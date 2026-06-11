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    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

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    11 июня 2026, 10:31 • Новости дня

    Астрономы раскрыли тайну происхождения колец Сатурна

    New Scientist: Сотни новых спутников раскрыли историю формирования колец Сатурна

    Астрономы раскрыли тайну происхождения колец Сатурна
    @ NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

    Tекст: Мария Иванова

    Анализ орбит недавно открытых крошечных лун Сатурна указал на масштабную космическую катастрофу, подарившую газовому гиганту его знаменитый ледяной диск около 100 млн лет назад.

    Масштабное открытие ранее неизвестных спутников планет-гигантов меняет научное представление о формировании Солнечной системы, пишет New Scientist.

    Эти небольшие темные объекты движутся по вытянутым и хаотичным орбитам. «За последний год у нас произошел огромный наплыв открытий, включая настоящее откровение у Сатурна», – заявила исследовательница Лаборатории реактивного движения НАСА Марина Брозович.

    В прошлом году астрономы объявили об обнаружении сразу 128 новых сателлитов вокруг шестой планеты от Солнца. Команда специалистов под руководством Эдварда Эштона детально изучила скопление Мундилфари, состоящее из сотни крошечных лун Сатурна. Компьютерное моделирование показало, что эти объекты образовались в результате мощного столкновения всего 100 млно ет назад.

    Полученная датировка совпадает с предполагаемым возрастом колец газового гиганта. Исследователи из Калифорнийского университета считают, что в этот период гравитация Сатурна разорвала крупный ледяной спутник Хризалис. Осколки льда образовали знаменитые кольца, а часть обломков протаранила соседние тела, породив семейство Мундилфари.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле астрономы выявили свыше десяти тысяч кандидатов в экзопланеты благодаря телескопу TESS.

    Осенью прошлого года специалисты НАСА подтвердили статус новой земной квазилуны до 2083 года.

    В конце декабря ученые сообщили о потере блеска кометой Борисова перед уходом из Солнечной системы.

    11 июня 2026, 05:11 • Новости дня
    На дне Индийского океана нашли гигантское кладбище древних китов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Исследователи наткнулись на уникальное подводное захоронение протяженностью более тысячи километров, хранящее останки вымерших морских млекопитающих возрастом свыше 5 млн лет.

    Специалисты из Китая сделали уникальную глубоководную находку, передает РИА «Новости». Подробности экспедиции опубликовал авторитетный научный журнал Nature.

    Китовый некрополь расположен в зоне Диамантина, сложной системе хребтов и желобов в юго-восточной части Индийского океана, на глубине от 4616 до 7001 метра.

    «В этом районе обнаружено глубокое и обширное скопление останков, включающее пять современных природных сообществ, образовавшихся в результате падения китов, и 476 зарегистрированных ископаемых китообразных», – пояснили исследователи.

    Изотопный анализ показал, что мертвые животные начали опускаться на дно в этой локации как минимум 5,3 млн лет назад. Среди множества костей ученые выявили абсолютно новый, но уже исчезнувший вид китов. Кроме того, биологи обнаружили неизвестных ранее представителей фауны, которые питались этими останками.

    Ранее датская компания запланировала переработать останки погибшего кита Тимми в биодизельное топливо.

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    9 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Дом моды Prada создал костюм для отправляющихся на Луну астронавтов НАСА
    Дом моды Prada создал костюм для отправляющихся на Луну астронавтов НАСА
    @ REUTERS/Heather Khalifa

    Tекст: Катерина Туманова

    Бренд Prada совместно с Axiom Space создал нательную одежду для астронавтов, которая выглядит как плотно прилегающий к телу костюм со встроенными вентиляционными трубками, который станет частью экспедиций на естественный спутник Земли.

    Итальянский дом моды Prada 7 июня показал инновационный элемент экипировки для покорителей космоса, передает Reuters. Одежда создана в партнерстве с хьюстонским разработчиком космической инфраструктуры Axiom Space.

    Презентация прошла в нью-йоркском бутике бренда, где манекен продемонстрировал костюм жидкостного охлаждения и вентиляции.

    «У нас действительно широкий спектр возможностей и ноу-хау», – заявил директор по маркетингу Prada Лоренцо Бертелли.

    Генеральный директор Axiom Space Джонатан Сиртейн добавил, что опыт для создания подобных продуктов можно черпать из самых разных отраслей.

