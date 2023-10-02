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Осужден похититель картин Врубеля и Левитана у коллекционера в Москве
Похититель картин Врубеля и Левитана у коллекционера в Москве получил четыре года
Суд в Москве приговорил к условному и реальному срокам заключения пару, укравшую у коллекционера ценные картины и антиквариат более чем на 39 млн рублей, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Как говорится в сообщении прокуратуры, вынесен приговор в отношении 55-летнего Ильи Новоселова и 79-летней Надежды Ларионовой. Новоселов приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 50 тыс. рублей, а Ларионова – к четырем годам условно с таким же штрафом, передает РИА «Новости». Новоселов был взят под стражу прямо в зале суда.
Как было установлено, 30 сентября 2020 года сообщники проникли в квартиру коллекционера антиквариата на улице Большая Пионерская и похитили работы известных художников, в частности, Левитана, Врубеля и Бурлюка, а также иконы и антикварные предметы, датированные XII-XVIII вв на более, чем 39 млн рублей. Похищенное в данный момент возвращено владельцу.
Обоим вменялась кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба и хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, в ноябре 2021 года в ГУ МВД Москвы сообщили, что старинные иконы, антиквариат и картины, написанные Михаилом Врубелем и Давидом Бурлюком, похищены из квартиры в центре Москвы. По данным главка, полицейские задержали 53-летнего мужчину и 78-летнюю женщину, которые подозреваются в хищении картин и предметов старины.