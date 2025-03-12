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    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

    28 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    0 комментариев
    12 марта 2025, 23:13 • Новости дня

    Путин исключил иностранных наемников ВСУ из Женевской конвенции

    Владимир Путин заявил, что иностранные наемники ВСУ не защищены Женевской конвенцией

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, оговорив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

    Владимир Путин, выступая на совещании в одном из командных пунктов в Курской области, сделал важное заявление о том, что российские силы обязаны гуманно относиться ко всем пленным, передает РИА «Новости».  Однако, по его словам, иностранные наемники, участвующие в составе ВСУ, не подпадают под защиту норм Женевской конвенции. Президент подчеркнул, что это исключение обусловлено их статусом и условиями участия в военных действиях.

    Параллельно с этим, на международной арене продолжается обсуждение вопросов военных расходов стран НАТО. Президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал необходимость увеличения государствами-членами НАТО своих оборонных расходов до уровня пяти процентов ВВП. Это заявление связано с ранее принятой на саммите в Уэльсе целью довести расходы до двух процентов, что должно было стать минимальным уровнем.

    Глава Пентагона Пит Хегсет, со своей стороны, заявлял, что, хотя администрация Трампа не планирует выход США из НАТО, она не потерпит дисбаланса в союзнических отношениях, который делает Европу зависимой от США. Он подчеркивал, что это является ключевым в поддержании равновесия в альянсе.

    Ранее Трамп заявил о нежелании вводить новые санкции против России.

    10 марта 2025, 12:38 • Новости дня
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин дал поручение о создании отдельного направления поддержки ветеранов боевых действий, которые участвовали в специальной военной операции.

    Глава государства поручил правительству в рамках программы социального контракта установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, передает РИА «Новости».

    Финансирование программы должно быть увеличено на основании социального контракта для осуществления такими ветеранами предпринимательской деятельности.

    Поручение должно быть выполнено до 30 марта, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

    Ранее президент поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.

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    11 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, где силы ПВО успешно отразили нападение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президенту России Владимиру Путину сообщили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, сообщает ТАСС. Песков отметил, что верховному главнокомандующему всегда докладывают о подобных происшествиях.

    Песков подчеркнул, что силы противовоздушной обороны эффективно справились с отражением атаки. «Очень здорово сработали наши военные, наша ПВО», – отметил представитель Кремля.

    Песков также заявил, что киевский режим наносит удары по социальным объектам и жилым домам, в то время как Вооруженные силы России целенаправленно поражают военные цели. «Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели. А [киевский] режим бьет именно по жилым домам», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи больницы до последнего боролись за его жизнь. Генеральный секретарь ОБСЕ прибыл на место падения украинского дрона. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.

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    12 марта 2025, 20:51 • Видео
    США сломали Зеленского. Что дальше?

    По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

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    12 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области

    Путин посетил штаб группировки войск в Курской области

    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, появился в штабе группировки в военной форме, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, передает ТАСС. Он был одет в военную форму и заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

    По данным Генштаба, на Курский плацдарм приходится около 19% общих потерь личного состава ВСУ и 40% потерь техники. Российские войска освободили более 86% территории, ранее занятой противником, сообщил Герасимов.

    Ранее сообщалось, что Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о переносе совещания по экономическим вопросам из-за рабочего графика Путина.

    СМИ сообщили, что город Суджа в Курской области перешел под полный контроль российских войск после более полугода оккупации Вооруженными силами Украины.

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    10 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин наградил Аллегрову орденом

    Ирина Аллегрова получила орден «За заслуги в культуре и искусстве» от Путина

    Путин наградил Аллегрову орденом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Президент России Владимир Путин наградил Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за ее вклад в развитие отечественной культуры. О награждении сообщает РИА «Новости», ссылаясь на указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.

    В документе указано, что певица была отмечена за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

    Формулировка указа гласит: «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Аллегрову Ирину Александровну – артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Бюро АРТиКУЛ", город Москва».

    Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручается лицам, проявившим выдающиеся достижения в области культуры и искусства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Президент также вручил государственные награды выдающимся деятелям искусства, спорта и медицины, среди которых композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой.

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    11 марта 2025, 00:48 • Новости дня
    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным

    Журналистка Bloomberg сообщила о намерении Уиткоффа встретиться с Путиным в Москве

    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники.

    «Посланник президента (США) на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», – сообщила Хордерн в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, Уиткофф уже посещал Москву в 2025 году. Когда Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков, именно Уиткофф вывез американца на родину.

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    10 марта 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    @ Таисия Лисковец/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин установил выплаты для ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, получивших инвалидность в боях с украинскими формированиями с 2014 года.

    Согласно указу главы государства, опубликованному на портале правовой информации, инвалиды 1-й группы получат более 6 млн рублей, 2-й группы – более 5,2 млн рублей, 3-й группы – более 4,4 млн рублей.

    Ранее Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первых дней встали на защиту Донбасса от агрессии захвативших в Киеве власть неонацистов.

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    12 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин предложил считать пленных в Курской области террористами

    Путин заявил, что пленных в Курской области следует считать террористами

    Путин предложил считать пленных в Курской области террористами
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    Российский президент Владимир Путин предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

    Президент Владимир Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, передает ТАСС.

     Путин сделал это заявление в ходе посещения пункта управления Курской группировкой. По его словам, такое отношение должно основываться на законах Российской Федерации. «Сейчас только что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», – подчеркнул президент.

    Путин также добавил, что соблюдение этих законов в отношении противников, взятых в плен, имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил важность строгого соблюдения правовых норм в данном контексте.