    Эксперты отмечают, что выход в космическую индустрию позволит компании привлечь состоятельных клиентов, интересующихся туризмом за пределами планеты. Этот шаг происходит на фоне трудностей в секторе роскоши, пострадавшем от геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

    Ранее, в 2024 году, компания уже показывала скафандр для четвертой миссии Artemis, которая запланирована на 2028 год. Аналитики полагают, что другие крупные игроки, такие как Louis Vuitton и Chanel, также заинтересованы в космосе, но будут искать собственные пути развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аудитор НАСА сообщил, что задержки со скафандрами могут сорвать высадку на Луну. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне. Глава НАСА Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов.


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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 07:30 • Новости дня
    Ученые из Окленда выяснили, что избалованные дети могут вырасти психопатами

    Tекст: Катерина Туманова

    Многие родители виновны в том, что балуют своих детей, а новое исследование ученых из Университета Окленда предупреждает о том, что избалованность может превратить детей в психопатов.

    Результаты исследования показали, что дети, которых чрезмерно баловали, выросли с более выраженными психопатическими чертами, такими как жестокость и агрессивность. Участники эксперимента, которые помнили, как родители хвалили и поощряли их, с большей вероятностью обладали более полезными личностными чертами, такими как чувство контроля.

    «Наши результаты показывают, что восприятие похвалы и снисходительности связано с большинством темных черт характера противоположным образом. Похвала была связана с более социально полезными качествами, тогда как снисходительность – с более социально неблагоприятными», – написала группа исследователей в статье для журнала Current Psychology.

    Специалисты проанализировали данные 720 студентов для выявления связи между методами воспитания и развитием черт «темной триады». В фокусе внимания оказались психопатия, макиавеллизм и нарциссизм.

    Исследование показало, что высокая снисходительность родителей в сочетании с редкой похвалой ведет к негативным последствиям. У повзрослевших детей чаще проявляются нарциссический антагонизм, расторможенность и психопатическая жестокость. При этом отрицание психологической автономии ребенка также усиливает подобные отклонения.

    Участники, показавшие высокие результаты по этим чертам, чаще соглашались с такими фразами, как «Меня не беспокоит, когда кто-то страдает» и «Мои импульсивные решения создавали проблемы в отношениях с близкими».

    Те, кто помнил, что их родители были чрезмерно снисходительны, также сообщали о более низком уровне амбиций и меньшей склонности к планированию на будущее.

    Акцент взрослых на социальном статусе продемонстрировал двоякое воздействие на формирование характера. Ученые подчеркнули, что активные черты макиавеллизма развиваются при строгом воспитании с частым одобрением успехов.

    Полученные результаты доказывают необходимость комплексного подхода к изучению влияния семьи на психику человека.

    С другой стороны, те, кто получал много похвалы от родителей, с большей вероятностью обладали социально полезными качествами, такими как чувство контроля и уверенность в себе. Эти дети также реже проявляли враждебность и импульсивность.

    «Тот факт, что высокая снисходительность и низкая похвала, по-видимому, предсказывают более высокий уровень патологических черт и более низкий уровень более позитивных черт, указывает на важность предоставления детям позитивной обратной связи без чрезмерного потакания их желаниям», – сказала автор исследования Дженнифер Вонк в интервью PsyPost.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам. Психолог Энтвистл раскрыла маркеры психопатов в обычной переписке. «Эффект Скруджа» оказался не только обидным стереотипом о богачах.


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    9 июня 2026, 19:35 • Новости дня
    Китайские ученые впервые в мире пересадили человеку органы свиньи

    В Китае провели первую в мире пересадку человеку печени и почек свиньи

    Китайские ученые впервые в мире пересадили человеку органы свиньи
    @ Harald Dostal/imago-images/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медики из Китая успешно провели уникальную операцию по трансплантации свиных органов пациенту со смертью мозга, что стало важным шагом в развитии ксенотрансплантации, отмечает местная пресса.

    Китайские хирурги впервые в мире пересадили печень и почки свиньи человеку, пишет RT со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Китайская команда впервые в мире пересадила свиные почки и печень пациенту, у которого наступила смерть мозга. Это может стать первым шагом на пути к трансплантации нескольких органов от животного человеку», – говорится в публикации.

    Реципиентом стал 53-летний мужчина. Отмечается, что пересаженные органы нормально функционировали на протяжении почти пяти дней. После этого эксперимент завершили по просьбе родственников пациента.

