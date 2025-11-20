Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.0 комментариев
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных воздушных шаров
Диспетчеры заявили о закрытии аэропорта Вильнюса из-за воздушных шаров
Работа международного аэропорта Вильнюса была приостановлена из-за появления в его воздушном пространстве неопознанных объектов, сообщили в диспетчерской службе аэропорта.
Международный аэропорт Вильнюса временно прекратил прием и выпуск самолетов из-за появления в воздушном пространстве «неопознанных объектов, похожих на воздушные шары», передает ТАСС.
Представитель диспетчерской службы воздушной гавани сообщил, что неопознанные объекты, замеченные возле аэропорта, похожи на воздушные шары.
Диспетчеры добавили, что аэропорт будет оставаться закрытым минимум два часа. Оперативные службы продолжают наблюдение и выясняют обстоятельства происшествия.
Служба общественной безопасности Литвы задержала мужчину за запуск беспилотника вблизи аэропорта Вильнюса.
В октябре власти Литвы приостанавливали работу аэропорта Вильнюса из-за сообщений о появлении воздушных шаров в воздушном пространстве.