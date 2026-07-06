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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    5 комментариев
    6 июля 2026, 11:24 • Новости дня

    При стрельбе после матча Мексика – Англия ранения получили четыре болельщика

    Tекст: Мария Иванова

    На востоке Лос-Анджелеса после матча Мексика – Англия произошли перестрелки, в результате которых четверо болельщиков получили ранения и были госпитализированы.

    Инцидент произошел на востоке Лос-Анджелеса после матча чемпионата мира Мексика – Англия, завершившегося со счетом 3:2 в пользу англичан, передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

    По данным издания, полиция получила сообщения о трех перестрелках, одна из них произошла на бульваре Уиттиер, где собрались толпы фанатов. Четверо раненых были доставлены в больницы, их состояние не раскрывается.

    Правоохранительные органы сообщили, что по факту стрельбы начато расследование. Матч Мексика –Англия стал для мексиканцев последним на турнире: сборная хозяев вылетела из чемпионата мира – 2026. Ранее на стадии 1/8 финала завершила выступление другая хозяйка турнира, команда Канады, уступившая Марокко со счетом 0:3.

    Еще одни хозяева мундиаля, сборная США, проведут матч 1/8 финала 7 июля против Бельгии. Текущий чемпионат мира впервые в истории принимает 48 команд, игры проходят в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Англии со счетом 3:2 обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира в Мехико.

    С начала турнира в принимающих чемпионат мира штатах США более 100 вооруженных нападений привели к гибели 31 человека и ранению еще 85.

    В американском Броктоне празднование выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира закончилось уличными перестрелками и ранением как минимум четырех человек.

    5 июля 2026, 09:17 • Новости дня
    Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира

    Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира

    Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира
    @ Eduardo Carmim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, забившим как минимум три гола в матчах плей-офф трех разных чемпионатов мира.

    Историческое достижение было зафиксировано в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против команды Парагвая, передает ТАСС. Французский форвард реализовал пенальти на 70-й минуте, принеся своей сборной победу с минимальным счетом 1:0. Этот мяч стал для него седьмым на текущем турнире и третьим в стадии плей-офф, учитывая дубль в ворота Швеции в 1/16 финала.

    Ранее Мбаппе демонстрировал выдающуюся результативность на двух предыдущих мировых первенствах. На победном для Франции турнире 2018 года в России он забил трижды в матчах на выбывание, а на турнире 2022 года в Катаре, где французы взяли серебро, отличился пять раз.

    В настоящее время 27-летний нападающий защищает цвета испанского «Реала», с которым уже завоевал Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок. Чемпионат мира 2026 года, проходящий в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская команда победила сборную Парагвая в матче одной восьмой финала.

    Ранее сборная Франции переиграла шведских футболистов с разгромным счетом.

    На групповом этапе турнира Килиан Мбаппе обошел Лионеля Месси по общему количеству забитых мячей.

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    5 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Вэнс: Что-то сломано в британской политике

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Великобритании подводят страну, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Руководство уже долгое время подводит страну», – приводит слова Вэнса РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Вэнс напомнил, что за последние годы в Британии сменилось шесть премьер-министров. «Мне это говорит о том, что что-то сломано в британской политике», – заявил Вэнс.

    Американский вице-президент подчеркнул, что, по его мнению, жители Британии остро нуждаются в существенных структурных изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. Агентство Bloomberg сообщило о досрочном уходе политика с Даунинг-стрит из-за экономических проблем.

    Частая смена лидеров началась после отставки Дэвида Кэмерона в 2016 году. За ним последовали Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак. Кир Стармер пришел к власти в 2024 году, но его популярность стремительно упала на фоне многочисленных политических разворотов и неудач на местных выборах.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    4 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
    Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
    @ Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стал известен состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу в 2026 года.

    Окончательный список пар второго раунда плей-офф турнира публикует РИА Новости. Уже 4 июля в Хьюстоне встретятся сборные Канады и Марокко. На следующий день, 5 июля, Бразилия сыграет с Норвегией в Нью-Йорке, а Парагвай поборется за выход в четвертьфинал с Францией в Филадельфии.

    Шестого июля Португалия выйдет на поле против Испании в Далласе, тогда как Англия сразится с Мексикой в Мехико. Седьмого июля состоятся сразу три матча: США сыграют с Бельгией в Сиэтле, Аргентина встретится с Египтом в Атланте, а Швейцария – с Колумбией в Ванкувере.

    Текущий чемпионат мира стал историческим: в нем впервые принимают участие 48 национальных команд. Масштабный турнир совместно проводят три государства – США, Канада и Мексика. Завершатся соревнования 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании уверенно разгромила команду Австрии в матче одной шестнадцатой финала.

    Португальские футболисты одержали победу над сборной Хорватии со счетом 2:1.

    Национальная команда Швейцарии забила два безответных мяча алжирским спортсменам.