    Специалисты подчеркнули, что проведенное исследование позволило выявить ранние метаболические и иммунные особенности организма после подобного вмешательства. Полученные данные окажут значительную помощь в дальнейшей клинической практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года китайские ученые впервые провели трансплантацию печени генетически модифицированной свиньи живому человеку. В августе того же года медики из КНР успешно пересадили свиные легкие мужчине со смертью мозга.

    Ранее сообщалось, что японский стартап PorMedTec запланировал открытие фермы для разведения клонированных животных-доноров к 2027 году.

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    10 июня 2026, 10:50 • Новости дня
    Ученые нашли следы извлечения мозга у древних британцев

    New Scientist: В Шотландии нашли древний череп со следами извлечения мозга

    Tекст: Мария Иванова

    Странные царапины внутри черепа женщины, похороненной в Шотландии примерно 2 тыс. лет назад, указывают на необычные погребальные ритуалы в Британии железного века.

    Британские исследователи заново изучили останки взрослой женщины и подростка, найденные на севере Шотландии в 2000 году. Они умерли в период с 50 года до н. э. по 70 год н. э. Внутри черепа женщины ученые обнаружили ровные борозды, которые могут свидетельствовать о намеренном извлечении мозга после смерти, пишет New Scientist.

    «Царапины выглядят слишком правильными и прямыми, чтобы быть оставленными каким-либо природным фактором. Скорее всего, для этого использовалось какое-то острое орудие», – отметила Лора Кастеллс Наварро из Йоркского университета.

    Команда также выяснила, что некоторые длинные кости женщины, включая бедренную, были сужены к концу, словно их обточили для создания инструментов. По мнению экспертов, кости могли расколоть пополам и гладко отшлифовать, после чего тело собрали и вернули в захоронение в анатомическом порядке.

    Анализ ДНК показал, что женщина и подросток, вероятно, приходились друг другу троюродными братом и сестрой по материнской линии. Они также имели родственные связи с жителями Оркнейских островов, расположенных в 175 километрах на северо-восток, и Эпплкросса, находящегося в 225 километрах на юго-запад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генетики выявили сохранение генофонда британцев железного века во времена римского владычества.

    В Словакии археологи раскопали массовое захоронение обезглавленных в ходе неизвестного ритуала людей.

    На саксонском кладбище в британском графстве Кент ученые нашли оставленное открытым перед погребением тело с уникальным мечом.

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    8 июня 2026, 12:55 • Новости дня
    Ученые предупредили о сильнейшей магнитной буре на Земле

    Эксперты ИКИ РАН спрогнозировали магнитную бурю уровня G3 с вероятностью 96%

    Tекст: Мария Иванова

    Выброшенное Солнцем облако плазмы в ближайшие часы достигнет Земли, что с вероятностью 96% спровоцирует сильную геомагнитную бурю продолжительностью более суток.

    По расчетам специалистов, сегодня ожидается начало сильной магнитной бури, вызванной приходом к Земле облака плазмы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Прогноз связан с серией всплесков солнечной активности в начале месяца, которая ранее уже была объявлена завершившейся.

    Модели предсказывают, что последнее из облаков плазмы, ушедшее с Солнца 6 июня «вбок и вниз», должно по сложной траектории выйти к Земле. Вероятность развития бури оценивается в 96%, а шансы на то, что она продлится более суток и затронет завтрашний день, достигают 85%.

    Автор сообщения подчеркнул: «Честно говоря, чисто по-человечески, автор данного сообщения лично не поставил бы на такой сценарий и рубля». При этом ключевым аргументом стали данные аппарата STEREO, который с расстояния около 100 млн км наблюдает Солнце и Землю и показал, что облако направлено точно к нашей планете. Космические коронографы около Земли также зафиксировали событие типа «гало», характерное для выбросов в сторону Земли. Согласно расчетам, плазма может достичь планеты в течение двух-трех часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в четверг планету должен был накрыть мощный геомагнитный шторм третьего уровня, о котором сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На следующий день ученые РАН предупредили о прибытии к Земле второго плотного облака плазмы, способного вызвать серьезные геомагнитные возмущения.

    6 июня в ИКИ РАН заявили, магнитная буря, вызванная серией солнечных вспышек, завершилась по мягкому сценарию и ограничилась небольшими остаточными возмущениями.

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    9 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    Путин обсудил с Фальковым запуск нового сибирского синхротрона

    Кремль: Путин обсудил с Фальковым запуск нового сибирского синхротрона

    Путин обсудил с Фальковым запуск нового сибирского синхротрона
    @ minobrnaukiofficial

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился во вторник с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.

