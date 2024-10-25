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    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    9 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    6 комментариев
    25 октября 2024, 18:56 • Новости дня

    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая

    Bloomberg: США намерены ввести в строй оружие против спутников России и Китая

    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В следующем году американские власти намереваются ввести в строй вооружения, предназначенные для подавления российских и китайских спутников, сообщает Bloomberg.

    Новая система якобы носит наименование Meadowlands, она должна нейтрализовать спутники на начальных стадиях конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Отмечается, что технические трудности задержали введение системы на два года. Изначально оружие должно было встать на вооружение к октябрю 2022 года. Теперь же считается, что в первом квартале 2025 года будут в боеготовности 32 единицы такого оружия.

    Впервые о системе Meadowlands сообщили в 2020 году. Ее новая версия оснащена современным ПО и обладает расширенными возможностями.

    В мае New York Times сообщала, что Пентагон планирует создать новое поколение наземных и космических технологий для защиты американских спутников от атак. Между тем Россия неоднократно заявляла, что не размещает в космосе ядерное оружие.

    25 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в программе «60 минут» прокомментировал «взрывную» реакцию США на заявления о якобы присутствующих в России военных из КНДР, выразив надежду, чтобы «осколки» этой реакции «там и осели».

    «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – заявил президент, отвечая на реплику ведущей Ольги Скабеевой о том, что в Вашингтоне была «взрывная» реакция на его заявления, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал сообщения о переброске военных из КНДР в Россию, назвав спутниковые снимки «серьезной вещью».

    Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    В МИД России указали, что договор с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

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    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    25 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Ирландский журналист указал на деталь в заявлении Путина о ВСУ
    Ирландский журналист указал на деталь в заявлении Путина о ВСУ
    @ Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова президента России Владимира Путина, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский продолжает жертвовать украинскими военными, чтобы избежать выборов и сохранить свою власть.

    Боуз выделил слова Путина о значительных потерях среди украинских военных. Журналист утверждает, что это связано с политическими мотивами со стороны Киева.

    Боуз отметил, что правительство Зеленского продолжает жертвовать украинскими военными, чтобы удержать власть. «По сути, ими жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих на Курском направлении за последние 30 дней, о чем сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

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    24 октября 2024, 09:40 • Новости дня
    Эксперт: БРИКС создал защиту от разрушительного расширения

    Политолог Ткаченко объяснил цели создания списка стран – партнеров БРИКС

    Эксперт: БРИКС создал защиту от разрушительного расширения
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны – партнеры БРИКС, скорее всего, получат возможность участвовать в официальных мероприятиях организации, а также смогут вовлекаться в работу экономических инициатив объединения. Со временем их список будет меняться, адаптируясь под геополитические реалии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС .

    «На данном этапе в список стран – партнеров БРИКС могут попасть государства, которые уже заявили о желании присоединиться к организации. Это достаточно обширный перечень участников международной политики», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Окончательное оформление списка станет предметом обсуждений лидеров стран-участниц. При этом сам по себе перечень призван стать компромиссом между дальнейшим расширением БРИКС и наращиванием его политического веса. Он также позволит сохранить запал роста и станет своеобразной базой для будущего пополнения рядов организации. Попавшие в него страны, вероятно, смогут участвовать в официальных мероприятиях БРИКС, а также в некоторых инициативах площадки», – допускает он.

    «Например, по линии организации проходит немало полезных экономических проектов. Вовлечение в них позволит государствам, не являющимся членами объединения, достигнуть значимых взаимных выгод. Поэтому даже к попаданию в список партнеров многие страны будут стремиться», – считает аналитик.

    Вместе с тем, по мнению политолога, перечень со временем будет меняться. «В него добавятся новые игроки, которые окажутся полезными для организации», – рассуждает собеседник. «А вот чего сейчас, на мой взгляд, делать не стоит, так это стремительно принимать в постоянное членство новых участников. Необходимо заняться интеграцией прошлогодних «новичков», а также сохранить управляемость формата. Ведь все решения в его рамках принимаются за счет достижения консенсуса. Пригласить сразу, скажем, 30 стран в БРИКС будет равносильно разрушению устоявшегося баланса», – рассуждает эксперт.

    «Прогнозировать темпы расширения БРИКС в настоящий момент затруднительно. На интеграцию уже вошедших членов понадобится немало времени – минимум три-четыре года. К тому же включение новых игроков потребует согласований. Например, Пакистан давно высказывается за присоединение к формату, но Индия выступает против этого шага, а нам необходимо учитывать интересы партнеров», – заметил спикер.

    Говоря о дальнейших перспективах развития организации, он задался вопросом, станет ли фактор безопасности главенствующим направлением работы. «Все-таки БРИКС – это многогранное объединение, в котором имеется целый спектр векторов деятельности. К тому же в настоящий момент даже сами участники формата окончательно не пришли к единогласному понимаю будущего. Часть стран могут рассматривать БРИКС как некую альтернативу ООН, на что указывает, например, позиция президента ЮАР Сирила Рамафосы, раскритиковавшего деятельность Совбеза. Станет ли эта точка зрения главенствующей – увидим», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита. Он напомнил, что более 30 стран выразили стремление развивать сотрудничество с БРИКС. Поэтому, по его мнению, было бы неправильно игнорировать «беспрецедентный интерес» стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с объединением.

    «При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств – партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса», – сказал Путин на открытии заседания саммита БРИКС в узком составе, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин отметил, что организация демонстрирует динамичное развитие и укрепление своего авторитета в мировых делах. Он добавил, что участники БРИКС, представляющие разные континенты, модели развития, религии и цивилизации, объединены общими ценностями и мировоззрением. В ходе своего выступления президент России также подчеркнул, что страны БРИКС демонстрируют реальную ответственность за мировую стабильность и безопасность.

    «Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира», – сказал он. Лидеры стран выступают за равенство и добрососедство, что, по мнению российского президента, оказывает позитивное влияние на глобальные процессы и помогает решать региональные проблемы.

    Напомним, объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входит десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о том, почему Запад неожиданно осознал силу данной организации, а также анализировала, как итоговая декларация отразится на процессе формирования многополярной экономики.

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    25 октября 2024, 10:48 • Новости дня
    WSJ: Маск тайно общался с Путиным с 2022 года

    The Wall Street Journal сообщила о регулярных разговорах Маска с Путиным с 2022 года

    WSJ: Маск тайно общался с Путиным с 2022 года
    @ Patrick Pleul/DPA/ТАСС

    Миллиардер Илон Маск с конца 2022 года находится в регулярном контакте с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая широкий спектр тем, включая бизнес и геополитику, что вызывает озабоченность в сфере безопасности, пишет американская The Wall Street Journal.

    Илон Маск, известный предприниматель и основатель ряда технологических компаний, регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным с конца 2022 года, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, России и Европы. Темы их разговоров охватывают широкий спектр, включая бизнес и геополитику.

    По данным WSJ, одним из интересных моментов их общения стала просьба Путина к Маску не активировать систему Starlink над Тайванем в качестве одолжения для председателя Китая Си Цзиньпина. Эта информация вызывает обеспокоенность в отношении безопасности и потенциального влияния этих контактов на международные отношения.

    Несмотря на эти утверждения, несколько представителей Белого дома заявили, что не были в курсе контактов Маска с Путиным. Кремль, в свою очередь, сообщил, что единственный случай общения между Маском и Путиным касался обсуждения космических технологий по телефону, и отверг наличие других контактов. На данный момент Илон Маск не предоставил комментарии по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скачок стоимости акций Tesla на 22% увеличил состояние Илона Маска до 270,3 млрд долларов, что укрепило его позиции как самого богатого человека в США. Без радикального сокращения государственных расходов США могут фактически стать банкротом, заявил американский предприниматель Илон Маск.

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    24 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем

    Лукьянов: Партнерство с Китаем крайне важно для Ирана

    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать его «в стойло». Тем временем партнерство с Пекином для Тегерана крайне важно, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок.

    «Китай многим игрокам предлагает строить совместный справедливый миропорядок. Это устойчивая идея Пекина», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что КНР активно взаимодействует с Тегераном, страны являются экономическими партнерами.

