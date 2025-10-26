Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
AFP: В суде в Париже пройдут слушания о сексистском кибербуллинге жены Макрона
В Париже пройдут судебные слушания по делу о «сексистском кибербуллинге» в отношении жены президента Франции Брижит Макрон, обвиняются десять человек, пишет La Depeche со ссылкой на AFP.
По данным AFP, десять человек в возрасте от 41 года до 60 лет, восемь мужчин и две женщины, предстанут перед судом. Все они подозреваются в размещении высказываний о «гендере», сексуальной ориентации и разнице в возрасте пары, которую приравнивали к «педофилии», пишет La Depeche.
Расследование проводилось после того, как Брижит Макрон в 2024 году подала официальную жалобу на киберпреследование. Юрист Брижит Макрон не стал комментировать возможность присутствия первой леди на судебном заседании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о намерении добиться в суде США независимой проверки половой принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон. Супруги Макрон подали иск в суд штата Делавэр с требованием компенсации ущерба из-за заявлений о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной.