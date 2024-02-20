Шойгу опроверг размещение Россией ядерного оружия в космосе

Tекст: Ольга Иванова

«Владимир Владимирович, хочу сказать сначала: во-первых, у нас этого нет. Во-вторых: они знают, что у нас этого нет… – размещения ядерного оружия в космосе, я именно это имею в виду. Размещения в космосе ядерного оружия и применения каких-нибудь других элементов ядерного оружия по спутникам, или по созданию полей, которые не позволят работать эффективно спутникам», – цитирует Шойгу ТАСС.

Министр подчеркнул, что «тем не менее, поднимают шум».

Ранее в Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома.