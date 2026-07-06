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Беспорядки в тюрьме на Шри-Ланке унесли 25 жизней
На Шри-Ланке при столкновениях в тюрьме погибли 25 человек
В тюрьме Негомбо на Шри-Ланке массовые беспорядки привели к гибели по меньшей мере 25 человек и ранениям примерно сотни заключенных и сотрудников.
По меньшей мере 25 человек погибли и около 100 пострадали во время беспорядков в тюрьме Негомбо на Шри-Ланке, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Daily Mirror.
В материале подчеркивается: «Число погибших в результате беспорядков в тюрьме Негомбо возросло до 25 человек. По сообщениям, около 100 человек получили ранения в ходе столкновений». Издание отмечает, что ранены десятки людей.
По данным Daily Mirror, среди погибших есть и сотрудники исправительного учреждения, и заключенные. Причины начала беспорядков не уточняются, каких-либо подробностей о поводе для столкновений в публикации не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года из главной тюрьмы на Гаити сбежали несколько тысяч заключенных, при этом не менее десяти человек погибли.
В июне 2026 года в исправительном учреждении в Северной Каролине арестанты захватили в заложники двух надзирателей и на несколько часов установили контроль над тюрьмой.