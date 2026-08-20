Ученые сообщили о резком росте числа вспышек на Солнце

Новая группа пятен спровоцировала магнитные вспышки на видимой стороне Солнца

Tекст: Мария Иванова

Причиной резкого роста числа вспышек стала новая активная область, появившаяся с обратной стороны светила, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Только за минувшие сутки ученые зафиксировали 19 подобных событий. Среди них оказалась первая за три недели вспышка класса М, наблюдавшаяся до этого 30 июля.

Группа пятен уже видна с Земли и получила в каталоге номер 4513. Визуально она выглядит скромно, поэтому астрономы сравнивают ее с айсбергом, основная часть которого скрыта. Такие структуры образуются сильными магнитными полями на глубине около 200 тысяч километров и лишь затем поднимаются на поверхность.

Ученые полагают, что сейчас активный центр проходит через пик, поэтому дальнейшее усиление маловероятно. Геомагнитная активность пока сохраняется на повышенном уровне, однако возмущений не фиксируется уже почти 20 часов. К выходным космическая погода должна окончательно вернуться к норме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Солнце произошел мощнейший выброс энергии.

Незадолго до этого ученые ИКИ РАН сообщили о завершении двухнедельного периода высокой звездной активности. Во время этого всплеска специалисты зафиксировали рекордные за два года 26 солнечных вспышек за сутки.