    «Впрочем, Пекин ведет себя аккуратно: китайские власти, с одной стороны, не хотят и не будут подставляться под американские санкции, но с другой – они всяческими способами продвигают свои интересы, в том числе и во взаимоотношениях с Ираном», – уточнил собеседник.

    Вместе с тем для Тегерана идея Си Цзиньпина значима. «Исламская Республика находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать страну «в стойло», хотя у них это не очень получается. Кроме того, в Иране непростые политическая и экономическая ситуации. Поэтому, конечно, партнерство с Китаем крайне важно», – считает политолог.

    При этом эксперт сомневается, что сотрудничество между странами на данном этапе скажется на ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что ранее Пекин «попробовал поучаствовать в ближневосточных процессах», а именно содействовал нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией, а также пытался «помирить» палестинские фракции.

    «Китай действует, когда понимает, что получит результат. Поэтому, на мой взгляд, Пекин не станет влезать во что-то, связанное с Ближним Востоком, до того момента, как там так или иначе не прояснится ситуация», – сказал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что построение справедливого миропорядка, где будут учтены интересы не только ведущих западных государств, но и всего мира – это в целом идея объединения БРИКС. «Си Цзиньпин и Масуд Пезешкиан продолжили обсуждение этой задачи в рамках двусторонней встречи», – указал собеседник.

    Семенов, как и Лукьянов, указывает на давние и тесные связи Пекина и Тегерана. «Между странами заключен договор о стратегическом партнерстве. Китайская сторона инвестирует в Исламскую республику. КНР – крупнейший торговый и военно-политический партнер», – напомнил он.

    «Сложно даже сказать, кто для Тегерана является более приоритетным – Москва или Пекин», – уточнил спикер. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то, по мнению востоковеда, у стран БРИКС – и у Китая в частности – на данный момент нет инструментов для его урегулирования. «В ином случае все меры были бы предприняты», – заключил Семенов.

    Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок. «КНР готова укреплять сотрудничество с Ираном на площадке БРИКС и других многосторонних структур, чтобы еще больше усилить влияние и голос Глобального Юга, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении», – сказал китайский лидер в ходе встречи с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Си Цзиньпин отметил, что Иран – «добрый друг и партнер» Китая, играющий важную роль в регионе и на международной арене. «На фоне динамичных эпохальных изменений в мире стратегическая значимость китайско-иранских отношений становится все более заметной», – подчеркнул он.

    По словам председателя КНР, Пекин будет постоянно укреплять дружбу и сотрудничество с Тегераном вне зависимости от ситуации в мире. Он напомнил, что Китай поддерживает Иран в деле защиты государственного суверенитета, безопасности и национального достоинства. Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин заинтересован в успешном социально-экономическом развитии Ирана, в улучшении его отношений с соседними государствами.

    Кроме того, китайский лидер затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Напомним, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

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    23 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, заявил: «Россия и Китай должны твердо защищать международную систему, ядром которой является ООН, совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность и отстаивать международную справедливость», – передает ТАСС.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны тесно взаимодействовать в рамках многосторонних структур, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, и углублять стратегическую координацию.

    Председатель КНР также отметил, что в 2025 году исполнится 80 лет со дня основания ООН и победы во Второй мировой войне, и призвал продвигать правильный взгляд на историю.

    Он добавил, что несмотря на «хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию», торговля и сотрудничество между двумя странами стабильно развиваются. Си Цзиньпин предложил продолжать интеграцию китайской инициативы «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза для поддержки развития экономик России и Китая.

    «Мы ожидаем, что основательно обсудим с лидерами БРИКС будущее развитие механизмов сотрудничества организации, <…> чтобы содействовать стратегической координации и практическому сотрудничеству в различных областях между странами БРИКС и добиться новых возможностей для глобального Юга», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани, где заявил об образцовых отношениях России и Китая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран провели откровенные и конструктивные переговоры.

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    24 октября 2024, 03:10 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС

    МВФ подтвердил смещение экономического баланса от G7 к странам БРИКС

    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    По прогнозу МВФ, в ближайшие пять лет БРИКС будет доминировать в мировом экономическом росте, опережая G7 по вкладу в глобальную экономику.

