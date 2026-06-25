Автомобиль в Мексике врезался в толпу футбольных фанатов

Автомобиль в Кабо-Сан-Лукас травмировал 17 болельщиков сборной Мексики

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в городе Кабо-Сан-Лукас на западном побережье Мексики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financiero.

«Пострадали не менее 17 человек», – говорится в публикации издания.

По данным газеты, водитель пытался силой расчистить себе путь через плотную толпу. В ответ люди окружили автомобиль и начали бить по машине, после чего транспортное средство врезалось в собравшихся болельщиков.

Празднование было связано с победой сборной Мексики над командой Чехии на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Турнир впервые проходит с участием 48 национальных команд сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В ночь на четверг по московскому времени мексиканская команда разгромила Чехию со счетом 3:0.

Как писала газета ВЗГЛЯД, недалеко от тренировочной базы сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити произошла стрельба, в результате которой девять человек получили ранения.

Во французском Гренобле автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов во время празднования победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов, пострадали четыре человека.

В Испании возле стадиона «Эспаньол» перед футбольным матчем автомобиль врезался в толпу, тринадцать человек получили легкие травмы.