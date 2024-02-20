С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Шойгу опроверг размещение Россией ядерного оружия в космосе
Россия не размещает в космосе ядерное оружие, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину, который отметил, что на Западе эту тему подняли снова на «высокой эмоциональной ноте».
«Владимир Владимирович, хочу сказать сначала: во-первых, у нас этого нет. Во-вторых: они знают, что у нас этого нет… – размещения ядерного оружия в космосе, я именно это имею в виду. Размещения в космосе ядерного оружия и применения каких-нибудь других элементов ядерного оружия по спутникам, или по созданию полей, которые не позволят работать эффективно спутникам», – цитирует Шойгу ТАСС.
Министр подчеркнул, что «тем не менее, поднимают шум».
Ранее в Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома.