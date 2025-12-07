Белорусский МИД обвинил Литву в провокациях ради денег ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Литва ведет провокационные действия с использованием дронов у границы ради получения дополнительных средств из Евросоюза, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает ТАСС. Министр отметил, что Литва берет пример с Польши, которая возбуждает напряженность на границе для последующего обращения к ЕС с просьбой о финансировании.

По словам Рыженкова, такие действия Вильнюса не направлены на реальное решение проблем, а лишь служат инструментом для получения выгоды. Министр подчеркнул, что, по его мнению, за этими шагами стоят исключительно финансовые мотивы, а не безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиасообщение в аэропорту Вильнюса было приостановлено в субботу из-за обнаружения в небе подозрительных навигационных объектов, напоминающих воздушные шары.

В конце ноября руководство центра управления в кризисных ситуациях Литвы сообщало, что аэропорт Вильнюса несколько раз останавливали из-за воздушных шаров с контрабандой с Белоруссии.

В октябре власти Литвы приостанавливали работу аэропорта Вильнюса после сообщений о воздушных шарах в небе.

Мужчина был задержан у аэропорта за запуск дрона, ему грозит штраф до 800 евро.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко сравнила действия Литвы со «стрельбой между ног».