Запад раскалывает свара за контроль над киберпространством

Tекст: Валерия Вербинина

Европа атаковала США в киберпространстве. По крайней мере, такой вывод можно сделать из крайне резкого заявления госсекретаря Марко Рубио, который назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» не только на американские цифровые ресурсы, но и на народ США.

Еще в конце ноября американские власти призывали европейцев смягчить законодательство, связанное с цифровым контентом, взамен пообещав снизить пошлины на европейскую сталь. Судя по всему, Европа не только отвергла предложение, но и демонстративно выписала соцсети Маска гигантский штраф. Как отметила французский министр цифровых технологий Анн Ле Энанф, «Оштрафовав X, Европа доказала, что она может перейти от слов к делу».

Вынесенный соцсети Маска штраф является первым в рамках применения европейского закона о цифровых технологиях (DSA). Поводом стало предложение о платной верификации (так называемой голубой галочке), которую будто бы может купить всякий и тем самым ввести других пользователей в заблуждение, присвоив чужую цифровую личность. Дополнительными раздражителями стали рекламная политика соцсети и отказ делиться данными пользователей с европейскими структурами.

Истинные причины атаки на соцсеть Маска лежат в другой плоскости, считает создатель популярного мессенджера «Телеграм» Павел Дуров. «ЕС устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказать технологические компании, которые отказываются молча ограничить свободу слова. Мы видели то же самое во Франции: безосновательное «уголовное расследование», после чего спецслужбы предложили свою помощь, если телеграм будет подспудно цензурировать контент в Румынии и Молдавии», – написал Дуров. Эти выводы поддержал и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Говоря об «уголовном расследовании», Дуров имел в виду свое задержание во Франции после того, как местные органы власти навесили на него соучастие в преступлениях, которые совершаются посторонними пользователями с помощью созданного им мессенджера. Как отметил Дуров, ЕС предпочитает преследовать только те платформы, на которых не ограничивается свобода слова, – как «Телеграм», X и «Тик-ток».

Казалось бы, если Европе так хочется иметь свои цензурируемые соцсети, пусть представит пользователям свои варианты и вводит там ограничения, сколько угодно. Но в реальности, обладая значительными ресурсами, квалифицированными кадрами, признанными математическими и инженерными школами, Европа до сих пор не сподобилась создать свои собственные конкурентоспособные продукты в IT-секторе. Причем это касается не только соцсетей, но и вообще всего, от ИИ до банальных поисковиков и даже маркетплейсов.

Пока за океаном создавались и процветали Google, Apple и Microsoft, пока набирал известность «Телеграм» и развивались модели искусственного интеллекта, от Chat GPT до китайского Deepseek, Европа тоже развивалась – в плане бюрократическом. Как отметил бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги, в Европе существует около 100 законов, которые непосредственно регулируют деятельность корпораций в этой сфере, и более 270 актов, которые имеют отношение к интернету и цифровым данным. Это только те акты, которые обязательны для территории всего ЕС, а есть еще и национальные законодательства.

Наблюдатели с другого берега Атлантики еще несколько лет назад пришли к выводу, что

«Европа является центром недружелюбного отношения к IT». Причины – общая отсталость европейцев в этой сфере, «чрезмерная власть некомпетентных чиновников» и обилие законодательных актов, которые принимаются по принципу «как бы чего не вышло».

Осенью этого года те же американские наблюдатели констатировали, что потенциал у Европы есть, стартапов множество, особенно во Франции и Германии, «однако громоздкая бюрократия, охватывающая все, от требований к найму сотрудников… до финансового регулирования… способна удушить компании, которые стремятся к росту». В докладе McKinsey и Всемирного экономического форума отмечено, что отставание в инвестициях в технологии может обойтись ЕС в 2-4 трлн евро к 2040 году. Что отвечают на это европейские бюрократы? Что только в следующем году они соберутся и примут… да-да, новый пакет законов, который будет регулировать деятельность стартапов.

Некоторые компании в ЕС имеют шансы развиться благодаря активной поддержке государства – вроде французского ИИ Mistral AI, который президент Макрон заранее объявил выражением французского «гения». Но покамест этот «гений» – лишь один из многих, прорывом он не стал и узнаваемость в мировом масштабе не приобрел.

Возможно, что в каком-то эшелоне европейских властей некогда сочли, что незачем мучиться и искать новые пути, когда можно просто использовать уже существующие наработки, большинство которых все равно контролируют дружественные американцы. Но тут случился Трамп. В ходе конфликта с Международным уголовным судом он приказал американским компаниям, в том числе «Майкрософт», заблокировать сервисы, которым пользовался прокурор Карим Хан, выписавший ордер на арест израильского премьера Нетаньяху. В итоге Хану отключили электронную почту и прочие средства связи.

Этот случай показал, что

любой европейский пользователь может в секунду превратиться в цифрового парию, если речь идет о программном продукте, который ЕС не контролирует.

«Несколько лет назад все говорили: это наши надежные партнеры, – иронизирует Людо Бааув, генеральный директор голландской фирмы Intermax, которая является поставщиком облачных услуг. – Произошли радикальные перемены». Внезапно выяснилось, что даже ближайшие союзники по НАТО и западному лагерю в целом превращаются в ожесточенных противников и даже врагов – если речь идет о собственном контроле за происходящим в интернет-пространстве.

Как следствие, европейские власти наконец стали обсуждать вопрос о необходимости завести свои собственные гуглы и эпплы. Но бюрократы так устроены, что они не могут просто так взять и отменить душащее отрасль законодательство – потому что это вызовет неизбежный вопрос о том, для чего все эти бесчисленные бумажки создавались, то есть в конце концов об их собственной профнепригодности. Кроме того, законодательная паутина является необходимостью для инструментализации правосудия, когда всегда можно найти предлог, чтобы обрушиться на неугодного IT-предпринимателя.

В этой парадигме атака Европы на соцсеть Маска, арест Дурова и обвинения в его адрес являются частью единой стратегии. Чтобы настроить против себя евробюрократов, можно даже не иметь никакого отношения к цензуре.

Примером является ожесточенная война, которую французские власти объявили китайскому маркетплейсу Shein, который посмел продавать товары по слишком низким ценам. На Shein обрушились из-за нескольких запрещенных товаров, которые нашли на сайте. Попутно обвинения получили не только другие китайские сайты вроде Temu и Алиэкспресса, но и американский Ebay, на котором очень кстати нашлись объявления о продаже оружия, и Amazon, который провинился тем, что несовершеннолетние могут видеть на сайте содержимое порнографического характера.

В реальности Shein оказался виноват в том, что на нем делают заказы 20 млн французов – и теперь, после массированной кампании в французских СМИ, власти продавливают запрещение сайта во Франции, а также требуют от Еврокомиссии принять меры уже на европейском уровне.

Разумеется, все это делается для того, чтобы покупатель, отрезанный от дешевого китайского ширпотреба, стал покупать более дорогие товары местных производителей. И запретить успешный маркетплейс, конечно, проще, чем вдаваться в причины того, почему столько людей вынуждены на всем экономить, делая заказы на китайских маркетплейсах.

Взявшись за соцсеть Маска, Еврокомиссия явно не намерена ограничиваться одним лишь штрафом: как сообщается, ведутся еще два расследования, одно – по поводу алгоритмов соцсети, другое – по поводу системы модерирования контента. Бельгийский министр цифровых технологий Ванесса Мац заявила об «историческом решении»: «Европа вооружилась инструментами для создания более безопасного цифрового мира, соответствующего европейским ценностям… Эта санкция, первая в своем роде, является важнейшим шагом в защите европейских пользователей от мошеннических практик и незаконного онлайн-контента… Она посылает четкий сигнал: платформы должны соблюдать свои обязательства, иначе им грозят серьезные финансовые и юридические последствия».

Не сумев создать практически ничего достойного в киберпространстве, Европа полагает, что будет диктовать условия с помощью той или иной формы санкций и видимости правосудия. Однако штрафы и запреты – игра, в которую прекрасно можно играть вдвоем, и американцы, как никто другой, это понимают. Учитывая характер Трампа, тут уже одной электронной почтой Европа вряд ли отделается. Так что все еще только начинается. А сам Маск уже поставил по данному поводу радикальную политическую задачу – полностью распустить ЕС.