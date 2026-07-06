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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    5 комментариев
    6 июля 2026, 10:34 • Новости дня

    МИД предупредил Латвию о последствиях ударов по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участие Латвии в ударах по территории России не останется без последствий, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Участие латвийской стороны в ударах по территории России не останется без ответа, передает РИА «Новости». Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин подчеркнул недопустимость подобных действий.

    «Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под зонтиком НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что Москва внимательно фиксирует все пункты принятия решений о провокациях против мирного населения. Это касается и мест запуска беспилотников по российским объектам, а также точек их производства и финальной сборки вне зависимости от юрисдикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Латвия и Украина решили построить совместный завод по производству беспилотников на границе с Россией.

    Министерство иностранных дел назвало данную инициативу откровенной провокацией.

    В мае британский военный аналитик Александр Меркурис обвинил Ригу в содействии ударам украинских дронов по российской территории.

    5 июля 2026, 16:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская сторона отвергла гуманитарную инициативу по возвращению тел своих погибших военнослужащих из взятой под контроль Константиновки, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщает Минобороны на платформе Мах, инициатива была озвучена 4 июля, сразу после полного перехода Константиновки под контроль российских войск и прекращения там боевых действий.

    Однако в ходе проработки вопроса по линии спецслужб представители Украины от этой идеи отказались. «Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве добавили, что подобные решения в очередной раз демонстрируют отношение украинских властей к своим военным как к расходному материалу. По оценке ведомства, эти люди попадают на линию фронта преимущественно в результате принудительной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска были готовы в качестве гуманитарной миссии вернуть украинской стороне останки военнослужащих из Константиновки при условии временного прекращения огня.

    Мария Захарова заявила, назвав отказ Киева забирать тела своих солдат подтверждением неонацистской сущности украинских властей.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших военных нежеланием признавать масштаб потерь и отсутствием средств на компенсации семьям.

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    5 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»

    Военный эксперт Кнутов: Украинская ПВО оказалась устаревшей для новых БПЛА «Герань-4 Сикер»

    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новая модификация БПЛА «Герань» – «Сикер» – способна лететь на высоте, недоступной для украинских ЗРК и дронов-перехватчиков. Улучшения позволяют новой модификации беспилотников уничтожать цели с еще большей эффективностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы поразили железнодорожный состав в Черниговской области, перевозивший грузы в интересах ВСУ.

    «Герань-4 Сикер» имеет ряд принципиальных новшеств. БПЛА получил турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения. У операторов есть возможность контролировать траекторию полета и оценивать результаты поражения целей. Новшества отразились и на внешнем виде беспилотника – он стал похож на крылатую ракету», – пояснил Юрий Кнутов.

    По его словам, улучшения дают «Сикеру» возможность лететь с возросшей скоростью и на большей высоте (до пяти километров), недоступной для зенитных установок и дронов-перехватчиков, находящихся на вооружении ВСУ. «Кроме того, на финальном этапе атаки БПЛА краткосрочно разгоняется, что усложняет задачу для обороняющейся стороны. Все это вкупе позволяет нам поражать цели с большей эффективностью, чем ранее», – продолжил собеседник.

    Одними из немногих средств, способных противостоять «Сикеру», остаются немецкая зенитная ракетная система IRIS-T, норвежский ЗРК NASAMS, а также американские ракеты AMRAAM, указал спикер. «Но самих установок и тем более боеприпасов к ним у украинской стороны, мягко говоря, очень немного», – пояснил аналитик.

    «К тому же каждая ракета перечисленных комплексов кратно дороже российского беспилотника. Таким образом, даже в случае перехвата БПЛА выполнит свою миссию по нанесению экономического урона противнику», – заметил он.

    «Судя по сообщениям Минобороны о нанесенных беспилотниками ударах, применение «Сикеров» уже является не разовыми акциями, а тенденцией. В то же время система ПВО, которую Украина создавала долгое время, теперь показывает свою неспособность защищать прикрываемые объекты от новых российских БПЛА. Неожиданно для Киева она оказалась устаревшей», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России сообщило в своем канале в Max о том, что расчет беспилотника «Герань-4 Сикер» нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника – около населенного пункта Олешня Черниговской области. В результате точного попадания поражен железнодорожный состав, перевозивший грузы в интересах ВСУ», – отмечает ведомство.

    Также министерство сообщило об уничтожении «Сикером» газораспределительной станции в населенном пункте Газопроводное Черниговской области. Таким же БПЛА был нанесен удар по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области. «В результате поражения цели обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины», – говорится в посте.

    Несколько дней назад российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как атаки по украинской столице «вспарывают брюхо» ВСУ.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 06:59 • Новости дня
    ВСУ в Черниговской области Украины попытались просочиться к российской границе

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины группы украинских военных пытались выйти к российской границе, но были уничтожены группировкой российских войск «Север».