    Ранее Путин призвал разгромить ВСУ в Курской области. Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел совещание в пункте управления Курской группировкой.

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    12 марта 2025, 22:30 • Новости дня
    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются

    Герасимов сообщил об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области

    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска за пять дней освободили 24 населенных пункта, а 430 украинских солдат сдались в плен на территории Курской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении 24 населенных пунктов и 259 квадратных километров территории в Курской области за последние пять дней. Он отметил, что площадь вклинивания ВСУ уменьшилась более чем в два с половиной раза, передает ТАСС.

    По словам начальника Генштаба России, украинские военные начали массово сдаваться, осознав бесперспективность сопротивления. В результате в плен были взяты 430 военнослужащих ВСУ. Герасимов подчеркнул, что Киев пытался создать стратегический плацдарм в Курской области с целью использования его в переговорах с Россией, однако этот план провалился.

    По словам Герасимова, в ходе боев за населенный пункт Малая Локня украинские формирования понесли значительные потери. Освобождение этой территории произошло благодаря действиям подразделений 34-й мотострелковой бригады, 22-го и 9-го мотострелковых полков российской армии. Герасимов также отметил, что в результате артиллерийского огня и использования дронов отдельные группы противника начали отступление на юг, неся потери.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, где он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Герасимов доложил Путину, что украинские вооруженные силы окружены и изолированы на территории Курской области.

    Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки уничтожить украинские силы, действующие в Курской области.

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    10 марта 2025, 10:53 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем участникам СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.

    Путин поручил правительству до 30 марта внести необходимые изменения в законодательство, чтобы обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем, кто участвовал в специальной военной операции (СВО). Это касается всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях. На сайте Кремля опубликован текст поручения.

    Перечень поручений был сформирован по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», которая состоялась 6 марта 2025 года.

    Ответственным за выполнение указа назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Ранее Путин пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества».

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    11 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп анонсировал разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    «Я поговорю с Владимиром Путиным», – приводит слова президента США ТАСС.

    Он подчеркнул, что разговор состоится на этой неделе. Как заявил глава американского государства, «для танго нужны двое».

    «Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня), и это ознаменует собой 75% пути», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Напомним, США заявили, что передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    10 марта 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
    Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
    @ Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил званиями Героя России космонавтов Александра Гребенкина и Николая Чуба за мужество и героизм, проявленные в длительном космическом полете.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя РФ Гребенкину Александру Сергеевичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"... Чубу Николаю Александровичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин присвоил композитору и артисту Александру Зацепину звание Героя Труда.

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    12 марта 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин провел совещание в пункте управления Курской группировкой
    Путин провел совещание в пункте управления Курской группировкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в ближайшее время пресс-служба президента России обнародует информацию и видеокадры с совещания, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил о переносе совещания по экономическим вопросам, запланированного на среду, из-за рабочего графика Путина.

    В феврале Путин провел телефонные переговоры с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии.

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    11 марта 2025, 04:25 • Новости дня
    Рубио заявил о заинтересованности США в позитивной встрече Путина и Трампа

    Рубио сообщил о надежде США на позитивный характер встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    США заинтересованы в позитивном исходе возможной будущей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что обе стороны выразили готовность провести встречу, однако она пока не запланирована. «Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также госсекретарь отметил, что несмотря на отсутствие точной даты встречи, он не может предопределить расписание американского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что не установлена конкретная дата встречи президентов России и США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что в нынешний президентский срок нового американского лидера президенты России и США провели лишь один телефонный разговор в феврале.

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    10 марта 2025, 02:39 • Новости дня
    Путин попросил потерявшую мужа медика Монгуш не возвращаться на фронт

    Путин призвал медика Монгуш из Тувы, потерявшую мужа на фронте, остаться с детьми

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин призвал военного медика Айдысмаа Монгуш из Тувы, чья служба привела к потере мужа на поле боя, не возвращаться на фронт и сосредоточиться на воспитании детей.

    Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве, сообщает РИА «Новости».

    Президент встретился с женщинами, которые принимают участие в спецоперации, а также с женами и матерями бойцов. Среди них была Айдысмаа Монгуш, военный медик из Тувы.

    Во время встречи с Путиным Монгуш рассказала, как в ходе спецоперации вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым не виделась целый год. Сейчас она проживает в Кызыле и воспитывает троих детей: двух сыновей в возрасте пяти и одиннадцати лет и девятилетнюю дочь.

    Путин, обращаясь к Монгуш, попросил ее не возвращаться на фронт: «Ты туда не ходи, ладно? Детишек надо поднимать», – отметил он, подчеркивая важность ее присутствия рядом с детьми. Президент пообещал вручить Монгуш государственную награду.

    Также после эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО Путин не смог сдержать эмоций - он признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов. «Очень трогательно было. Я едва сдержался», - отметил Путин, общаясь с женщинами после встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем, отметив артистизм и обаяние актрисы.

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    11 марта 2025, 06:42 • Новости дня
    Журналист Axios назвал дату возможного визита Уиткоффа в Москву

    Журналист Axios Равид сообщил о возможной встрече Уиткоффа с Путиным в Москве в четверг

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, сообщил журналист Axios Барак Равид.

    Равид сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Уиткофф действительно собирается «приехать в Москву в конце этой недели для встречи с Путиным». Однако, как заявил источник, «все еще может измениться».

    Уиткофф во вторник собирается посетить Абу-Даби, в среду – провести переговоры в Дохе по ситуации в секторе Газа, а в четверг он может встретиться с Путиным в Москве, говорится в сообщении.

    Напомним, журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники сообщила, что Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России.

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      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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    • Напиши письмо солдату

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