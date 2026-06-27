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    27 июня 2026, 17:20 • Новости дня

    Празднование победы Кабо-Верде на чемпионате мира в США закончилось стрельбой

    Tекст: Мария Иванова

    Празднование выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф в американском Броктоне обернулось уличными перестрелками и ранением как минимум четырех человек.

    Инцидент произошел в пятницу вечером после завершения спортивного события, передает РИА «Новости».

    «Как минимум четверо получили огнестрельные ранения после того, как сотни человек собрались в Броктоне после матча чемпионата мира по футболу в пятницу вечером», – сообщил канал NBC News.

    В небольшом штате проживают около 20 тыс. выходцев из Кабо-Верде. Многие из них вышли на центральные улицы праздновать сенсационный успех своей национальной сборной. Однако массовые гуляния быстро переросли в вооруженные столкновения.

    Правоохранительные органы зафиксировали сразу несколько уличных перестрелок. Все пострадавшие доставлены в местную больницу, тяжесть полученных травм устанавливается. Полиция опубликовала снимки подозреваемого, молодого темнокожего мужчины в темном свитере, попросив граждан оказать содействие в его идентификации и поиске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала чемпионата мира в принимающих турнир штатах США от перестрелок погиб 31 человек.

    В Канзас-Сити недалеко от тренировочной базы сборной Англии при стрельбе пострадали девять человек.

    В мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас во время празднования победы национальной команды автомобиль въехал в толпу болельщиков.

    26 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Сборная Турции обыграла команду США на глазах у голливудских звезд

    Сборная Турции обыграла команду США на чемпионате мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Футболисты сборной Турции со счетом 3:2 одолели команду США в последнем, третьем туре чемпионата мира в группе D.

    Матч группы D прошел на стадионе в американском Инглвуде, передает «Интерфакс». В составе победителей голами отметились Арда Гюлер, Барыш Алпер Йылмаз и Каан Айхан. У хозяев турнира отличились Остон Трасти и Себастьян Берхалтер.

    По итогам встреч сборная США набрала шесть очков и вышла в плей-офф вместе с командой Австралии. Турецкие футболисты заработали три балла и покинули чемпионат мира. Парагвай сохраняет шансы на продолжение борьбы с третьего места.

    Спортивное событие привлекло внимание множества знаменитостей, передает РИА «Новости». На трибунах присутствовали актеры Брэд Питт, Эдвард Нортон, Эштон Кутчер, Колин Фаррелл и Леонардо Ди Каприо, а также известный баскетболист Скотти Пиппен.

    Перед стартовым свистком состоялась торжественная церемония. Американская звезда Пэрис Хилтон вынесла на поле официальный мяч чемпионата мира 2026 года Adidas Trionda.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, текущий чемпионат мира по футболу обновил исторический рекорд по количеству забитых мячей.

    Сборная Кот-д'Ивуара впервые в своей истории пробилась в стадию плей-офф.

    Национальная команда Боснии и Герцеговины также гарантировала себе участие в матчах на выбывание.

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    26 июня 2026, 02:23 • Новости дня
    Сборная Эквадора обыграла Германию и вышла в плей-офф

    Tекст: Катерина Туманова

    Южноамериканская команда проявила характер в матче с немцами, обеспечив себе путевку в плей-офф ЧМ благодаря двум забитым мячам.

    Футболисты сборной Эквадора одержали волевую победу над командой Германии в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы E, состоявшаяся в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:1 в пользу эквадорцев, передает РИА «Новости».

    Победу южноамериканской команде принесли точные удары Нильсона Ангуло на девятой минуте и Гонсало Платы на 77-й минуте.

    В составе немецкой сборной единственный мяч забил Лерой Сане на второй минуте игры. Примечательно, что гол Сане стал вторым в списке самых быстрых голов сборной Германии на чемпионатах мира, уступив лишь мячу Эрнста Ленера в 1934 году.

    По итогам группового этапа Эквадор набрал четыре очка, занял третье место в квартете и второй раз в своей истории вышел в плей-офф турнира. Впервые подобного успеха команда добилась в 2006 году.

    Сборная Германии с шестью баллами сохранила первую строчку и сыграет в 1/16 финала. Второе место в группе досталось Кот-д'Ивуару (шесть очков), а замкнула таблицу команда Кюрасао (одно очко).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф. Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф. Сборная Кот-д'Ивуара впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.


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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    25 июня 2026, 03:17 • Новости дня
    Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф

    Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятикратные чемпионы мира – сборная Бразилии – одержали уверенную победу в матче третьего тура группового этапа ЧМ по футболу, обеспечив себе путевку в 1/16 финала.

    Встреча группы С прошла в Майами и завершилась со счетом 3:0 в пользу бразильцев, передает РИА «Новости».

    Дублем в составе победителей отметился Винисиус Жуниор, забивший на седьмой и компенсированной минутах первого тайма. Еще один мяч на 60-й минуте провел Матеус Кунья.

    Винисиус с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром команды в турнире. В стартовом составе бразильцев третий матч подряд отыграл защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, которого заменили на 82-й минуте. Его одноклубник Луис Энрике провел всю игру на скамейке запасных.

    Первый матч на чемпионате после травмы провел Неймар. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии вышел на замену на 76-й минуте. Бразильцы набрали семь очков и вышли в 1/16 финала с первого места.

    Шотландия с тремя баллами осталась третьей, ее судьба решится позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф.

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    26 июня 2026, 01:57 • Новости дня
    Сборная Кот-д'Ивуара впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Футболисты Кот-д'Ивуара одержали победу над сборной Кюрасао со счетом 2:0 и впервые в истории пробились в плей-офф ЧМ по футболу.

    Матч заключительного тура группового этапа прошел в Филадельфии. Ивуарийцы победили благодаря дублю Николя Пепе, отличившегося на седьмой и 64-й минутах встречи, передает РИА «Новости».

    Набрав шесть очков, африканская команда заняла второе место в группе E вслед за сборной Германии. Команда Кюрасао, которая дебютировала на турнире под руководством экс-тренера сборной России Дика Адвоката, заработала один балл и завершила выступление.

    В 1/16 финала сборная Кот-д'Ивуара сыграет с командой, занявшей второе место в группе I – французами или норвежцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф. Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф.


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    25 июня 2026, 03:25 • Новости дня
    Сборная Боснии и Герцеговины впервые вышла в плей-офф ЧМ

    Сборная Боснии и Герцеговины вышла в плей-офф чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная сборная Боснии и Герцеговины гарантировала себе участие в плей-офф мирового первенства благодаря крупному поражению шотландских футболистов от бразильцев.

    Сборная Боснии и Герцеговины впервые в истории сыграет в матчах на выбывание на чемпионате мира, передает РИА «Новости». Турнир проходит на территории США, Канады и Мексики.

    Исторический выход на следующую стадию у команды состоялся благодаря результату матча третьего тура группы С. Сборная Шотландии потерпела разгромное поражение от бразильцев, пропустив три безответных мяча.

    Боснийцы оказались в числе лучших команд среди тех, кто финишировал на третьей позиции в группе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира. Хорватия обыграла Панаму на ЧМ-2026.


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    26 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде 2026 года обновил рекорд по забитым мячам на одном турнире.

    Чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде обновил рекорд по забитым мячам на одном турнире, передает РИА «Новости».

    Предыдущее достижение было установлено на первенстве 2022 года в Катаре, где команды отличились 172 раза. По итогам очередного игрового дня сборные суммарно забили уже 177 голов.

    Кроме того, пресс-служба турнира сообщила об обновлении рекорда посещаемости. На момент матча третьего тура группового этапа между Германией и Эквадором игры посетили более 3,6 млн болельщиков. Прошлый рекорд держался с мирового первенства 1994 года в США, тогда матчи посмотрели 3,5 млн зрителей.

    Нынешний чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории сразу трех стран. Турнир завершится 19 июля, а действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Эквадора одержала волевую победу над командой Германии со счетом 2:1.

    Ранее мексиканские футболисты первыми обеспечили себе досрочный выход в стадию плей-офф.

    Автором первого забитого мяча на текущем турнире стал форвард мексиканской национальной команды Хулиан Киньонес.

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    26 июня 2026, 04:43 • Новости дня
    Сборные Японии и Швеции вышли в плей-офф чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча третьего тура группового этапа мирового первенства в Далласе между командами Японии и Швеции завершилась ничьей, позволив обеим национальным командам продолжить борьбу за трофей.

    Участники группы F не смогли выявить победителя в очном противостоянии. Первый мяч на 56-й минуте забил японский игрок Дайдзэн Маэда. Спустя шесть минут шведский футболист Антони Эланга сравнял счет, передает РИА «Новости».

    По итогам этапа азиатская команда набрала пять очков и заняла второе место. Шведские футболисты заработали четыре балла, оказавшись на третьей строчке.

    В 1/16 финала японцам предстоит сыграть с бразильцами 29 июня в Хьюстоне, соперник шведов определится позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф. Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф. Сборная Кот-д'Ивуара впервые прорвалась в плей-офф ЧМ.

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    25 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Сборная Марокко вышла в плей-офф чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Футболисты марокканской сборной одержали победу над командой Гаити в матче группового этапа со счетом 4:2 и вышли в плей-офф ЧМ-2026.

    В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Марокко нанесла поражение команде Гаити со счетом 4:2. Встреча группы С состоялась в Атланте, передает РИА «Новости».

