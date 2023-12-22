Петербурженку задержали за кражу картины известного абстракциониста

Tекст: Валерия Городецкая

Картина принадлежит пожилой жительнице Петербурга, она хранила произведение у себя дома. По предварительной информации, злоумышленница, узнав об этом, убедила владелицу на время отдать ей картину якобы для того, чтобы представить ее на выставке, и попыталась продать полотно, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее слова приводит портал «МВД Медиа», передает РИА «Новости».

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую задержали. Похищенная картина изъята, ее вернут законной владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело, проверяется причастность задержанной к аналогичным преступлениям.

Евгений Михнов-Войтенко (1932-1988) – выдающийся абстракционист второй половины XX века, четыре его картины представлены в Эрмитаже.

В октябре в Москве осудили пару, похитившую у коллекционера ценные картины и антиквариат более чем на 39 млн рублей.