  • Новость часаВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. солдат и наемников
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    ВС России нанесли массированный удар по ВПК и ТЭК Украины
    ВСУ в Черниговской области попытались перейти госграницу
    Украинские войска оставили сотни тел солдат ВСУ в Константиновке
    Фон дер Ляйен и Рютте объявили о конце оборонного «аутсорсинга» для Европы
    В Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    5 комментариев
    6 июля 2026, 09:19 • Новости дня

    Цены на газ в Европе подросли к отметке 536 долларов

    Фьючерсы TTF прибавили 0,4% и достигли 536 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые котировки газа в Европе в понедельник утром немного выросли, удерживаясь около уровня 536 долларов за тысячу кубометров после недавних колебаний.

    Котировки газа на европейском рынке утром в понедельник слегка росли, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе газового хаба в Нидерландах, открыли торги на уровне 535,5 доллара за тысячу кубометров, что на 0,4% выше. К 9.02 мск цена составляла 535,6 доллара при ориентире в 533,6 доллара по итогам предыдущего торгового дня.

    Рост цен на газ в Европе начался 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану, пишет ICE. Максимального уровня за период конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта, когда Катар, крупнейший в мире производитель СПГ, резко сократил производство.

    В результате средние биржевые цены в марте подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле они снизились на 14%, в мае вновь выросли на 5%, а в июне опустились еще на 6%. При этом значительно более высокие уровни фиксировались в 2021–2022 годах, когда рынок переживал исторический ценовой шок: тогда котировки поднимались до рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 июля биржевые цены на газ в Европе поднялись до 528 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее стоимость газа на европейских биржах слегка снизилась и находилась вблизи отметки 503 доллара.

    В начале июня июльские фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах превысили уровень в 600 долларов за тысячу кубометров.

    5 июля 2026, 11:08 • Новости дня
    Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче
    Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче
    @ Lev Radin/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Формальная реакция генсека ООН Антониу Гутерреша на запросы российской стороны об украинской провокации в Буче неприемлема, она лишена конкретных разъяснений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Последний ответ генсека по Буче – это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея Лаврова]», – подчеркнул Небензя, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае канцелярия генерального секретаря ООН получила послание главы МИД Сергея Лаврова по инсценировке в Буче.

    В феврале официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об умышленном замалчивании расследования этих событий представителями всемирной организации. Ранее сам министр назвал отказ структуры предоставить Москве списки погибших настоящим позорищем.

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    5 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    Экс-посол Украины в ЕС Веселовский увидел перспективу появления ВМФ РФ на Дунае
    Экс-посол Украины в ЕС Веселовский увидел перспективу появления ВМФ РФ на Дунае
    @ Mykola Swarnyk/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший посол Киева в Евросоюзе Андрей Веселовский заявил, что поражение Украины обернется критической опасностью для соседних стран Европы.

    Дипломат в интервью украинской прессе выразил уверенность в неизбежности продвижения российских сил вглубь континента при неблагоприятном для Киева развитии событий, передает «Газета.Ru».

    «Я всегда говорю очень просто: русские военные корабли будут плыть по Дунаю, в Братиславу, в Вену и так далее. Вот и все», – отметил он.

    Он подчеркнул, что европейские государства осознают эту угрозу.

    По мнению бывшего посла, несмотря на критику действий Киева со стороны Венгрии или Польши, в этих странах понимают реальные последствия победы России.

    Он отметил, что поражение украинской стороны создаст прямую угрозу безопасности европейских столиц.

    Президент Чехии Петр Павел заявлял, что в случае поражения Украины соседние европейские страны испытают миграционный и экономический кризис.

    Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что демографический кризис на Украине стремительно усугубляется из-за массовой миграции и высокой смертности, убыль населения составляет 800 тыс. человек в год.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    5 июля 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа против «серпа и молота»

    Американист Дробницкий: Трамп облек предвыборные опасения в понятный его избирателю образ серпа и молота

    Эксперт объяснил слова Трампа против «серпа и молота»
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп считает угрозой США тенденцию по распространению идей марксизма и социализма. Причиной беспокойства стала, в частности, победа соответствующе настроенных политиков в ходе праймериз Демпартии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее американский лидер назвал коммунизм «раковой опухолью».

