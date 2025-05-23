Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.3 комментария
Алаудинов рассказал, почему бойцы «Ахмата» не берут наемников в плен
Бойцы подразделения «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, их уничтожают, а к украинским военным проявляют избирательный подход при сдаче в плен, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Алаудинов отметил, что подразделение никогда не брало в плен ни одного иностранца, так как такой задачи изначально не ставилось. Он подчеркнул, что не считает иностранных наемников, пришедших воевать против России, «братьями» для российских военных, передает РИА «Новости».
Что касается украинских военнослужащих, то, по словам генерала-лейтенанта, к ним применяется приказ сохранять жизнь при их готовности сдаться в плен. Он считает, что большинство украинцев попадают на передовую против своей воли и поэтому подразделение дает им возможность сдаться и остаться в живых.
Алаудинов пояснил, что к иностранцам, выступающим на стороне ВСУ, отношение иное. Он подчеркнул, что им не предлагают сдаться, а представителей иностранных государств, воюющих против России, должны уничтожать, особенно если они проникли на территорию страны.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова и украинских военных, взятых в плен в Курской области.
Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции.