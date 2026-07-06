При стрельбе после матча Мексика – Англия ранения получили четыре болельщика

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел на востоке Лос-Анджелеса после матча чемпионата мира Мексика – Англия, завершившегося со счетом 3:2 в пользу англичан, передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

По данным издания, полиция получила сообщения о трех перестрелках, одна из них произошла на бульваре Уиттиер, где собрались толпы фанатов. Четверо раненых были доставлены в больницы, их состояние не раскрывается.

Правоохранительные органы сообщили, что по факту стрельбы начато расследование. Матч Мексика –Англия стал для мексиканцев последним на турнире: сборная хозяев вылетела из чемпионата мира – 2026. Ранее на стадии 1/8 финала завершила выступление другая хозяйка турнира, команда Канады, уступившая Марокко со счетом 0:3.

Еще одни хозяева мундиаля, сборная США, проведут матч 1/8 финала 7 июля против Бельгии. Текущий чемпионат мира впервые в истории принимает 48 команд, игры проходят в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Англии со счетом 3:2 обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира в Мехико.

С начала турнира в принимающих чемпионат мира штатах США более 100 вооруженных нападений привели к гибели 31 человека и ранению еще 85.

В американском Броктоне празднование выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира закончилось уличными перестрелками и ранением как минимум четырех человек.