Беспорядки в тюрьме на Шри-Ланке унесли 25 жизней

На Шри-Ланке при столкновениях в тюрьме погибли 25 человек

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере 25 человек погибли и около 100 пострадали во время беспорядков в тюрьме Негомбо на Шри-Ланке, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Daily Mirror.

В материале подчеркивается: «Число погибших в результате беспорядков в тюрьме Негомбо возросло до 25 человек. По сообщениям, около 100 человек получили ранения в ходе столкновений». Издание отмечает, что ранены десятки людей.

По данным Daily Mirror, среди погибших есть и сотрудники исправительного учреждения, и заключенные. Причины начала беспорядков не уточняются, каких-либо подробностей о поводе для столкновений в публикации не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года из главной тюрьмы на Гаити сбежали несколько тысяч заключенных, при этом не менее десяти человек погибли.

В июне 2026 года в исправительном учреждении в Северной Каролине арестанты захватили в заложники двух надзирателей и на несколько часов установили контроль над тюрьмой.