    Как сообщает Bloomberg, Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что баланс сил мировой экономики смещается от стран G7 к БРИКС. Это связано с тем, что основная доля роста мировой экономики в ближайшие пять лет будет приходиться на страны БРИКС.

    Наибольший вклад в глобальный экономический рост, по прогнозам, внесут такие страны, как Китай, Индия, Россия и Бразилия.

    В то же время экономический вклад членов G7, включая США, Германию и Японию, будет пересмотрен в сторону уменьшения. Ожидается, что Китай останется крупнейшим вкладчиком, а Индия значительно увеличит свое влияние.

    Также подчеркивается, что рост экономик стран, таких как Египет и Вьетнам, будет на уровне развитых государств, как Германия и Япония, что подчеркивает возросшую значимость развивающихся экономик.

    Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, стал первой встречей, в которой участвуют новые члены группы: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ожидается участие представителей более 30 стран, что подтверждает растущую роль объединения на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, обозначающую цели на долгосрочную перспективу, уделив лишь один пункт мирному урегулированию украинского конфликта, что демонстрирует сосредоточенность БРИКС на экономическом развитии всех стран объединения.

    Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой подчеркивается негативное влияние односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    22 октября 2024, 21:40 • Новости дня
    Песков назвал откровенными переговоры Путина и Си Цзиньпина

    Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и повестку БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели откровенные и конструктивные переговоры, обсудив вопросы двусторонних отношений и повестку дня БРИКС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, обсуждались конкретные вопросы двусторонних отношений в продолжение тем, затронутых во время недавнего визита Путина в Китай, передает ТАСС.

    Песков отметил, что после визита Путина в Китай произошел обмен делегациями, благодаря этому уже было сделано многое. Визиты высокопоставленных представителей из Москвы в Пекин и обратные визиты китайцев в Россию способствовали укреплению диалога.

    В ходе встречи лидеры наметили основные параметры дальнейших контактов и продолжения диалога в духе привилегированного стратегического партнерства. Песков подчеркнул, что эти контакты имеют все предпосылки для дальнейшего развития.

    Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили повестку дня БРИКС перед коллективным обсуждением. Песков отметил, что президент России заранее проговорил в двустороннем формате те вопросы, которые позже будут обсуждаться в рамках БРИКС.

    Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.

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    24 октября 2024, 12:52 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Китай и Бразилия помогут решить кризис на Украине

    Си Цзиньпин заявил о готовности КНР и Бразилии содействовать миру на Украине

    Си Цзиньпин: Китай и Бразилия помогут решить кризис на Украине
    @ Алексей Даничев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава КНР Си Цзиньпин на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс» заявил, что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине, включая создание группы стран Глобального Юга для содействия этому процессу.

    Си Цзиньпин подчеркнул важность содействия скорейшей деэскалации и прокладки пути для политического урегулирования, сообщает ТАСС.

    Лидер КНР уточнил, что инициатива позволит сформировать группу, включающую страны Глобального Юга, которая будет способствовать реализации соответствующих задач. Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов, который предусматривает содействие мирному диалогу.

    Китайско-бразильская инициатива по Украине обсуждалась на полях саммита БРИКС, где президент России Владимир Путин провел встречи с лидерами Китая и Бразилии.

    Также на саммите БРИКС в Казани Си Цзиньпин подчеркнул необходимость предотвращения эскалации украинского конфликта и объединения усилий стран Глобального Юга в поддержку мира.

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    24 октября 2024, 22:51 • Новости дня
    Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие

    США подтвердили неизменность политики по поставкам дальнобойного оружия Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты продолжают придерживаться курса на отказ от поставок Украине дальнобойного оружия, включая ракеты ATACMS, и не изменили свою позицию по ударам в глубину России.

    Как сообщает ТАСС, Соединенные Штаты остаются на позициях отказа от поставок Киеву дальнобойного оружия, таких как тактические баллистические ракеты ATACMS. Эта информация была озвучена на брифинге заместителем пресс-секретаря Пентагона Сабриной Сингх.

    «Наша политика в отношении дальних ударов по России и возможности для Киева использовать что-то вроде ATACMS не изменилась», – отметила Сингх.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что без западной помощи Украина не в состоянии организовывать удары вглубь территории РФ.