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    4 июля 2026, 09:56 • Новости дня
    Дмитриев жестко раскритиковал британские СМИ за нападки на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал СМИ Великобритании за нападки на президента США Дональда Трампа в 250-летие основания Штатов.

    Дмитриев обратил внимание на недружественные публикации лондонских изданий об американском лидере, передает РИА «Новости». Поводом для реакции послужила статья газеты The Telegraph о якобы имеющемся у Дональда Трампа беспокойстве перед промежуточными выборами.

    «Почему британская пресса постоянно атакует президента Трампа, даже на 250-летнюю годовщину США?» – написал глава РФПИ в социальной сети X. Он прикрепил к своему посту скриншот профиля упомянутого издания со ссылкой на этот материал.

    Соединенные Штаты традиционно отмечают 250-летие подписания Декларации независимости четвертого июля. Промежуточные всеобщие выборы в стране пройдут в первый вторник ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

    Администрация США решила выпустить к юбилею страны новые паспорта с портретом американского лидера.

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    6 июля 2026, 01:30 • Новости дня
    Трамп попросил главу ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной США
    Трамп попросил главу ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира по футболу, сообщает Reuters.

    «Трамп позвонил Инфантино, чтобы попросить руководство мирового футбола пересмотреть удаление», – процитировало Reuters источник, знакомый с содержанием разговора.

    Трамп позднее поблагодарил ФИФА за то, что она, по его словам, поступила правильно и отменила «великую несправедливость» по отношению к американскому футболисту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой отменить красную карточку Балогана на чемпионате мира.

    В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

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    6 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
    Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
    @ Adam Hunger/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар завершил карьеру в национальной команде.

    Лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар принял решение завершить международную карьеру, передает РИА «Новости». Накануне команда Бразилии проиграла сборной Норвегии со счетом 1:2 в матче одной восьмой финала чемпионата мира, который прошел в Нью-Йорке.

    Нападающий вышел на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Эта встреча стала для него 15-й на мировых первенствах, позволив обойти по данному показателю легендарного Пеле. В конце игры футболист реализовал пенальти, а после финального свистка не смог сдержать слез.

    «Я старался, я старался. Теперь все кончено. Я начал здесь, я закончил здесь», – приводит слова 34-летнего спортсмена бразильское издание Globo. За свою карьеру в сборной Неймар забил 80 мячей в 130 матчах. На клубном уровне он известен по выступлениям за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Норвегии обыграла бразильскую команду в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

    Нападающий норвежцев Эрлинг Холанд оформил дубль в этой встрече.

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду тоже назвал текущий турнир последним в своей карьере.

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    4 июля 2026, 15:44 • Новости дня
    Британия стала курировать латиноамериканские наркокартели на Украине
    Британия стала курировать латиноамериканские наркокартели на Украине
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия является одним из ключевых координаторов и кураторов латиноамериканских картелей на территории Харьковской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Британские спецслужбы выступают ключевыми организаторами работы латиноамериканских преступных группировок в Харьковской области, передает ТАСС. Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. Ранее Служба внешней разведки России уже отмечала рост сотрудничества киевских властей с мексиканскими картелями.

    «Не стоит забывать о главном покровителе Владимира Зеленского – Британии. Именно Британия является одним из главных координаторов и кураторов латиноамериканских картелей, и с ними активно работает МИ-6», – заявил чиновник. Он сравнил эту ситуацию с действиями британской разведки в Афганистане по поддержке производителей опиума.

    Лисняк добавил, что основная цель Киева заключается в максимальном продлении существования действующего политического курса. Это требует огромных финансовых вложений и человеческих ресурсов. Поскольку европейская помощь ограничена, нелегальные заработки легализуются через офшорные компании и агропромышленные логистические схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о расширении взаимодействия киевских властей с мексиканскими наркокартелями.

    Российские силовики рассказали о концентрации трети всех иностранных наемников ВСУ в Харьковской области.

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия граждан своей страны в украинском конфликте.

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    6 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    США попросили ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной Балогана

    Журналист Джейкобс: США попросили ФИФА отменить красную карточку Балогана

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Белого дома напрямую обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отменить красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира, сообщил журналист Бен Джейкобс. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    «Белый дом напрямую связался с ФИФА, чтобы попросить Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогуна», – написал Джейкобс в X.

    По его данным, в федерации настаивают, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение из-за статьи 27 дисциплинарного кодекса и независимости комиссии.

    Сборная США 1 июля обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала со счетом 2:0, передает РИА «Новости».

    Балоган открыл счет, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку за то, что наступил на голеностоп защитнику сборной БиГ Тарику Мухаремовичу.

    В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие удаления с испытательным сроком на один год по статье 27, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры, и нападающий сможет выйти в матче 1/8 финала против Бельгии в Сиэтле 6 июля.

    Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер иранской сборной Амир Галенои раскритиковал американские власти за жесткие требования к перемещениям команды на турнире, призвав ФИФА вмешаться.

    Власти США отказали в выдаче виз некоторым представителям иранской сборной. Из-за жестких ограничений футболисты прилетели в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией.

    Позже американская сторона разрешила команде прибыть на решающий матч в Сиэтл за два дня до старта.

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    6 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Норвежская команда переиграла сборную Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке, сообщают информационные агентства.

    Сборная Норвегии победила со счетом 2:1. Оба гола северян забил Эрлинг Холанд на 79-й и 90-й минутах, передают РИА «Новости».

    У бразильцев в добавленное время Неймар реализовал пенальти. При этом на 14-й минуте с 11-метровой отметки не смог забить Бруно Гимарайнс.

    Благодаря дублю в ворота Бразилии на счету Холанда стало семь голов на нынешнем чемпионате мира. Форвард сравнялся с лидерами гонки бомбардиров – французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.

    Неймар появился на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли, и провел свой 15-й матч на мировых первенствах, превзойдя по этому показателю трехкратного чемпиона мира Пеле. Рекорд среди бразильцев по-прежнему принадлежит Кафу, у которого 20 игр на чемпионатах мира.

    В четвертьфинале Норвегия сыграет с победителем матча между сборными Мексики и Англии. Норвежцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира, ранее их лучшим результатом был выход в 1/8 финала в 1938 и 1998 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Норвегии в 1/16 финала чемпионата мира обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.

    Сборная Бразилии в матче 1/16 финала вырвала победу у Японии со счетом 2:1.

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    5 июля 2026, 02:11 • Новости дня
    Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Французская команда одержала победу над сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Филадельфии завершился со счетом 1:0. На 70-й минуте Килиан Мбаппе точно пробил с пенальти и стал автором единственного гола встречи, передает РИА «Новости».

    Для Мбаппе этот мяч стал 19-м на чемпионатах мира за карьеру. В историческом списке бомбардиров турнира он уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 20 голов. В гонке лучших снайперов текущего турнира форвард сборной Франции сравнялся с Месси – оба забили по семь мячей.

    В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет с Марокко, встреча состоится 9 июля в Бостоне. На мировом первенстве 2022 года эти команды уже пересекались в полуфинале, тогда французы победили со счетом 2:0.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сборная Франции переиграла команду Швеции со счетом 3:0 в Нью-Йорке. Сборная Парагвая одержала победу над Германией в Бостоне в 1/16 финала в серии пенальти 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Сборная Марокко победила команду Канады в Хьюстоне со счетом 3:0.

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    4 июля 2026, 22:42 • Новости дня
    Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Сборная Марокко победила команду Канады в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщают информационные агентства.

    Встреча состоялась в субботу в Хьюстоне и завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Аззедин Унаи, отличившийся на 50-й и 82-й минутах, третий гол забил Суфьян Рахими на 90+8-й минуте, передает РИА «Новости».

    Лучший бомбардир марокканцев на этом турнире Исмаэль Сайбари получил травму в первом тайме и покинул поле уже на 22-й минуте. В первой половине игры английский арбитр Майкл Оливер показал шесть желтых карточек, тогда как обе команды нанесли по воротам всего пять ударов. Такой дисбаланс зафиксирован впервые в истории мировых первенств с 1966 года, когда начали вести подробную статистику.

    В четвертьфинале сборная Марокко встретится с победителем матча Парагвай – Франция.

    Африканская команда стала первой на континенте, дважды пробившейся в четвертьфинал мирового первенства: ранее марокканцы доходили до этой стадии в 2022 году и заняли тогда четвертое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, марокканская сборная в 1/16 финала по пенальти победила команду Нидерландов со счетом 3:2.

    Сборная Канады в своем матче 1/16 финала минимально обыграла команду ЮАР со счетом 1:0.

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    3 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    Британская полиция раскрыла масштабную сеть домашних насильников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Британии выявили масштабную преступную сеть, участники которой совершали сексуальные преступления против партнеров и делились материалами на закрытом интернет-форуме.

    Британское национальное агентство по борьбе с преступностью раскрыло банду из более 270 человек, причастных к домашним изнасилованиям и распространению видеозаписей в Сети, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники накачивали своих жертв наркотиками или алкоголем перед совершением преступлений.

    «Имели место скоординированные действия правоохранительных органов по борьбе с растущей угрозой организованных сексуальных преступлений и домашнего насилия… С октября 2025 года следователи выявили более 270 человек, связанных с одним конкретным онлайн-форумом», – говорится в заявлении ведомства.

    Отмечается, что изнасилования происходили в рамках длительных отношений, а некоторые жертвы подвергались насилию десятилетиями.

