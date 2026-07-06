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    Зачем нужен штамп в паспорте

    @ Антон Кардашов/Агентство «Москва»

    6 июля 2026, 09:12 Мнение

    Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    Заявление замглавы Минюста Вадима Баланина о том, что сожительство без брака можно рассматривать как угрозу национальной безопасности, вызвало довольно бурную реакцию. Люди уже представили, как полиция нравов строго допрашивает легкомысленные парочки на предмет законности их отношений, живущим в грехе выписывают штрафы, да и вообще в Москве водворяется суровый домострой, где блудников да охальников бьют батогами на лобном месте.

    Довольно скоро появились разъяснения, что ничего подобного не имелось в виду и не планируется. Да и в самом деле, заставлять людей регистрировать свои отношения из-под палки невозможно – а попытки делать это привели бы (как показывает опыт некоторых других стран) к расцвету институтов вроде «временного брака»: формально все соблюдено, а на практике – издевательство.

    Не все плохие вещи имеет смысл преследовать по закону. Но стоит отметить, что они именно плохие – и для отдельных людей, и для общества в целом. Даже если все к ним уже привыкли.

    Внебрачное сожительство – вещь в наши дни совершенно обычная и общепринятая, более того, активно рекламируемая. Людей постоянно бомбят историями из жизни звезд, которые все время меняют сожителей и любовниц, а бесконечные сериалы предлагают зрителям следить за запутанными любовными многоугольниками.

    Это не результат какого-то зловещего заговора – просто сюжету необходима новизна и конфликт, интрига и непредсказуемость, а в жизни семьи, где муж и жена любят друг друга и растят детей, этого мало.

    Так или иначе, массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо, за которое мы должны быть благодарны современному миру. «Штамп в паспорте» – это что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    Это внушение прошло настолько успешно, что люди, столкнувшись с предательством, даже не смеют жаловаться – ну и что, что их надежды обмануты, а сердце разбито. Никто никому ничего не обещал, так ведь?

    Внебрачное сожительство предполагает, что отношения с самого начала мыслятся как ненадежные – партнеры даже не пытаются делать вид, что намерены оставаться вместе, «пока смерть не разлучит их».

    Делает ли это кого-то из них счастливым? Не лишают ли люди себя самого важного в жизни – сознания того, что у меня есть кто-то, кого я не брошу никогда и кто меня никогда не бросит? «Нехорошо человеку быть одному» – говорит Библия; но в современном мире человек может «состоять в отношениях» и быть одиноким. Ей (или ему) некому довериться и не на кого положиться – люди могут делить стол и постель, но не быть уверенными друг в друге.

    Но мы не можем безнаказанно отрицать свою природу – а она хочет чего-то гораздо большего, чем секс без обязательств. Человек – мужчина или женщина – хочет быть единственным, любимым, нужным, уникальным, незаменимым для кого-то другого. Не временным вариантом, пока не появится кто-то более привлекательный, а тем, кого избрали раз и навсегда, и теперь не бросят до самой смерти.

    Как пелось в одной популярной песенке: «будешь ли ты любить меня, когда я больше не буду молодой и красивой?» Или в мужском варианте: «если я не буду богатым». Бросят ли меня, если моя капитализация на рынке знакомств понизится – если я заболею, окажусь искалеченным, просто постарею?

    Сожительство без обязательств – эта такая игра, в которую проигрывают все: сначала женщины, потому что все время подрастают более молодые и свежие соперницы, потом мужчины, потому что всегда найдется кто-то более богатый и привлекательный, но особенно дети, которые растут с ненадежными взрослыми. На это обычно говорят, что в современном мире трудно найти кого-то, кому можно доверять. Но в этом-то и проблема – и ее стоит обозначить.

    Если вы не умеете доверять и не можете оправдать доверие – вы не свободны, вы несчастны. Потому что именно это умение лежит в основе всего самого ценного в жизни: близости, верности и настоящей заботы.

    Это не признак свободы или «современности». Это тяжелый дефект характера, и мы живем в мире, который, увы, его поощряет и эксплуатирует. Общество, где умирает брак, это общество, где умирает доверие, любовь и забота.

    Как исправить это на уровне общества? Возможно, тем, кто создает массовую культуру стоит задуматься о том, чему они учат людей – и не идти по пути наименьшего сопротивления.

    Но важно, что человек может исправить ситуацию на личном уровне – приняв решение быть надежным и достойным доверия. А это означает брать на себя обязательства – и выполнять их. В частности, это означает штамп в паспорте. 

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