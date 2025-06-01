Автомобиль протаранил толпу ликующих фанатов во французском Гренобле

Parisien: Автомобиль врезался в празднующих победу ПСЖ фанатов в Гренобле

Tекст: Ирма Каплан

Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в центре Гренобля во время уличных гуляний по случаю победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов, пишет Parisien.

«Среди пострадавших – члены одной семьи, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным префектуры, пострадавшим 17, 23 и 46 лет, возраст еще одного пострадавшего не уточняется», – сказано в материале.

ДТП произошло на одной из главных улиц города, когда водитель пытался выполнить маневр с использованием ручного тормоза. В результате неудачной попытки контролируемого заноса машина потеряла управление и въехала в толпу.

Виновник аварии сдался полиции самостоятельно. Источник, знакомый с ходом расследования, заявил, что умысла при совершении наезда у водителя не было.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, парижский ПСЖ впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов, одержав в финале крупную победу над «Интером» в Мюнхене.