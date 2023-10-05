Маск согласился с Орбаном о новом ограничении свободы СМИ в ЕС

Маск поддержал премьера Венгрии Орбана, раскритиковавшего новый закон ЕС о работе СМИ

Tекст: Ольга Никитина

Орбан на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что предложение Брюсселя в очередной раз ограничивает свободу. Будущий закон, по его словам, приведет к установлению тотального контроля над СМИ.

Венгерский премьер отметил, что страны Центральной Европы в прошлом уже сталкивались с подобным. «Оно называлось Коминформ (Информационное бюро коммунистических и рабочих партий – прим. ВЗГЛЯД) и Имперская палата культуры (организация творческих работников нацистской Германии – прим. ВЗГЛЯД). Никогда больше!» – приводит его слова ТАСС.

Маск согласился с такой оценкой, написав: «Абсолютно так».

В Еврокомиссии ранее заявили, что будущий закон Евросоюза о свободе СМИ «станет серьезным предупреждающим сигналом» для стран ЕС, в частности для Венгрии и Франции. В Брюсселе говорят, что хотят не допустить монополизации информации, для предотвращения этого хотят применять высокие штрафы.