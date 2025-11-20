Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных воздушных шаров

Из России депортировали свыше 19 тыс. мигрантов в ходе операции «Нелегал-2025»

Tекст: Алексей Дегтярев

Операцию проводили МВД, ФСБ и Росфинмониторинг, указала Волк в своем Telegram-канале.

Выявлено свыше 128 тыс. нарушений миграционного законодательства. Из них более 100 тыс. касались правил въезда, выезда, транзита и пребывания иностранных граждан, а еще более 28 тыс. – порядка осуществления трудовой деятельности иностранцами.

Принято свыше 19 тыс. решений об административном выдворении и депортации иностранцев за пределы страны. В период операции возбуждено около 4,8 тыс. уголовных дел по фактам организации незаконной миграции, а также 1,5 тыс. дел по иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, оружия, пересечением границы и экстремизмом.

В ходе мероприятий были выявлены 673 человека, находящихся в федеральном розыске, 329 – в межгосударственном, а 37 – в международном розыске.

Ранее в ГУ МВД по Подмосковью сообщали, что в регионе по итогам операции «Нелегал-2025» судебные органы вынесли более 4,3 тыс. решений об административном выдворении иностранцев.