    «В Черниговской области украинские националисты, возможно из войсковой разведки или ССО, малыми группами пытались просочиться в направлении госграницы в районе села Гремяч. В результате нашего огневого воздействия противник бежал в обратном направлении, где укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продвигаются вглубь области и наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, села Мирлоги, поселка Хотень, Вольной Слободы, Толстодубово и Краснополья.

    В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а также в районе Уланово. В Сумском районе российские штурмовые группы продвинулись на 14 участках до 400 м, бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, Новой Сечи, Хотене и окрестных лесах, в Краснопольском районе столкновения идут в лесных массивах.

    На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Рубежного, Белого Колодезя, Захаровки, Ольховатки, Устиновки, Артельного, Зарубинки, Новоуживновки, Кленового, Старого Салтова, Великого Бурлука и Харькова.

    Штурмовые подразделения «Северян» ведут наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах, операторы FPV-дронов контролируют ключевые логистические маршруты противника.

    Отмечается, что ВСУ с привлечением работников ЖКХ Харьковской области пытаются восстановить противодроновые сети на основном дорожном направлении из Золочева.

    В ходе зачистки подвалов взят в плен военнослужащий ВСУ.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 600 м, стрелковые бои идут в селе Юрченково, поселке Белый Колодезь и лесных массивах района. На Великобурлукском направлении бои продолжаются в Петро-Ивановке и окрестностях, а также в лесах у сел Шевяковка, Бударки и Землянки.

    Около Шевяковки уничтожена группа националистов, трое украинских пограничников из состава первой пограничной заставы взяты в плен.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях). Четверо украинских националистов взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Петро-Ивановки группа испаноязычных наемников ВСУ отказалась выполнять задачу и отошла вглубь украинской территории.

    В селах Газопроводное и Александровка Черниговской области Украины жители отказались от объявленной украинскими властями обязательной эвакуации.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 июля 2026, 15:33 • Новости дня
    Минобороны: Мировые СМИ массово захотели освещать передачу тел в Константиновке
    Минобороны: Мировые СМИ массово захотели освещать передачу тел в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Присутствовать при возможной передаче Киеву тел погибших военнослужащих в Константиновке вызвались представители более 20 редакций из разных стран, сообщили в Минобороны РФ.

    О готовности принять журналистов в Константиновке российское военное ведомство рассказало на платформе Мах. В сообщении министерства сообщается: «4 июля 2026 года после заявления российского военного ведомства о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооруженными силами Украины по городу Константиновке, более двадцати редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел».

    Военное ведомство подчеркнуло, что в случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию оно было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке. Идет речь именно о присутствии представителей СМИ во время передачи тел погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня по городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России предложило Киеву принять останки украинских военнослужащих из Константиновки при условии прекращения огня 6 июля.

    В ходе операции по освобождению Константиновки украинские войска потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники.

    Многомесячная военная кампания по освобождению Константиновки завершилась полным взятием города под контроль российских войск и открытием пути на Славянско-Краматорскую агломерацию.

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    5 июля 2026, 13:16 • Новости дня
    Российская армия уничтожила переправу ВСУ через Северский Донец
    Российская армия уничтожила переправу ВСУ через Северский Донец
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Красном Лимане продолжается зачистка города от украинских военных, российская авиация разрушила важную переправу, которую использовали ВСУ в районе Маяков, сообщило Минобороны.

    В Красном Лимане подразделения 25-й армии ведут разминирование и зачистку территории от остатков украинских формирований, указало ведомство в Max.

    Одновременно с этим штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивают наступление в сторону Голубых озер.

    Для нарушения логистики противника российская авиация нанесла точный удар по насыпной переправе через реку Северский Донец около населенного пункта Маяки. Это позволило сорвать ротацию и снабжение 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

    За прошедшие сутки потери украинской стороны в этом районе составили до 20 военнослужащих. Также были уничтожены американская бронемашина HMMWV, два пикапа, три роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля штурмовые отряды 25-й армии заняли 47 зданий в Красном Лимане. На следующий день российские войска приступили к разминированию этого населенного пункта. Накануне украинские боевики потеряли до 20 человек в ходе боев за город.

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    6 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев

    ВС России поразили заводы БПЛА, БЭКов и навигации ракет в Киеве

    Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев
    @ Valentyn Ogirenko/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили предприятия в украинской столице, производящие дальнобойные БПЛА, производства безэкипажных катеров (БЭКов), броневиков, оптики и навигации украинской армии, сообщило Минобороны.

    В украинской столице поражены сразу пять ключевых заводов, указало ведомство в Max.

