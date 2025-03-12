Владимир Путин заявил, что иностранные наемники ВСУ не защищены Женевской конвенцией

Tекст: Максим Попов

Владимир Путин, выступая на совещании в одном из командных пунктов в Курской области, сделал важное заявление о том, что российские силы обязаны гуманно относиться ко всем пленным, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, иностранные наемники, участвующие в составе ВСУ, не подпадают под защиту норм Женевской конвенции. Президент подчеркнул, что это исключение обусловлено их статусом и условиями участия в военных действиях.

Параллельно с этим, на международной арене продолжается обсуждение вопросов военных расходов стран НАТО. Президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал необходимость увеличения государствами-членами НАТО своих оборонных расходов до уровня пяти процентов ВВП. Это заявление связано с ранее принятой на саммите в Уэльсе целью довести расходы до двух процентов, что должно было стать минимальным уровнем.

Глава Пентагона Пит Хегсет, со своей стороны, заявлял, что, хотя администрация Трампа не планирует выход США из НАТО, она не потерпит дисбаланса в союзнических отношениях, который делает Европу зависимой от США. Он подчеркивал, что это является ключевым в поддержании равновесия в альянсе.

Ранее Трамп заявил о нежелании вводить новые санкции против России.