Солнце побило двухлетний рекорд по числу вспышек

В ИКИ РАН зафиксировали рекордные за два года 26 солнечных вспышек за сутки

Tекст: Мария Иванова

Минувшие выходные принесли новый всплеск звездной активности, сообщает ИКИ РАН. За 5 июля ученые зафиксировали 24 вспышки класса С и выше по всемирному времени и 26 – по московскому. Этот показатель стал рекордным за два года.

Сейчас происходящее представляет исключительно научный интерес. Крупные пятна, включая вторую по величине за десятилетие группу № 4478, сместились на запад. Завтра они скроются на обратной стороне светила, поэтому их влияние на Землю практически исключено.

Астрономы ожидают, что возросшие потоки рентгеновского излучения пойдут на спад уже сегодня. Если не возникнут новые очаги, к середине недели звезда снова впадет в спячку. Однако у активных центров еще есть время на несколько прощальных взрывов.

Уходящие пятна могут вернуться к Земле в 20-х числах июля, однако шансов пережить эти две недели у них немного. Тем временем субботняя магнитная буря, ставшая второй по мощности в этом году, уже полностью завершилась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце резко возросла активность и за сутки произошли 17 вспышек, в том числе две уровня M.

В ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего класса X1.1, способная вызвать ощутимый удар по магнитному полю Земли.

К 2 июля активная область 4478 на Солнце достигла площади 1550 единиц и стала вторым по величине пятном за десятилетие.