    Под удар попало предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), разрабатывающее и производящее БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дроны «Шрайк-10».

    Там также производятся средства телеметрии, электронного и оптического оборудования.

    Поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (киевский завод «Буревестник»), где собирают дальнобойные беспилотники и создают радиолокационную технику ВСУ.

    Кроме того, удар пришелся по «Киеву-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где производят броневики и бронезащиту техники ВСУ, боевые части для ракет и БПЛА.

    Поражен судостроительный завод (верфь) ЧАО «Кузницана Рыбальском», где собирают артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М», выпускают и ремонтируют безэкипажные катера ударного типа.

    Удару подвергся приборостроительный завод «Киев-1» («Квант»), где выпускают системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, включая управляемые ракеты «Нептун-МД».

    На территории Киевской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов, снабжавший топливом зону боевых действий. Помимо этого, удар пришелся по Жулянскому машиностроительному заводу, там зафиксирована обширная детонация зенитных ракетных систем.

    Ранее утром Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июля российские военные поразили ряд заводов в Киеве.

    В середине июня армия России атаковала киевский завод «Радар» и цех по производству беспилотников.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (5)
    6 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Мирошник объяснил отказ Киева забирать тела солдат ВСУ из Константиновки

    Мирошник: Тела солдат из Константиновки разрушат картинку надуманных побед ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Киевские власти отказались забирать тела украинских военных из Константиновки, так как на саммите НАТО в Анкаре хотят убедить альянс в своих «победах», заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных «побед»», – отметил Мирошник в «Максе».

    Он добавил, что перед предстоящим саммитом НАТО в Анкаре украинскому руководству, по его словам, особенно важно поддерживать образ успешных действий. Мирошник подчеркнул, что Киев намерен просить у западных союзников дополнительные средства под будущие «перемоги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Константиновке после отхода украинских подразделений осталось до нескольких сотен тел военнослужащих ВСУ.

    Минобороны России сообщило об отказе украинской стороны принять гуманитарную инициативу по возвращению тел своих погибших военнослужащих из взятой под контроль Константиновки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ Киева приостановить удары по Константиновке ради эвакуации тел погибших солдат демонстрацией истинного отношения украинского руководства к собственным гражданам.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Черниговской области
    «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Черниговской области
    @ vk.com/mil

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные поразили газораспределительную станцию на территории Черниговской области, сообщило Министерство обороны.

    Удар пришелся по газораспределительной станции в населенном пункте Газопроводное, указало ведомство в Max.

    Для выполнения этой задачи применялся беспилотный летательный аппарат «Герань-2 Сикер». В результате атаки инфраструктурный объект был полностью уничтожен.

    Также «Герань-4 Сикер» ударил по электрической подстанции мощностью 110 кВ в Сумской области.

    Украинские СМИ сообщали, что по дороге из Днепропетровска в Харьков нет ни одной целой автозаправочной станции.

    В конце июня российский беспилотник «Герань-2 Сикер» поразил радиовышку украинских военных в Черниговской области.

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    6 июля 2026, 07:22 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по ВПК и ТЭК Украины
    ВС России нанесли массированный удар по ВПК и ТЭК Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь на понедельник провели массированный удар высокоточным оружием по украинской военной промышленности (ВПК), объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился по предприятиям и инфраструктуре в Киевской области, самом Киеве, а также по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях, указало ведомство в Max.

    Отмечается, что удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июля российские военные поразили заводы и гостиницу с иностранными наемниками в Киеве.

    В начале июня Вооруженные силы нанесли массированный и шесть групповых ударов по украинскому военно-промышленному комплексу. Также армия России атаковала военные аэродромы и транспортные узлы киевского режима.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    6 июля 2026, 08:22 • Новости дня
    ВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. солдат и наемников
    ВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. солдат и наемников
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю, включая убитых и раненых, составили 10,1 тыс. солдат и иностранных наемников, причем у Киева потери среди личного состава растут седьмую неделю подряд, сообщил военный эксперт Андрей Марочко,

    Вооруженные силы Украины потеряли около 10,1 тыс. военнослужащих и наемников за последние семь дней, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отметил стабильное увеличение числа убитых и раненых в рядах противника.

    «Санитарные и безвозвратные потери противника на неделе составили около 10 105 украинских боевиков и наемников, на 30 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Тенденция роста потерь в вооруженных формированиях Украины наблюдается седьмую неделю подряд», – написал специалист на своей странице во «ВКонтакте».

    Наибольший урон украинским силам нанесли подразделения российской группировки войск «Восток», которые ведут боевые действия в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, за прошедшую неделю российские военные уничтожили два самолета МиГ-29, два танка и почти 3,9 тыс. беспилотников.