    В начале беседы российский лидер поинтересовался ходом работ по созданию Сибирского кольцевого источника фотонов, сообщается на сайте Кремля. «Со СКИФа хотите начать?», – сказал Путин, начиная встречу с министром.

    Руководитель ведомства подтвердил готовность обсудить развитие инфраструктуры, включая проекты уровня мегасайенс, создание которых инициировали еще в 2018 году. По его словам, строительство уникального объекта вышло на финишную прямую, а первые испытания синхротрона состоятся уже осенью.

    Стартовый научный эксперимент пройдет в сентябре или октябре, он будет посвящен изучению нового полиэтилена. Подобные передовые установки привлекают ученых со всего мира и имеют огромное прикладное значение для множества отраслей, от микроэлектроники до медицины и авиастроения.

    Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал скорый запуск новейшего синхротрона СКИФ.

    Заместитель директора по научной работе Андрей Бухтияров сообщил о планах создания новых химических катализаторов в ходе первого эксперимента.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим событием окончание возведения этой установки класса «мегасайенс».

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    9 июня 2026, 14:02 • Новости дня
    Китайская метановая ракета успешно вывела на орбиту два спутника

    Китайска метановая ракета «Чжуцюэ-2E» вывела на орбиту два спутника связи

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин осуществил успешный пуск модернизированного носителя среднего класса «Чжуцюэ-2E», работающего на жидком кислородно-метановом топливе, отправив в космическое пространство пару телекоммуникационных аппаратов.

    Очередной старт состоялся во вторник, передает РИА «Новости».

    В компании-разработчике LandSpace заявили: «Запуск усовершенствованной ракеты-носителя «Чжуцюэ-2E Y6» был осуществлен 9 июня в 16.23 по пекинскому времени (11.23 мск) с пусковой площадки на территории пилотной зоны коммерческих космических инноваций «Дунфэн»».

    Носитель успешно доставил на заданные орбиты аппараты Qianfan DTC-01 и China Mobile-02. Отмечается, что это уже восьмая миссия для серии «Чжуцюэ-2».

    Модификация «Чжуцюэ-2E» представляет собой носитель среднего класса, способный выводить сразу несколько спутников. Данная разработка стала первой в мире ракетой на жидком кислородно-метановом топливе, сумевшей достичь орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае китайская компания LandSpace успешно запустила предыдущую версию метановой ракеты Zhuque-2 Y5.

    В начале июня другая китайская ракета Long March-12B Y1 вывела на орбиту группу спутников серии Qianfan.

    В конце прошлого года первая попытка этой частной космической компании вернуть многоразовую ракету ZQ-3 завершилась неудачей.

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    11 июня 2026, 05:44 • Новости дня
    Ученая Козачек: Полное таяние льдов поднимет уровень океана на 150 метров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полное исчезновение ледяного покрова Земли способно привести к катастрофическому затоплению прибрежных территорий из-за критического расширения объема воды, заявила научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анна Козачек.

    «По оценкам исследователей, при полном таянии всех ледников планеты уровень моря мог бы подняться на 60 метров, а с учетом теплового расширения воды – до 150 метров», – сказала Козачек РИА «Новости»..

    При этом реализация подобного сценария в ближайшие столетия не ожидается. Специалист добавила, что с 1900 года уровень воды увеличился примерно на 25 сантиметров. Сейчас средняя скорость роста Мирового океана составляет около трех миллиметров ежегодно.

    Ученые спрогнозировали резкое ускорение разрушения шельфовых ледников Антарктиды. Российские климатологи предупредили о приближении процесса исчезновения гренландского ледникового щита к точке невозврата.

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    9 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    В «Единой России» предложили внедрить космические технологии в гражданский сектор

    «Единая Россия» предложила передать космические разработки в гражданские отрасли

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Передовые инженерные решения и инновационные системы навигации планируют интегрировать в повседневную экономику для ускорения технологического развития страны, с таким предложением выступила партия «Единая Россия».

    Инициативу использования передовых достижений науки в мирных целях обсудили на отчетно-программном форуме «Единой России» «Есть результат!». Участники дискуссии сформировали предложения по применению искусственного интеллекта, новых материалов и систем связи в медицине, транспорте и экологии. Для ускорения реализации проектов планируется развивать механизмы государственно-частного партнерства, пишет ТАСС.