    Деятельность этой группы напомнила резонансное дело Доминика Пелико во Франции, который в 2024 году был осужден на 20 лет за то, что годами подсыпал снотворное своей жене и приглашал незнакомцев для участия в изнасилованиях. Расследование в Британии проводилось совместно с европейскими партнерами в рамках проекта Medusa, инициированного Европолом в апреле 2026 года.

    Руководитель отдела Королевской прокурорской службы по изнасилованиям Шивон Блейк назвала выявленные факты одними из самых ужасающих в своей карьере. По ее словам, жертвы подвергались надругательствам в собственных домах, что является грубым нарушением доверия, а сами преступления процветали втайне за закрытыми дверями и в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская полиция расследует возможные преступления сексуального характера со стороны экс-принца Эндрю.

    В середине июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер запустил национальное расследование случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

    Чуть позже правоохранители передали в лондонский суд дело студента об изнасиловании десяти одурманенных наркотиками женщин.

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    4 июля 2026, 02:57 • Новости дня
    Египетский футболист Хани установил антирекорд чемпионатов мира по автоголам

    Египетский футболист Хани стал антирекордсменом ЧМ по автоголам

    Tекст: Катерина Туманова

    Защитник национальной команды Египта Мохамед Хани вошел в историю мировых первенств, забив второй мяч в собственные ворота за один турнир.

    Во время матча 1/16 финала против австралийцев египетский защитник Хани срезал мяч в свои ворота во втором тайме, передает РИА «Новости». Это стало его вторым автоголом на турнире.

    Ранее Хани огорчил собственного вратаря в матче группового этапа против сборной Бельгии, который завершился со счетом 1:1. До этого момента ни один игрок в истории чемпионатов мира не забивал больше одного гола в свои ворота за всю карьеру.

    Мохамеду Хани 30 лет, всю профессиональную жизнь он защищает цвета египетского клуба «Аль-Ахли». Матч против австралийской команды стал для него 46-м выступлением в футболке национальной сборной.

    Сборная Египта в серии пенальти обыграла команду Австралии на ЧМ-2026.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу  определились в конце прошлого месяца. Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости. Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на шести ЧМ.

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    4 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Сборная Аргентины одолела Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Действующие чемпионы мира по футболу – сборная Аргентины – одержали победу над командой Кабо-Верде, исход встречи решился в дополнительное время автоголом.

    Основное время матча между сборными Аргентины и Кабо-Верде, прошедшего в Майами, завершилось со счетом 1:1, передает РИА «Новости».

    В составе аргентинцев мяч забил Лионель Месси на 29-й минуте. У дебютантов чемпионата мира – Кабо-Верде – первым голом за сборную отметился Дерой Дуарте.

    В дополнительное время сборную Аргентины вперед вывел Лисандро Мартинес, затем равновесие восстановил Сидни Лопеш Кабрал, а победу действующим чемпионам мира принес автогол Динея Боржеша из Уабо-Верде.

    Для Месси гол стал седьмым на текущем чемпионате. Капитан сборной Аргентины возглавляет список лучших бомбардиров в истории турнира с 20 забитыми мячами. Он отличился в восьмой встрече на мировом первенстве подряд и обновил принадлежащий ему рекорд.

    В 1/8 финала действующие чемпионы мира 7 июля сыграют со сборной Египта, которая в серии пенальти обыграла команду Австралии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу  определились в конце прошлого месяца. Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости. Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на шести ЧМ.

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    6 июля 2026, 05:42 • Новости дня
    Тренер Бельгии Гарсия перед матчем с США высмеял решение ФИФА по Балогану

    Tекст: Антон Антонов

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия, чья команда встретится со сборной США 6 июля, прокомментировал снятие дисквалификации с нападающего США Фоларина Балогана.

    «Не знал, что у ФИФА 5 июля считается 1 апреля! Наше официальное заявление говорит само за себя – там все сказано предельно ясно», – приводит слова тренера Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA).

    RBFA заявила, что «поражена» решением ФИФА, передает Reuters.

    RBFA объявила о намерении изучить возможность принятия мер по этому поводу, передает РИА «Новости».

    Гарсия подчеркнул, что, по его мнению, за всю историю чемпионатов мира ничего подобного еще не происходило, а протест бельгийской федерации направлен на защиту принципов футбола и спортивной честности. При этом он добавил, что участие одного игрока не меняет план команды на предстоящий поединок.

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что команда сохраняет спокойствие и хочет выиграть матч на поле, а разбираться с решениями ФИФА должна федерация. Он назвал произошедшее опасным и странным прецедентом и особенно подчеркнул, что решение было принято буквально за сутки до игры.

    Встреча США и Бельгии состоится 6 июля в Сиэтле, а Балоган может стать первым игроком со времен чемпионата мира 1970 года, который выйдет на следующий матч турнира после удаления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    По данным СМИ, американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США.

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