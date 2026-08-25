Ученые сообщили о возобновлении мощных вспышек на Солнце

Эксперты ИКИ РАН предупредили о высоких рисках мощных вспышек на Солнце

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сильные вспышки, способные создать угрозы для Земли, возобновились на Солнце, передает РИА «Новости». В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН уточнили, что активность начала стремительно расти около полуночи по московскому времени.

«Быстрый рост активности наблюдается на Солнце, примерно начиная с полуночи по московскому времени. На звезде неожиданно проснулся крупный активный центр (№ 4513 в каталоге), находящийся в данный момент прямо в центре видимого солнечного диска», – отметили специалисты.

Ученые предупредили о возможных прямых ударах солнечной плазмы по нашей планете. Группа пятен №4513 наблюдалась около недели, и до недавнего времени считалось, что она уже потеряла свою энергию. Однако 25 августа было зафиксировано сразу три мощные вспышки уровня M.

Специалисты добавили, что за последние несколько часов количество подобных событий в августе почти удвоилось. Прямых прогнозов на выбросы плазмы и геомагнитные бури пока нет, но риски для Земли оцениваются как одни из самых высоких за последние месяцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, появление скрытой ранее группы пятен 4513 спровоцировало девятнадцать мощных энергетических выбросов за сутки.

В начале августа на Земле началась первая за месяц магнитная буря.

Месяцем ранее ученые зафиксировали на Солнце вспышку максимального по мощности уровня X.