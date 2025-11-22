Журналистка обвинила власти Франции в подготовке покушения из-за Бриджит Макрон

Оуэнс заявила о готовящемся покушении из-за расследования пола Бриджит Макрон

Tекст: Мария Иванова

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что на нее может готовиться покушение после ее расследования, посвященного жене президента Франции, передает РИА «Новости».

По словам Оуэнс, с ней связался человек, представившийся представителем французских властей и близким к президентской чете. Оуэнс уверена, что полученная информация о возможной угрозе настолько достоверна, что она готова опубликовать ее «в случае, если что-то произойдет».

Журналистка заявляет, что операцию по ее устранению будто бы поручили небольшой группе национальной жандармерии Франции, где якобы состоит один гражданин Израиля. Оуэнс также упомянула, что в опасности может находиться и французский журналист Ксавье Пуссар, ранее делавший аналогичные заявления о Бриджит Макрон.

Тема гендерной принадлежности первой леди Франции уже несколько лет вызывает оживленные дискуссии в интернете. Документальный фильм Оуэнс вызвал новую волну слухов, а также судебный иск со стороны четы Макрон за клевету против журналистки. Супруги настаивают на рассмотрении дела с участием присяжных и предлагают предоставить научные доказательства в суде.

Оуэнс ранее сообщала о давлении со стороны адвокатов Макрон, но подчеркнула, что рассчитывает на свободу слова в США, и не позволит «запугать себя юристам из Европы». Она также считает, что такие угрозы президенты высказывают журналистам лишь в случае «страха перед возможными разоблачениями».

В июле Апелляционный суд Парижа оправдал журналистку Наташу Рей и Амандин Руа, выступавших с аналогичными заявлениями, не найдя в их словах клеветы. Адвокат Бриджит Макрон уже обжалует это решение в высшей судебной инстанции Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже начнутся судебные слушания по делу о «сексистском кибербуллинге» в отношении жены президента Франции Брижит Макрон.

При этом подсудимые заявляют о сатирическом характере распространяемых фейков о Брижит Макрон.

Сама Брижит Макрон в октябре обнаружила на налоговом сайте указание своего имени в мужском роде и подала жалобу с требованием расследования.