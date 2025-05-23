Алаудинов рассказал, почему бойцы «Ахмата» не берут наемников в плен

Tекст: Вера Басилая

Алаудинов отметил, что подразделение никогда не брало в плен ни одного иностранца, так как такой задачи изначально не ставилось. Он подчеркнул, что не считает иностранных наемников, пришедших воевать против России, «братьями» для российских военных, передает РИА «Новости».

Что касается украинских военнослужащих, то, по словам генерала-лейтенанта, к ним применяется приказ сохранять жизнь при их готовности сдаться в плен. Он считает, что большинство украинцев попадают на передовую против своей воли и поэтому подразделение дает им возможность сдаться и остаться в живых.

Алаудинов пояснил, что к иностранцам, выступающим на стороне ВСУ, отношение иное. Он подчеркнул, что им не предлагают сдаться, а представителей иностранных государств, воюющих против России, должны уничтожать, особенно если они проникли на территорию страны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова и украинских военных, взятых в плен в Курской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции.