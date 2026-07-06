Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.3 комментария
Минпромторг анонсировал скорое определение рыночной стоимости двигателя ПД-8
Рыночная стоимость российского двигателя ПД-8, который уже стоит на импортозамещенной версии самолета «Суперджет» SJ-100, будет определена после его выхода в серию, пока цена не сформирована, сообщили в Минпромторге.
Точная цена российского авиационного двигателя ПД-8 станет известна позже, передает РИА «Новости». Представители Министерства промышленности и торговли пояснили ситуацию на полях международной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.
«Рыночная цена на двигатель будет определяться после того, как он выйдет в серийное производство. Пока стоимость не сформирована», – заявили в ведомстве. Ранее Объединенная двигателестроительная корпорация уже приступила к сборке первых серийных образцов.
Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков отметил, что затраты на замену французских агрегатов на прошлых моделях Superjet рассчитают индивидуально. Авиакомпаниям и Объединенной авиастроительной корпорации предстоит разработать рентабельную финансовую модель. Конкурс на проведение опытно-конструкторских работ планируют объявить в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация оценила замену французских двигателей на 50 самолетах SSJ-100 в 115 млрд рублей.
В конце июня Объединенная двигателестроительная корпорация приступила к сборке первых серийных силовых установок ПД-8.
Месяцем ранее полностью отечественный агрегат получил официальный сертификат типа.