    Он подчеркнул, что для этого требуются разведданные со спутников и полетные задания.

    Президент также отметил, что НАТО обсуждают не возможность использования Киeвом западных дальнобойных систем, а скорее, участвуют ли сами в конфликте. Путин уточнил, что российская сторона будет принимать решения на основе оценок угроз, возникающих для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Во время своего визита в Киев Ллойд Остин не объявил о новой военной помощи и не разрешил использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, свидетельствуя о продолжающейся осторожной позиции США.

    Алексей Чеснаков подчеркнул, что если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать о том, что Украина еще не получила обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по территории России.

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    23 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование доллара как оружия является ошибкой, Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы для сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

    Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф отметила, что использование доллара в качестве оружия усугубляет непростую геополитическую обстановку в мире, передает РИА «Новости».

    «Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает», – сказал в свою очередь российский лидер.

    Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбы, но в условиях, когда использование этой валюты ограничивает возможности, страна вынуждена искать альтернативы.

    «Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы – так и происходит», – сказал он.

    Ранее издание The Economist сообщило, что Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту от санкций. В ходе саммита Путин поддержал расчеты в национальных валютах для экономической независимости. Газета ВЗГЛЯД писала об угасании финансового могущества США и всей мировой долларовой системы.

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    23 октября 2024, 23:59 • Новости дня
    НАСА сообщило о готовности к возвращению экипажа Crew-8 на Землю

    SpaceX и НАСА готовятся к возвращению экипажа Crew-8 с МКС на Землю

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания SpaceX совместно с НАСА готовится вернуть экипаж миссии Crew-8 с МКС на Землю, включая россиянина Александра Гребенкина, на космическом кораболей Crew Dragon.

    Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило, что SpaceX совместно с НАСА готовится к возвращению экипажа миссии Crew-8 с Международной космической станции.

    Спускаемый аппарат Crew Dragon должен отделиться от МКС и доставить на Землю четырех астронавтов, среди которых россиянин Александр Гребенкин. Ожидается, что корабль войдет в атмосферу Земли и совершит посадку в Атлантическом океане или Мексиканском заливе.

    Миссия Crew-8 проводится в рамках программы NASA, которая предусматривает участие американских аэрокосмических компаний, таких как SpaceX и Boeing.

    Программа была создана для ротации экипажей на борту МКС, предоставляя транспортировку астронавтов на орбиту и их возвращение на Землю на частных космических аппаратах.

    SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, использует свои стартовые площадки на восточном побережье США для запусков в космос. Для миссий с МКС SpaceX чаще всего использует ракету Falcon 9, стартующую с площадки LC-39A на космодроме имени Кеннеди во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от Международной космической станции из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды.

    Изначально космический корабль Crew Dragon с Гребенкиным на борту должен был приводниться к в районе Флориды 14 октября.

    При этом пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем предыдущей миссии Crew-7, в состав которой также входил российский космонавт – Константин Борисов –, успешно вернулся на Землю после полугода пребывания на Международной космической станции.

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    22 октября 2024, 21:01 • Новости дня
    Лукьянов: СВО вынудила Запад переосмыслить роль БРИКС в мире

    Федор Лукьянов: БРИКС занимает ключевое место в провале попыток США и ЕС изолировать Россию

    Лукьянов: СВО вынудила Запад переосмыслить роль БРИКС в мире
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Несмотря на то, что «ростки» серьезного отношения Запада к БРИКС появились еще 10 лет назад, США и ЕС увидели конкурента в организации лишь после 2022 года, когда объединение показало готовность нарушать требования Вашингтона по изоляции Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в Казани стартовал XVI форум БРИКС.

    «Запад уже прошел этап восприятия БРИКС «свысока». Однако представление об организации как о некой альтернативе глобалистских институтов пока не сформировалось. Можно сказать, что мы живем в момент интерлюдии: США и ЕС понимают, что объединение вовсе не декорация, лишенная смысла, но и ее возможной роли в новом мире пока осознать не могут», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Скорее, речь идет о начале восприятия истинного потенциала БРИКС. О нем говорят как о некой попытке выстроить международные отношения в обход западных институтов. Растущий интерес к данному формату лишь подкрепляет процесс переосмысления Вашингтоном и Брюсселем этой организации развивающихся стран», – отмечает он.

