Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неопознанных объектов

Tекст: Ольга Иванова

Международный аэропорт Вильнюса временно прекратил работу из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов, пишет ТАСС. Как сообщили в диспетчерской службе аэропорта, речь идет о предметах, которые напоминают воздушные шары или метеорологические зонды.

«Аэропорт закрыт в связи с обнаружением в воздушном пространстве неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды», – уточнили представители воздушной гавани.

Пока не будет получена полная ясность ситуации, рейсы, следовавшие в Вильнюс, по решению диспетчерских служб будут направляться на посадку в Каунас. О сроках возобновления работы аэропорта и причинах появления подобных объектов в небе пока официально не сообщается.

Напомним, аэропорт Вильнюса 20 ноября закрыли из-за неизвестных воздушных шаров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Литвы приостанавливали работу аэропорта Вильнюса из-за сообщений о появлении воздушных шаров в воздушном пространстве.