    «Один из блоков – развитие гражданского беспилотного сектора. Беспилотники могут помогать в сельском хозяйстве, поиске пропавших, мониторинге инфраструктуры, логистике, доставке медицинских грузов в труднодоступные территории. Но для этого нужна полноценная экосистема: подготовленные инженеры, операторы и программисты, современная испытательная база, связь университетов с промышленностью, спрос со стороны государства и бизнеса», – заявил руководитель центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин.

    Он добавил, что к обучению студентов целесообразно привлекать ветеранов СВО с практическим опытом. Эксперты также посоветовали развивать долгосрочный государственный заказ на высокотехнологичную продукцию и внедрять налоговые стимулы для инвесторов. Все озвученные инициативы направят для включения в народную программу.

    Ранее Сидякин назвал главной задачей партии создание инновационного рая для инженеров и ученых. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге усилиями «Единой России» запустили пилотный образовательный проект по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.

    До этого профильный партийный совет начал работу по формированию долгосрочной повестки в сфере космоса и беспилотных систем.

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    10 июня 2026, 08:59 • Новости дня
    Баканов назвал сроки запуска новых ракет «Союз-5»

    Баканов: Новые ракеты «Союз-5» будут произведены и запущены летом 2027 года

    Tекст: Вера Басилая

    Вторая и третья ракеты «Союз-5» летом 2027 года уже будут произведены и запущены, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По словам Баканова, вторая и третья ракеты «Союз-5» отправятся на орбиту летом 2027 года. Перед этим носитель пройдет необходимую модернизацию с учетом данных телеметрии, полученных во время дебютного старта.

    «Первый пуск прошел успешно, мы получили телеметрию, нашли, что нужно еще доработать. Учтем это при производстве второй и третьей ракеты, которые уже изготавливаются. Я думаю, что летом следующего года они уже будут произведены и запущены», – заявил Баканов в интервью журналу «Эксперт».

    Стоимость выведения полезной нагрузки станет известна после завершения трех этапов летных испытаний. Руководитель госкорпорации подчеркнул намерение активно продвигать носитель на международном рынке совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтерек». Грузоподъемность аппарата превышает 17 тонн.

    Первый старт ракеты успешно состоялся 30 апреля с космодрома Байконур. Обе ступени отработали в штатном режиме, выведя макет на заданную суборбитальную траекторию. «Союз-5» использует площадку, ранее предназначенную для ракет «Зенит».

    30 апреля ракета-носитель «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур.

    Первая и вторая ступени носителя отработали в штатном режиме.

    В мае Роскосмос анонсировал проведение очередных летных испытаний во второй половине следующего года.

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    11 июня 2026, 07:16 • Новости дня
    Ученые нашли причину скрытого голода у детей с аутизмом

    Consortium Psychiatricum: У детей с аутизмом выявили дефицит витаминов D и B12

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские ученые установили, что избирательность в питании у детей с расстройствами аутического спектра (РАС) является признаком соматических нарушений, В результате у большинства таких пациентов развивается дефицит витаминов D и B12.

    Избирательность в еде у детей с РАС – не просто поведенческая привычка, а маркер серьезных соматических нарушений, многие из них годами отказываются от определенных продуктов из-за запаха, вкуса или текстуры, указали исследователи, передает ТАСС со ссылкой на журнал Consortium Psychiatricum.

    «Долгое время эти особенности считались лишь поведенческим проявлением аутизма, но на самом деле за ними часто стоит так называемый скрытый голод – когда ребенок потребляет достаточно калорий, но испытывает острый дефицит жизненно важных микронутриентов», – пояснили ученые.

    В исследовании приняли участие 80 пациентов с аутизмом в возрасте от двух до 17 лет. Специалисты применили мультидисциплинарный подход: детей осматривали психиатр, педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог, диетолог и генетик.

    Выяснилось, что избирательность в питании характерна для 88,8% детей, а у 82,5% она привела к соматическим осложнениям. Чаще всего выявляли недостаток витамина D (у двух третей пациентов) и витамина B12.

    Кроме того, 29% детей с серьезными нарушениями питания страдали избыточным весом или ожирением. Врачи подчеркивают, что рацион таких пациентов часто перенасыщен углеводами при нехватке белка и растительной пищи.

    Этот дисбаланс способен вызвать задержку роста и нейрокогнитивные проблемы.