    «В термин «коммунизм» Трамп не закладывает, например, Китай, Вьетнам или правопреемника СССР – Россию. Это прямое указание главы Белого дома на опасную, по его словам, тенденцию в Демократической партии, где левый фланг сейчас представлен представителями марксистских и социалистских идей», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Спикер напомнил, что научный марксизм уже долгие годы преподается в западных образовательных учреждениях. «Например, в университетах «Лиги плюща» марксистские принципы фактически упоминаются в позитивном ключе», – подчеркнул собеседник.

    «Опасения Трампа вызваны тем, что представители радикально настроенных кругов Демпартии, приверженные идеям социализма, выиграли на праймериз у сторонников демократического мейнстрима. Они рвутся к власти. Большинство из них эмигранты в первом поколении, не англосаксы, выходцы из мусульманских обществ. Яркий пример – мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани», –  напомнил он.

    «Все вышесказанное Трамп облек в понятный его избирателю образ серпа и молота. Он послал своему электорату сигнал: «коммунизм и марксизм на марше, поэтому на ноябрьских промежуточных выборах надо голосовать за республиканцев», – пояснил аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил в ходе речи в честь Дня независимости США в округе Вашингтон: «Звездно-полосатые» уже предавали забвению серп и молот, и мы сделаем это снова, если потребуется». По его словам, коммунизм поднял «свою уродливую голову в Америке».

    Политик назвал коммунизм «раковой опухолью, которую нужно быстро вырезать». По мнению президента, коммунистические идеалы является полной противоположностью американским ценностям и исторически доказали свою неэффективность, передает The New York Times.

    Также Трамп указал на опасность коммунизма в ходе выступления в Южной Дакоте на горе Рашмор на фоне высеченных в скале портретов четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, передает New York Post.

    По его словам, в последнее время «американская идентичность подвергается новой атаке». «Спустя поколение после того, как мы боролись и победили в холодной войне против угрозы коммунизма, в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших», – продолжил президент.

    «Это не просто политические разногласия, вроде споров о налогах или регулировании. Коммунизм представляет собой смертельную угрозу американской свободе. Это величайшая угроза нашей стране», – заявил Трамп. 

    Президент охарактеризовал коммунизм как «полную противоположность жизни, свободе и стремлению к счастью». «Это смерть, тирания и погоня за злом. Вы можете быть верны Карлу Марксу, или вы можете быть верны Америке. Вы можете быть коммунистом, или вы можете быть патриотом. Вы не можете быть и тем, и другим одновременно», – заявил Трамп. Он поклялся, что США никогда не станут коммунистической страной.

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    5 июля 2026, 16:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская сторона отвергла гуманитарную инициативу по возвращению тел своих погибших военнослужащих из взятой под контроль Константиновки, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщает Минобороны на платформе Мах, инициатива была озвучена 4 июля, сразу после полного перехода Константиновки под контроль российских войск и прекращения там боевых действий.

    Однако в ходе проработки вопроса по линии спецслужб представители Украины от этой идеи отказались. «Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве добавили, что подобные решения в очередной раз демонстрируют отношение украинских властей к своим военным как к расходному материалу. По оценке ведомства, эти люди попадают на линию фронта преимущественно в результате принудительной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска были готовы в качестве гуманитарной миссии вернуть украинской стороне останки военнослужащих из Константиновки при условии временного прекращения огня.

    Мария Захарова заявила, назвав отказ Киева забирать тела своих солдат подтверждением неонацистской сущности украинских властей.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших военных нежеланием признавать масштаб потерь и отсутствием средств на компенсации семьям.

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    5 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»

    Военный эксперт Кнутов: Украинская ПВО оказалась устаревшей для новых БПЛА «Герань-4 Сикер»

    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новая модификация БПЛА «Герань» – «Сикер» – способна лететь на высоте, недоступной для украинских ЗРК и дронов-перехватчиков. Улучшения позволяют новой модификации беспилотников уничтожать цели с еще большей эффективностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы поразили железнодорожный состав в Черниговской области, перевозивший грузы в интересах ВСУ.

    «Герань-4 Сикер» имеет ряд принципиальных новшеств. БПЛА получил турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения. У операторов есть возможность контролировать траекторию полета и оценивать результаты поражения целей. Новшества отразились и на внешнем виде беспилотника – он стал похож на крылатую ракету», – пояснил Юрий Кнутов.

    По его словам, улучшения дают «Сикеру» возможность лететь с возросшей скоростью и на большей высоте (до пяти километров), недоступной для зенитных установок и дронов-перехватчиков, находящихся на вооружении ВСУ. «Кроме того, на финальном этапе атаки БПЛА краткосрочно разгоняется, что усложняет задачу для обороняющейся стороны. Все это вкупе позволяет нам поражать цели с большей эффективностью, чем ранее», – продолжил собеседник.

    Одними из немногих средств, способных противостоять «Сикеру», остаются немецкая зенитная ракетная система IRIS-T, норвежский ЗРК NASAMS, а также американские ракеты AMRAAM, указал спикер. «Но самих установок и тем более боеприпасов к ним у украинской стороны, мягко говоря, очень немного», – пояснил аналитик.

    «К тому же каждая ракета перечисленных комплексов кратно дороже российского беспилотника. Таким образом, даже в случае перехвата БПЛА выполнит свою миссию по нанесению экономического урона противнику», – заметил он.

    «Судя по сообщениям Минобороны о нанесенных беспилотниками ударах, применение «Сикеров» уже является не разовыми акциями, а тенденцией. В то же время система ПВО, которую Украина создавала долгое время, теперь показывает свою неспособность защищать прикрываемые объекты от новых российских БПЛА. Неожиданно для Киева она оказалась устаревшей», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России сообщило в своем канале в Max о том, что расчет беспилотника «Герань-4 Сикер» нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника – около населенного пункта Олешня Черниговской области. В результате точного попадания поражен железнодорожный состав, перевозивший грузы в интересах ВСУ», – отмечает ведомство.

    Также министерство сообщило об уничтожении «Сикером» газораспределительной станции в населенном пункте Газопроводное Черниговской области. Таким же БПЛА был нанесен удар по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области. «В результате поражения цели обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины», – говорится в посте.

    Несколько дней назад российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как атаки по украинской столице «вспарывают брюхо» ВСУ.

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    5 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    «Нафтогаз» сообщил о крупных пожарах на объектах в трех регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабные пожары вспыхнули на нескольких добывающих площадках компании «Нафтогаз» в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, частично остановив работу оборудования.

    Компания «Нафтогаз Украины» заявила о масштабных возгораниях на ряде своих добывающих объектов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает РИА «Новости». В сообщении подчеркивается, что речь идет именно о производственных мощностях, однако их точное расположение и назначение не раскрываются.

    «На нескольких объектах поднялись масштабные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена», – говорится в публикации в Telegram-канале «Нафтогаз Украины». Других деталей, включая данные о возможных пострадавших или объемах повреждений, компания пока не привела.

    Время возникновения пожаров, а также меры по их ликвидации в сообщении не уточняются. Также не раскрывается, как именно инцидент повлиял на общий уровень добычи и транспортировки энергоресурсов компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба «Нафтогаза» подтвердила повреждение производственных мощностей компании в Харьковской и Полтавской областях.

    В Кременчугском районе Полтавской области государственная служба по чрезвычайным ситуациям задействовала десятки спасателей и единиц спецтехники для тушения крупных пожаров на промышленных объектах.

    Инфраструктура газодобычи «Нафтогаза» в Харьковской области получила критические повреждения, и на объекте возникло масштабное возгорание с разгерметизацией системы.

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    5 июля 2026, 15:09 • Новости дня
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бундесверу не хватает около тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве, в связи с чем не исключен принудительный призыв, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Немецкому военному ведомству недостает около тысячи человек для полноценного формирования контингента в прибалтийской республике, передает РИА «Новости». В связи с кадровым голодом власти не исключают возвращения к практике принудительной отправки в войска.

    «В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячи», – заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что ранее основную часть подразделения удавалось укомплектовать добровольцами, однако сейчас наблюдаются сложности с поиском рядовых и специалистов.

    Ожидается, что к концу 2027 года на литовской территории будут расквартированы порядка пяти тысяч немецких солдат. Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ, которую альянс оправдывает сдерживанием спецоперации. Россия готова к равноправному диалогу, если Запад откажется от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие политики предложили комплектовать бригаду бундесвера в Литве на принудительной основе.

    Командование вооруженных сил Германии оценило ситуацию с нехваткой добровольцев для передислокации как критическую.

