Евросоюз начал войну с Илоном Маском

Tекст: Дмитрий Бавырин

Повод назвать Илона Маска «главным врагом Евросоюза в цифровом пространстве» изданию Politico дал еврокоммисар Тьерри Бретон. «После террористических атак, проведенных ХАМАС против Израиля, у нас есть указания, согласно которым ваша платформа используется для распространения нелегального контента и дезинформации внутри ЕС», — говорится в письме, направленном им самому богатому человеку мира. Если Маск не устранит нарушения, его ждут суды, штрафы, взыскания, в общем, настоящая юридическая война, которую Брюссель готов объявить «платформе», то есть Х (прежде - Twitter).

Маск парировал и предложил в ответном письме перечислить те нарушения, о которых идет речь, и «пусть общественность сама решит». Брентон со своей стороны только огрызнулся: Маску, мол, должно быть известно обо всех жалобах пользователей на фейки.

Фейки, о которых идет речь, касаются нападения ХАМАС на Израиль и операции ЦАХАЛ в Секторе Газа. Все они в пользу хамасовцев, а не израильтян, другими словами, Маску шьют чуть ли не пропаганду терроризма и ждут от него того же, что сделал Марк Цукерберг. Тот на своей запрещенной в России «платформе» повелел удалять вообще весь контент, который производит ХАМАС, а также тот, который можно расценить как поддержку этого движения.

Но на самом деле очередное ближневосточное обострение для еврокомиссаров только повод, - они давно его искали, чтоб дать Маску бой. Еще год назад все тот же Брентон (кстати говоря, возможный преемник председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен) в рамках сеанса видеосвязи пообещал мультимиллиардеру проблемы, если он не будет соблюдать законодательство ЕС, в первую очередь, т.н. «закон о цифровых услугах» (DSA).

Маск считает, что этот закон ведет к установлению тотального контроля над СМИ. Точнее, так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а Маск с ним соглашается. Если прежде основатель SpaceX и СЕО Tesla был «живой иконой» либералов и глобалистов, то теперь вступил в союз с мировыми консерваторами, подчеркивая, что нынешние элиты ведут мир к катастрофе.

Евросоюзу несколько дней назад Маск и вовсе предрек самоуничтожение по причине того, что тот открыл свои двери для исламистов-мигрантов. Теперь Евросоюз делает вид, будто главная проблема - это исламисты не в нем самом, а в интернете, конкретно - в X.

Вера в необходимость широкой свободы слова, которой придерживается Маск, хороша в США, где есть первая поправка к конституции, эту самую свободу гарантирующая. Иначе в большинстве стран ЕС: слова там наказуемы, хейт-спичи криминализированы, за мнение и оценочное суждение можно сесть в тюрьму. Причем один из лидеров по разнообразным запретам - Франция, родина Тьерри Бретона.

«Наш закон важнее твоих идеалов», - как бы говорят миллиардеру еврокомиссары.

Для них этот бой не просто дело принципа, ставки выше - власть они или не власть. В смысле - в состоянии ли диктовать свою волю таким, как Маск, и способны ли гарантировать сохранение своей управленческой системы на будущее.

Борьба за «закон о цифровых услугах» и цензуру в социальных сетях - это борьба не только с ХАМАС, но и с внутренними врагами еврочиновников, партиями-евроскептиками в разрезе от «Национального объединения Марин Ле Пен до «Альтернативы для Германии», которая уже стала самой популярной политической силой в восточных землях ФРГ.

В подавляющем большинстве евроскептики, помимо еврочиновников, критикуют также массовую миграцию в страны Европы. Это легко подвести под «хейстспич» и разжигание ненависти, лишив права голоса в Сети.

Для того, чтобы модерировать или, как в случае Маска, не модерировать контент в США нужны воля, адвокаты, связи: это больше игра, чем война, и миллиардер думал, что выиграл в ней, попросту купив X.

Еврочиновники, решая ту же самую задачу по ослаблению политических конкурентов, которую американские либералы решали «в ручном режиме», делают ставку на силу и обещают заблокировать самую популярную из политизированных соцсетей. Причем речь идет о тех же людях, которые прежде возмущались временными блокировками тогда еще «либерального» Twitter в странах, где его пытались использовать для смены власти по методу «цветных революций».

После решения втянуться в заведомо бесперспективное и крайне убыточное предприятие по «сдерживанию России в интересах США», положение еврочиновников стало еще более шатким, поскольку благорасположение американцев достается только им, а инфляция, рецессия, энергетический кризис и прочие последствия «борьбы с Россией за Украину» - всем европейцам. Рисковать в таких условиях нельзя - нужно прижимать социальные сети к либеральному ногтю

Для Маска в случае капитуляции перед Брюсселем потери тоже будут существенными. По сути ему придется отказаться от своих супергеройских намерений «по спасению мира от зла» - еврочиновников-атлантистов, империи Джорджа Сороса, разгонщиков украинского конфликта, правил «новой этики» etc. От него требуют перед этим самым «злом» разоружится, признав его власть над собой как минимум в Европе.

Однако не стоит считать убытки самого богатого человека в мире за него самого. До сих пор доподлинно неизвестно, зачем Маску X и новые (точнее, старые, - до введения либеральной цензуры) правила поведения в социальных сетях.

Может, дело в реальных амбициях по «спасению мира». Может, самый богатый человек этого самого мира выступает как международный политик-визионер и «голос разума», чья нынешняя деятельность повлияет на геополитические расклады и дальнейшую историю цивилизации.

А может, он просто папа, который обиделся на дочь. Она наслушалась леваков в университетской среде США, сменила гендер и поливала родителя как богатого белого жлоба в своем любимом Twitter, пока Маск эту социальную сеть не купил.

Теперь там обещают блокировать за слово «цисгендерный», которым дочь и ее друзья дразнили мультимиллиардера. Заодно новый владелец разогнал всех модераторов, которые прежде чистили контент не только от «трампистов», но и от хамасовцев.

Если все-таки второе, и Маск в данной истории - просто человек, он проиграет, как обычно и бывает при противостоянии просто человека с огромной системой. Но ему в любом случае стоит пожелать удачи.

Не так важно то, кто он сам, как то, кто ему противостоит. Это те самые люди, которые поощряли «хейтспичи» в адрес России и нимало не беспокоились о потоках украинских фейков про российскую армию, но теперь считают, будто интернет стал небезопасным местом из-за Илона Маска.