    Ранее психиатр Сеченовского университета Игорь Потапов опроверг миф о внезапной эпидемии аутизма. Клинический психолог Дарья Логинова объяснила рост числа диагностированных случаев РАС у детей большей информированностью специалистов.

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    9 июня 2026, 08:59 • Новости дня
    «Прогресс МС-36» установили на Байконуре для подготовки к запуску

    Tекст: Мария Иванова

    Преодолев более 2,5 тыс. километров по железной дороге, транспортный корабль «Прогресс МС-36» прибыл в монтажно-испытательный корпус для прохождения тщательного предстартового контроля.

    Сотрудники корпорации «Энергия» приняли космический грузовик на техническом комплексе, передает Telegram-канал Роскосмоса. Аппарат установили на рабочее место для проведения дальнейших операций в монтажно-испытательном корпусе.

    За трое суток транспорт преодолел более 2,5 тыс. километров по железной дороге. Специальный вагон оборудован системой амортизации и поддержания микроклимата, однако после длительного пути требуется тщательная проверка всей аппаратуры.

    В рамках входного контроля инженеры проводят внешний осмотр прибывшего груза и тестируют механизмы раскрытия панелей солнечных батарей. Следующим этапом станет непосредственная подготовка к старту по программе снабжения Международной космической станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня составные части ракеты-носителя «Союз-2.1б» для этого корабля благополучно прибыли на космодром.

    В конце апреля предыдущий грузовой аппарат «Прогресс МС-34» успешно вывели на орбиту. Спустя двое суток он пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС.

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    10 июня 2026, 11:19 • Новости дня
    НАСА объявило состав экипажа миссии Artemis III для облета Луны

    НАСА: В состав экипажа миссии Artemis III вошли три американца и итальянец

    Tекст: Дарья Григоренко

    Четыре астронавта отправятся в двухнедельный околоземный полет для тестирования технологий перед возвращением человечества на поверхность естественного спутника Земли.

    В состав новой экспедиции вошли три американца и один итальянец. «Экипажу миссии Artemis III мы желаем удачи в предстоящем путешествии», – заявил руководитель НАСА Джаред Айзекман во время презентации в Хьюстоне, передает «Интерфакс»

    Старт запланирован на 2027 год. Команде предстоит испытать стыковку пилотируемого корабля Orion с лунным посадочным модулем. Главная цель полета заключается в снижении рисков при фактической посадке на Луну, намеченной на 2028 год.

    Запуск ракеты-носителя Space Launch System с кораблем Orion состоится с космодрома во Флориде. Отдельно на орбиту Земли выведут посадочный модуль, на борт которого астронавты перейдут после успешной стыковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое ведомство отказалось от высадки астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis III.

    В конце мая агентство заказало вездеходы для создания масштабной инфраструктуры на поверхности спутника Земли.

    Специалисты планируют активно применять технологии искусственного интеллекта при строительстве лунной базы.

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    9 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Ученые ИКИ РАН объяснили несбывшийся прогноз сильнейшей магнитной бури

    ИКИ РАН: Ожидавшаяся мощная магнитная буря не состоялась из-за промаха плазмы

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки прогнозам с вероятностью 96%, выброшенная Солнцем плазма миновала Землю, оставив геомагнитный фон абсолютно спокойным.

    Накануне специалисты ожидали геомагнитный шторм с вероятностью 96%, однако солнечная масса миновала Землю, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Эксперты отметили, что подобные просчеты случаются редко, но периодически повторяются.

    «Прогнозирование космической погоды пока существенно уступает по точности прогнозу обычной погоды», – подчеркнули в лаборатории. Ученые добавили, что в этой сфере возможны полностью ошибочные выводы, однако наука стремительно развивается благодаря новым наблюдениям.

    Вспышечная активность светила сейчас остается слабо повышенной. Визуально Солнце насыщено пятнами и протуберанцами, но реальной угрозы почти не представляет. Вероятность событий высшего балла практически исключена, хотя вспышки среднего уровня все еще возможны.

    В ближайшие два или три дня ожидается прохождение очередной корональной дыры. Она уже заметна на диске звезды. Прогноз на этот период в настоящее время уточняется исследователями.

    Напомним, накануне ученые предупредили о сильнейшей магнитной буре на Земле.

    Вечером в прошлый четверг планету должен был накрыть мощный геомагнитный шторм третьего уровня, о котором сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. На следующий день ученые РАН предупредили о прибытии к Земле второго плотного облака плазмы, способного вызвать серьезные геомагнитные возмущения.

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