    В составе победителей отличились Исмаэль Сайбари, Суфьян Рахими и Джасим Ясин. Кроме того, автогол – на счету вратаря марокканцев Яссина Буну.

    Единственный мяч гаитянской сборной на турнире забил бывший игрок «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор.

    Марокканцы заняли второе место в группе, набрав семь очков, и обеспечили себе выход в 1/16 финала мирового первенства.

    Сборная Гаити завершила выступление на турнире, не набрав ни одного очка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф. Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф.


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    24 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира

    Боснийцы победили катарцев в матче группового этапа ЧМ-2026

    Tекст: Катерина Туманова

    В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Боснии и Герцеговины одержала уверенную победу над командой Катара со счетом 3:1.

    Встреча группы В прошла в Сиэтле и завершилась триумфом команды из Боснии и Герцеговины, передает РИА «Новости».

    Голами в составе победителей отметились Керим Алайбегович на 29-й минуте и Эрмин Махмич на 80-й. Кроме того, на 34-й минуте защитник катарской сборной Султан Аль-Брейк срезал мяч в собственные ворота после удара Эдина Джеко.

    Катарцы ответили единственным точным ударом Хасана Аль-Хаидоса на 42-й минуте.

    Для нападающего боснийцев Эдина Джеко этот матч стал 150-м за национальную команду, что является рекордным показателем. Футболист, которому 40 лет, также продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров своей сборной с 73 голами в активе.

    По итогам группового этапа сборная Боснии и Герцеговины набрала четыре очка и заняла третье место в группе В, уступив Швейцарии и Канаде. Катарцы завершили участие в турнире с одним баллом.

    Судьба путевки в плей-офф для боснийцев решится позднее: им необходимо оказаться в восьмерке лучших среди 12 команд, занявших третьи места в своих группах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В среду Англия сыграла вничью с Ганой на ЧМ по футболу. Хорватия обыграла Панаму на чемпионате мира.

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    26 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Сборная Нидерландов обыграла Тунис и вышла в плей-офф на ЧМ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нидерландские футболисты обыграли команду Туниса в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Северной Америке.

    Матч третьего тура в группе F завершился победой сборной Нидерландов над командой Туниса со счетом 3:1, передает РИА «Новости».

    Встреча проходила в Канзас-Сити. Голами в составе победителей отметились Брайан Бробби и Ян Паул ван Хекке. Еще один мяч в ворота африканской команды влетел от собственного капитана Элье Скири, оформившего автогол.

    Единственный гол за сборную Туниса забил нападающий махачкалинского клуба «Динамо» Хазем Мастури. По итогам группового этапа нидерландские футболисты набрали семь очков и вышли в 1/16 финала с первого места. Тунисская команда не смогла набрать баллов и покинула турнир.

    В первый раунд плей-офф также пробились сборные Японии и Швеции, набравшие пять и четыре очка соответственно. В следующем туре, 29 июня, Нидерланды встретятся с Марокко, а японцы сыграют против Бразилии. Соперник шведской команды станет известен позже. Финал чемпионата мира состоится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором туре нидерландские футболисты разгромили команду Швеции со счетом 5:1. В стартовом матче турнира голландцы поделили очки со сборной Японии.

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    25 июня 2026, 08:24 • Новости дня
    ФИФА разрешила российским командам до 15 лет сыграть в Азербайджане

    ФИФА разрешила российским сборным до 15 лет выступить на чемпионате мира

    Tекст: Мария Иванова

    Российские юношеские и девичьи сборные с игроками до 15 лет получили право выступить на чемпионате мира 2026 года, который примет Азербайджан.

    Международная федерация футбола разрешила российским сборным юношей и девушек до 15 лет сыграть на чемпионате мира 2026 года в Азербайджане, передает РИА «Новости». Турнир пройдет с 22 по 31 октября, а российский футбольный союз остается ассоциацией-членом ФИФА.

    В заявлении организации сказано: «Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрасте до 15 лет, бюро совета приняло решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях – с командами юношей и девушек до 15 лет соответственно».

    Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что ФИФА допустит российскую команду на новый турнир для игроков не старше 15 лет. В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола решила допустить команду России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал высокой вероятность возвращения российских клубов и сборных на международные турниры к концу 2025 года.

    В 2025 году Российский футбольный союз получил все предусмотренные выплаты от УЕФА и авансовый платеж от ФИФА, несмотря на сохраняющееся отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований с февраля 2022 года.

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    24 июня 2026, 23:43 • Новости дня
    Сборная Швейцарии одолела Канаду и вышла в плей-офф

    Сборная Швейцарии победила Канаду и вышла в плей-офф

    Tекст: Катерина Туманова

    Швейцарские футболисты одержали победу над канадцами со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и обеспечили себе место в 1/16 финала.

