и уникальности вспышек на Солнце

    Астроном Леденцов: Все вспышки на Солнце непредсказуемы и уникальны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Каждая солнечная вспышка обладает уникальными характеристиками, а прогнозирование отрыва плазменных уплотнений пока остается невозможным для науки, заявил и. о. завотделом физики Солнца Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Леонид Леденцов.

    Ученые до сих пор не могут предсказать вероятность отрыва протуберанцев – плазменных уплотнений в короне светила, сказал ученый, передает ТАСС. Леденцов отметил, что, несмотря на наличие хорошей стандартной модели солнечных вспышек, все они являются нестандартными.

    «Потому что на поверхности Солнца происходят очень сложные конвективные движения, которые очень сильно запутывают магнитные поля, каждая конфигурация процесса магнитного пересоединения для каждой отдельной вспышки выглядит по-особенному. Процесс перераспределения энергии <…> может быть совершенно разным», – пояснил специалист.

    Леденцов также добавил, что исследователи в настоящее время не способны прогнозировать отрыв протуберанца из-за неизученности механизма, влияющего на этот процесс. По его словам, триггер, определяющий, уйдет ли протуберанец в межпланетное пространство или вернется на Солнце, остается невыясненным.

    В конце августа на Солнце возобновились сильные вспышки.

    Весной специалисты зафиксировали отрыв гигантского протуберанца длиной около 1 млн километров.

    В конце прошлого года ученые показали процесс растворения плазменного торнадо в космическом пространстве.

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    14 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Минобороны обсудило военное сотрудничество с Монголией

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков и военный атташе Монголии Лхамжий Онцгойбаяр обсудили перспективы развития двусторонних отношений в оборонной сфере.

    Замминистра обороны Василий Осьмаков провел встречу с атташе по вопросам обороны при посольстве Монголии в Российской Федерации бригадным генералом Лхамжием Онцгойбаяром, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Стороны уделили особое внимание текущему состоянию взаимодействия двух государств. Кроме того, участники диалога наметили ключевые перспективы развития контактов в военной сфере.

    В апреле главы генеральных штабов России и Монголии провели переговоры для развития двустороннего военного сотрудничества.

    В начале сентября президент России Владимир Путин обсудил стратегическое партнерство с монгольским премьер-министром Ням-Осорын Учралом.

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    14 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали сильные вспышки на Солнце в ближайшие дни

    В ИКИ РАН предупредили о риске мощных вспышек класса М и магнитной бури

    Tекст: Мария Иванова

    В начале недели на Солнце могут произойти сильные вспышки класса М, несмотря на текущую спокойную геомагнитную обстановку и низкую активность, отметили ученые.

    Ученые Института прикладной геофизики допускают возникновение мощных вспышек класса М на Солнце в понедельник и вторник, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.


     В настоящее время на звезде наблюдаются семь групп солнечных пятен категорий Alpha и Beta, однако фактическая активность остается низкой.

    Геомагнитная обстановка находится в зеленой зоне, но периодически приближается к желтой границе. Главным фактором возможных изменений выступает солнечный ветер, который демонстрирует заметные колебания. Ожидается, что в ближайшие дни его скорость возрастет, что может спровоцировать вторую магнитную бурю этой осени.

    Специалисты отмечают, что резкий скачок вспышечной активности сейчас маловероятен. Тем не менее Солнце способно перейти от полного спокойствия к мощным сериям вспышек всего за пару суток, поэтому эксперты призывают всегда быть готовыми к изменениям космической погоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа эксперты предупредили о высоких рисках мощных вспышек на Солнце.

    После события уровня M7.0 ученые ожидали сильнейшую за два месяца магнитную бурю.

    В начале лета гигантская группа солнечных пятен накопила энергию для взрывов высшего балла.

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    15 сентября 2026, 08:07 • Новости дня
    Jaguar Land Rover предложил вооружить НАТО новыми армейскими внедорожниками

    Jaguar Land Rover предложил странам НАТО купить военные внедорожники Defender

    Tекст: Мария Иванова

    Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover планирует поставлять обновленную версию армейского внедорожника Defender Wolf Series II государствам Североатлантического альянса.

    Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover ведет активные переговоры о поставках военной техники ряду стран Североатлантического альянса, передает ТАСС.

    Речь идет о приобретении обновленной версии армейского автомобиля Defender Wolf Series II.

    Компания намерена извлечь выгоду из европейской программы перевооружения Readiness 2030. Эта стратегическая инициатива Евросоюза направлена на наращивание военного потенциала и укрепление оборонной автономии региона.

    «Новый Defender Wolf Series II вполне подходит для вооруженных сил, что касается адаптации к широкому спектру ролей и требований, которые предъявляют военные организации», – заявил представитель JLR Патрик Макгилликадди. По его словам, новые контракты поддержат испытывающий трудности автомобильный сектор Британии и создадут возможности для более чем 2 тыс. местных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября британский автопроизводитель Jaguar Land Rover запланировал увольнение 4 тыс. сотрудников из-за американских пошлин.

    Для выполнения новых обязательств в рамках НАТО Великобритании потребуется увеличить оборонные расходы на 800 млрд фунтов стерлингов до 2040 года.

    Ранее бывший британский премьер-министр Кир Стармер объявил о начале масштабной подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям.

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