    Власти ФРГ запланировали разместить в прибалтийской республике до пяти тысяч военнослужащих к концу 2027 года.

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    5 июля 2026, 13:42 • Новости дня
    Песков: Поддержка Западом Киева превращает СВО в настоящую войну
    Песков: Поддержка Западом Киева превращает СВО в настоящую войну
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специальная военная операция трансформировалась в полномасштабный конфликт из-за активного вмешательства западных государств, оказывающих всестороннюю поддержку Киеву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Боевые действия переросли в настоящую войну из-за участия Запада, пояснил Песков «Вестям».

    «Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», – подчеркнул представитель Кремля.

    Западные страны активно помогают украинским военным наводить оружие на российские цели, используя спутники и другую инфраструктуру. Необходимо осознавать, что нынешний киевский режим способен на любые действия, заключил Песков.

    В феврале этого года Дмитрий Песков заявил о кардинальном изменении характера спецоперации из-за прямого вмешательства Запада.

    Ранее СМИ сообщали, что НАТО планирует выделить Украине 70 млрд евро.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что Братислава не станет выделять бюджетные средства на военную помощь Киеву и участвовать в новом финансовом пакете НАТО.

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    5 июля 2026, 19:26 • Новости дня
    Минобороны Польши решило раскрыть военные поставки Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Польши объявили о планах обнародовать данные обо всех траншах вооружений Киеву за период с 2022 по 2026 годы.

    О решении Минобороны Польши рассекретить информацию о военной помощи Киеву за 2022–2026 годы сообщил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в своей записи в соцсети X 5 июля, пишет РЕН ТВ. Поводом стали сообщения о тайной передаче Варшавой ракет для систем Patriot.

    Министр подчеркнул, что шаг согласован с премьер-министром Дональдом Туском. «После консультаций с премьер-министром (Польши) Дональдом Туском, руководствуясь принципом ответственности перед общественностью и в соответствии с законодательством, я распорядился раскрыть информацию обо всех траншах военной помощи в пользу Украины за 2022–2026 годы», – заявил Косиняк-Камыш.

    Он отметил, что раскрытие данных будет происходить в рамках действующих правовых норм. Сроки публикации сведений о поставках вооружений не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный политолог Вадим Козюлин объяснил срыв передачи Украине польских МиГ-29 давними историко-политическими разногласиями Киева и Варшавы.

    Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в июне 2026 года в сейме заявил о предназначении техники по европейскому механизму SAFE исключительно для укрепления польской армии.

    Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский в декабре 2024 года в эфире Radio Zet заявил о практическом исчерпании возможностей страны по военной помощи Украине при сохранении политической поддержки Киева.

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    5 июля 2026, 13:01 • Новости дня
    Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»

    Трамп: Америка снова отправит серп и молот в небытие

    Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о леворадикальных идеях, заявил, что Америка «снова отправит серп и молот в небытие».

    «Звезды и полосы уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется», – заявил Трамп, передает New York Times.

    Такую фразу он произнес в речи по случаю 250-летия США.

    Политик отметил, что коммунистические идеи вновь начали распространяться в Америке. Он сравнил подобную идеологию с уродливой угрозой и болезнью, от которой необходимо немедленно избавиться.

    По мнению президента, эта система является полной противоположностью американским ценностям и исторически доказала свою неэффективность.

    Вашингтон никогда не примет коммунистический путь развития, уверен политик. В завершение выступления он выразил благодарность ветеранам, сражавшимся против коммунизма в Корее и Вьетнаме, особо отметив заслуги Пэта Финна, Руди Микинса и Пэриса Дэвиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал британские СМИ за нападки на лидера Соединенных Штатов в день юбилея.

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    5 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Песков: Польские политики не прочь присвоить себе часть территорий Украины
    Песков: Польские политики не прочь присвоить себе часть территорий Украины
    @ Artur Widak/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Исторические амбиции Варшавы создают реальную опасность распада для Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «С точки зрения истории в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией», – сказал Песков в беседе с «Вестями».

    По его словам, эти польские политики убеждены, что значительная часть Украины – это на самом деле польские земли.

    «Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной», – добавил представитель Кремля.

    По словам Пескова, в Варшаве исторически присутствуют деятели, которые рассчитывают получить выгоду за счет соседнего государства. Убежденность некоторых представителей польской элиты в принадлежности им украинских территорий лишь усиливает риски для целостности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины историческим термином «Восточная Малопольша».