    Матч группы В состоялся в канадском Ванкувере и завершился победой швейцарской команды, передает РИА «Новости».

    В составе сборной Швейцарии голами отметились Рубен Варгас на 46-й минуте и Жоан Манзамби на 57-й. Для Манзамби этот забитый мяч стал третьим на текущем мировом первенстве.

    Единственный гол за канадскую команду забил Промис Дэвид на 76-й минуте игры.

    По итогам трех туров Швейцария набрала семь очков, заняв первое место в своей группе. Это позволило команде выйти в 1/16 финала турнира. Предстоящий плей-офф станет для швейцарцев девятым в истории их участия в чемпионатах мира.

    Сборная Канады, выступающая на мировом первенстве в третий раз, завершила групповой этап с четырьмя баллами.

    Чемпионат мира, который совместно принимают США, Канада и Мексика, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В среду Англия сыграла вничью с Ганой на ЧМ по футболу. Хорватия обыграла Панаму на чемпионате мира.

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    26 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    ФБР изъяло десятки дронов у стадиона в Сиэтле

    ФБР изъяло 22 дрона в окрестностях стадиона в Сиэтле

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время матчей чемпионата мира по футболу американские спецслужбы перехватили более 20 беспилотников в непосредственной близости от спортивных арен, сообщили в местном отделении ФБР.

    «В общей сложности 22 дрона были изъяты в окрестностях стадиона Сиэтла», – сообщил представитель ведомства РИА «Новости».

    Из них шесть аппаратов перехватили в день матча между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.

    Очередная игра турнира состоится совсем скоро. Иран и Египет встретятся на поле в 06.00 мск 27 июня.

    Всего за время проведения чемпионата мира спецслужбы конфисковали более 300 беспилотников в различных городах, принимающих матчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские правоохранители конфисковали 34 беспилотника во время матчей турнира в Лос-Анджелесе.

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    27 июня 2026, 08:15 • Новости дня
    Сборная Бельгии разгромила новозеландцев и вышла в плей-офф ЧМ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сборная Новой Зеландии уступила команде Бельгии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

    Игра группы G состоялась в Ванкувере, передает РИА «Новости». Главным героем противостояния стал Леандро Троссард, оформивший дубль на 28-й и 50-й минутах. Также отличились Кевин Де Брейне, Ромелу Лукаку и Алексис Салемакерс, а единственный мяч проигравших забил Элайджа Джаст.

    По итогам трех туров бельгийские спортсмены набрали пять очков и заняли первое место в своем квартете. Вторую путевку в 1/16 финала завоевала сборная Египта, также имеющая в активе пять баллов.

    Третью строчку турнирной таблицы заняла команда Ирана с тремя очками, а новозеландцы замкнули группу, заработав лишь один балл. Финал мирового первенства, проходящего в США, Канаде и Мексике, состоится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед стартом турнира Международная федерация футбола потребовала от египетской сборной убрать семь звезд с игровой формы.

    Накануне нидерландские футболисты со счетом 3:1 обыграли команду Туниса.

    Сборная Эквадора благодаря двум забитым мячам одержала волевую победу над командой Германии.

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    27 июня 2026, 10:09 • Новости дня
    Тренер сборной Ирана пожаловался на несправедливое отношение США к футболистам

    Тренер Ирана обвинил США в политизации чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Главный тренер иранской сборной Амир Галенои раскритиковал американские власти за жесткие требования к перемещениям команды на турнире, призвав ФИФА вмешаться.

    США на домашнем чемпионате мира не отделяют футбол от политики, и на это должны обратить внимание в ФИФА, заявил главный тренер сборной Ирана Амир Галенои, передает РИА «Новости».

    По его словам, спорт должен объединять людей, а не служить политическим целям.

    «Мы не видим этого на нынешнем чемпионате», – подчеркнул Галенои после ничьей со сборной Египта.

    Тренер отметил, что о политизированности США свидетельствует отношение к иранским футболистам, которых заставляют приезжать незадолго до матча и немедленно покидать страну.

    Наставник добавил, что страна-хозяйка относится к команде крайне несправедливо. Ранее Министерство внутренней безопасности США разрешило иранцам прибыть в Сиэтл лишь за два дня до игры, обязав их уехать сразу после финального свистка. При этом иранской команде не разрешили привести с собой медиапредставителя на пресс-конференцию.

    Сейчас Иран занимает третье место в группе G после трех ничьих. Выход сборной в плей-офф будет зависеть от результатов других команд. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории США, Канады и Мексики, турнир завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США отказали в выдаче виз некоторым представителям иранской сборной. Из-за жестких ограничений футболисты прилетели в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией.

    Позже американская сторона разрешила команде прибыть на решающий матч в Сиэтл за два дня до старта.

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