    Также Вооруженные силы России ликвидировали более 650 единиц боевых машин, 75 орудий полевой артиллерии и 50 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Андрей Марочко сообщил о потере противником более 9,5 тыс. человек за неделю.

    В начале июля бойцы группировки «Восток» освободили Александровку в Днепропетровской области.

    На следующий день российские подразделения взяли под контроль еще пять населенных пунктов.

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    5 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли за сутки почти 1,5 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили свои позиции по переднему краю, украинская армия за сутки потеряла порядка 1,5 тыс. человек, сообщило Минобороны.

    Совокупные потери украинских войск за сутки составили около 1470 военнослужащих, указало Минобороны в Max.

    Нанесено поражение десяткам бригад ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР.

    Также уничтожены десятки единиц техники, включая американскую бронемашину HMMWV, хорватскую установку RAK-SA-12, гаубицы, станции радиоэлектронной борьбы и разведки.

    Средства противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиабомб, ракету «Нептун-МД» и 282 беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разрушила важную переправу ВСУ через реку Северский Донец.

    Потери украинской армии за время операции по освобождению Константиновки составили более 13,5 тыс. военнослужащих.

    В конце июня ВСУ потеряли за сутки более 1250 военнослужащих.

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    6 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    ВСУ признали провал ПВО против баллистических ракет России

    Данные ВВС ВСУ показали отсутствие перехватов российских баллистических ракет

    ВСУ признали провал ПВО против баллистических ракет России
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе массированного ночного удара 6 июля украинским системам противовоздушной обороны не удалось перехватить ни одной запущенной российскими войсками баллистической ракеты.

    Украинские военные не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты во время масштабной ночной атаки на Киев, передают Воздушные силы ВСУ.

    В официальной сводке ведомства говорится: «Сбито/подавлено 363 цели: 37 ракет и 326 вражеских БПЛА».

    Всего с вечера 5 июля радиотехнические войска зафиксировали 419 средств воздушного нападения. В это число вошли 351 ударный беспилотник и 68 ракет различных типов. Среди них были 23 баллистические ракеты комплексов «Искандер-М» и С-400, а также шесть противокорабельных ракет «Циркон» и «Оникс».

    Российские войска также выпустили 33 крылатые ракеты Х-101 и шесть «Калибров».

    Украинская ПВО отчиталась об уничтожении 31 ракеты Х-101, всех «Калибров» и 326 дронов. При этом военные признали попадание 29 баллистических ракет и 18 беспилотников по 34 объектам.

    Падение обломков зафиксировано на 16 локациях. В утреннем сообщении командования отмечалось, что массированная атака продолжается. На тот момент в воздушном пространстве страны оставалось еще несколько аппаратов.

    Ранее Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев. Утром в понедельник Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса.

    В ночь на 6 июля украинская столица подверглась самому мощному удару за последнее время, заявил глава города Виталий Кличко.

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    5 июля 2026, 22:14 • Новости дня
    ПВО сбила 116 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила 116 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были сбиты с 8.00 до 20.00 мск. Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, и Тверской областей. Также БПЛА сбили над Московским регионом и Крымом, говорится в сообщении Минобороны в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье ПВО сбила 71 украинский беспилотник над регионами России и Черным морем.

    4 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 июля 2026, 02:19 • Новости дня
    Севастополь временно лишился электроснабжения в результате атаки ВСУ
    Севастополь временно лишился электроснабжения в результате атаки ВСУ
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Севастополь временно остался без электричества после украинской атаки на энергосистему, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Уважаемые севастопольцы! В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения», – сообщил Развожаев в «Максе».

    По словам главы города, на инфраструктурных объектах введен особый режим работы. Социальные учреждения перешли на резервные схемы энергоснабжения, а специалисты заняты восстановлением подачи электричества в жилые дома.

    Развожаев также предупредил, что из-за отсутствия напряжения в сети утром троллейбусы на маршруты не выйдут.

    «Отбой воздушной тревоги», – также сообщил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июня в результате удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения.

    29 июня более 100 улиц и свыше 10 поселков в Севастополе остались без света из-за аварии за пределами домашнего региона.

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    6 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    Над Ленинградской областью уничтожены 36 дронов

    Дрозденко сообщил об уничтожении над Ленинградской областью 36 дронов

    Над Ленинградской областью уничтожены 36 дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над Ленинградской областью нейтрализованы 36 беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава области Александр Дрозденко.

    «Над Ленинградской областью сбито 36 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», – сообщил Дрозденко в «Максе».

    В регионе объявлена опасность БПЛА. Дрозденко предупредил жителей о возможном понижение скорости мобильного интернета.

    В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11.

    Севастополь временно лишился электроснабжения в результате атаки ВСУ.

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