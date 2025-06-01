Парижский ПСЖ впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» разгромил итальянский «Интер» и стал обладателем трофея

Tекст: Ирма Каплан

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) разгромил со счетом 5:0 итальянский «Интер» и впервые стал обладателем трофея Лиги чемпионов, передает ТАСС.

Голами в матче, который прошел в германской Мюнхене, отличились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Российский вратарь победителей Матвей Сафонов в заявку на матч попал, но на поле не появился. При этом он стал пятым россиянином, выигравшим в составе команды турнир.

Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский, Владимир Бут, Дмитрий Аленичев и Денис Черышев.

ПСЖ стала второй командой из Франции, которая выиграла Лигу чемпионов после «Марселя». Ранее парижане лишь однажды доходили до финала в 2020 году, но уступили «Баварии».

Победа ПСЖ со счетом 5:0 стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов. Последний раз пять и более голов в финале забивали в 1962 году, когда «Бенфика» обыграла «Реал» со счетом 5:3.