    «Рубиконом, вероятно, стал 2022 год. Катализатором к восприятию объединения в качестве серьезного формата взаимодействия послужило начало СВО. Западные государства попытались изолировать Россию на международной арене. Но сам факт существования БРИКС сделал это невозможным», – говорит собеседник.

    «Развитие организации не затормозилось, сотрудничество между ее членами не прекратилось. То есть диалог по ее линии настолько окреп, что отменить его по воле нескольких акторов стало попросту невозможно. Москва, Нью-Дели, Бразилиа, Кейптаун и Пекин доказали, что они способны продвигать интересные идеи взаимодействия в условиях фактической конкуренции с Западом», –  акцентирует эксперт.

    «Именно этот фактор и создал мощный интерес к БРИКС на всех континентах земного шара. Неслучайно вторая волна расширения организации состоялась именно в 2023 году. Конечно, приход новых участников создал немало проблем. Нам еще предстоит понять, как увязать столь непохожие друг на друга страны в одном объединении», – добавляет он.

    «Это событие показало растущую привлекательность формата. Причем первые «ростки» серьезного отношения к БРИКС со стороны Запада появились еще в 2014 году, когда объединению удалось создать НБР (Новый банк развития – прим. ВЗГЛЯД ). Тогда в США обратили внимание на саму идею создания альтернативных экономических институтов», – напоминает собеседник.

    «Конечно, его функционирование нельзя назвать полностью безоблачным. Организация испытывает немало проблем, связанных в том числе и с антироссийскими санкциями. Но тенденция поиска путей наращивания сотрудничества и взаимодействия была обозначена еще тогда», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. В столицу Татарстана прибыл Владимир Путин. В первый день мероприятия президент России провел серию встреч – в том числе  с главой Нового банка развития Дилмой Руссеф, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и председателем КНР Си Цзиньпинем. 

    Между тем, саммит БРИКС вызвал ажиотаж в политических и медиа-кругах Запада. CNN пишет, что приезд целого ряда глав государств в Казань сигнализирует о том, что Путин «не одинок, его поддерживает формирующаяся коалиция стран». The Washington Post видит в организации символ падения престижа США, а The New York Times называет объединение «самой мощной структурой для создания нового мирового порядка».

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    23 октября 2024, 23:45 • Новости дня
    Белый дом опроверг поддержку Байденом тюремного заключения Трампа

    Белый дом заявил, что призыв Байдена «закрыть Трампа» носит политический смысл

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден имел в виду политическое заключение, а не буквальное тюремное наказание для Трампа.

    Как передает ТАСС, Белый дом отреагировал на слухи о том, что президент США Джо Байден якобы высказался за заключение Дональда Трампа в тюрьму. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что Байден говорил о политическом заключении, а не о фактическом лишении свободы.

    Во время своего выступления в Нью-Гэмпшире во вторник Байден заявил о необходимости «посадить под замок» экс-президента Трампа. Это заявление вызвало волну вопросов к администрации о трактовке его слов.

    Жан-Пьер отметила, что Байден старался подчеркнуть политический контекст, а не юридические аспекты.

    «Он сказал, что имеет в виду заключение его под замок в политическом смысле», – добавила она, отвечая на вопросы журналистов.

    Ожидается, что 5 ноября в США состоятся очередные всеобщие выборы, где кандидатом от республиканцев будет выступать Трамп, а от демократов – вице-президент Камала Харрис.

    В это время против Трампа в стране продолжаются судебные разбирательства. В частности, его обвиняют в попытке незаконно сохранить власть в 2020 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий президент США Джо Байден заявил, что необходимо «закрыть» Дональда Трампа.

    При этом американский спецпрокурор Джек Смит повторно передал в суд Вашингтона обвинительное заключение против экс-президента США Дональда Трампа, обвиняя его в тех же преступлениях, что и в первоначальном обвинении.

    В то же время бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что американцы, транслирующие «русскую пропаганду» в поддержку Трампа, должны подвергаться уголовному преследованию.


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