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупреждал об угрозе евроинтеграции Украины из-за героизации Степана Бандеры.

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    5 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Свободная продажа топлива открылась на 112 АЗС Крыма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Крымском полуострове начали без ограничений продавать топливо для граждан более чем на 100 автозаправочных станциях, сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

    Свободная продажа бензина и дизельного топлива осуществляется на 112 автозаправочных станциях Крыма, пояснил Воронкин, передают СМИ.

    «Сегодня заправка транспортных средств будет производиться на 112 АЗС, реестр которых размещен на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым», – рассказал глава ведомства.

    Он также призвал жителей полуострова доверять исключительно проверенным источникам информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая глава Крыма Сергей Аксенов ввел лимит на продажу бензина АИ-95.

    Вице-премьер Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям нарастить объемы поставок горючего на внутренний рынок.

    Комментарии (14)
    5 июля 2026, 15:33 • Новости дня
    Минобороны: Мировые СМИ массово захотели освещать передачу тел в Константиновке
    Минобороны: Мировые СМИ массово захотели освещать передачу тел в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Присутствовать при возможной передаче Киеву тел погибших военнослужащих в Константиновке вызвались представители более 20 редакций из разных стран, сообщили в Минобороны РФ.

    О готовности принять журналистов в Константиновке российское военное ведомство рассказало на платформе Мах. В сообщении министерства сообщается: «4 июля 2026 года после заявления российского военного ведомства о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооруженными силами Украины по городу Константиновке, более двадцати редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел».

    Военное ведомство подчеркнуло, что в случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию оно было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке. Идет речь именно о присутствии представителей СМИ во время передачи тел погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня по городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России предложило Киеву принять останки украинских военнослужащих из Константиновки при условии прекращения огня 6 июля.

    В ходе операции по освобождению Константиновки украинские войска потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники.

    Многомесячная военная кампания по освобождению Константиновки завершилась полным взятием города под контроль российских войск и открытием пути на Славянско-Краматорскую агломерацию.

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    5 июля 2026, 13:16 • Новости дня
    Российская армия уничтожила переправу ВСУ через Северский Донец
    Российская армия уничтожила переправу ВСУ через Северский Донец
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Красном Лимане продолжается зачистка города от украинских военных, российская авиация разрушила важную переправу, которую использовали ВСУ в районе Маяков, сообщило Минобороны.

    В Красном Лимане подразделения 25-й армии ведут разминирование и зачистку территории от остатков украинских формирований, указало ведомство в Max.

    Одновременно с этим штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивают наступление в сторону Голубых озер.

    Для нарушения логистики противника российская авиация нанесла точный удар по насыпной переправе через реку Северский Донец около населенного пункта Маяки. Это позволило сорвать ротацию и снабжение 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

    За прошедшие сутки потери украинской стороны в этом районе составили до 20 военнослужащих. Также были уничтожены американская бронемашина HMMWV, два пикапа, три роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля штурмовые отряды 25-й армии заняли 47 зданий в Красном Лимане. На следующий день российские войска приступили к разминированию этого населенного пункта. Накануне украинские боевики потеряли до 20 человек в ходе боев за город.

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    5 июля 2026, 16:50 • Новости дня
    Столтенберг призвал принять меры против распада НАТО
    Столтенберг призвал принять меры против распада НАТО
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским государствам необходимо срочно увеличить оборонные расходы для сохранения американского присутствия в НАТО и предотвращения его возможного развала, заявил бывший натовский генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

    «Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно», – сказал политик в интервью изданию Spiegel, передает РИА «Новости».

    Для спасения ситуации он призвал европейские страны альянса нарастить свои расходы на оборону. По его мнению, такая мера повысит шансы на выполнение Соединенными Штатами своих обязательств.

    Если же Вашингтон решит отказаться от поддержки, рост европейских военных бюджетов станет еще более критичным шагом для безопасности региона.

    Ранее Столтенберг констатировал невозможность выживания альянса без поддержки Вашингтона. До этого он допускал вероятность полного распада военного блока в течение ближайших 10 лет. Он также выражал сомнения в устойчивости организации из-за требований США о повышении военных расходов стран-участниц.

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