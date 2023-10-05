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    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

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    5 октября 2023, 12:59

    Маск согласился с Орбаном о новом ограничении свободы СМИ в ЕС

    Маск поддержал премьера Венгрии Орбана, раскритиковавшего новый закон ЕС о работе СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с оценкой премьера Венгрии Виктора Орбана, которую политик дал будущему закону Евросоюза о «свободе СМИ».

    Орбан на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что предложение Брюсселя в очередной раз ограничивает свободу. Будущий закон, по его словам, приведет к установлению тотального контроля над СМИ.

    Венгерский премьер отметил, что страны Центральной Европы в прошлом уже сталкивались с подобным. «Оно называлось Коминформ (Информационное бюро коммунистических и рабочих партий – прим. ВЗГЛЯД) и Имперская палата культуры (организация творческих работников нацистской Германии – прим. ВЗГЛЯД). Никогда больше!» – приводит его слова ТАСС.

    Маск согласился с такой оценкой, написав: «Абсолютно так».

    В Еврокомиссии ранее заявили, что будущий закон Евросоюза о свободе СМИ «станет серьезным предупреждающим сигналом» для стран ЕС, в частности для Венгрии и Франции. В Брюсселе говорят, что хотят не допустить монополизации информации, для предотвращения этого хотят применять высокие штрафы.

    2 октября 2023, 14:48
    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»

    Бербок: Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска

    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выездного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС, которое проходит в Киеве в понедельник, заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

    «Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, идею создания интеграционного пространства «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока в начале 2010-х предлагало российское руководство. Глава МИД Сергей Лавров летом говорил, что надежды на создание единого безопасного пространства от Лиссабона до Владивостока не оправдались.

    Заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории проходит за пределами содружества – в Киеве. При этом некоторые главы МИД на встречу не поехали.

    Добавим также, Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область вернулись в состав России по итогам референдумов 23–27 сентября 2022 года.

    Коментарии (51)
    3 октября 2023, 13:37
    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры

    Политолог Кот: Идея решить проблемы за счет украинцев хорошим для ЕС не закончится

    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры
    @ NURPHOTO/REURETS

    Tекст: Ольга Никитина

    Желание Европейского союза решить собственные демографические проблемы за счет беженцев с Украины не закончится для ЕС ничем хорошим, считает политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

    Кот в эфире радио Sputnik отметил, что украинцы «как генетический материал вполне устраивают страны Европы». По его словам, США и Европа сейчас выступают как «потрошители» Украины, однако сами они «будут выпотрошены теми, кого породили».

    Сейчас украинцы в Европе ведут себя тихо, они белые и пушистые, отметил политолог, выразив уверенность, что впечатление это обманчиво. После того как граждане Украины обживутся в Европе, обзаведутся связями и влиянием, у них появится там своя мощная диаспора, как это произошло в Канаде, считает Кот.

    После этого, продолжил политолог, украинцы начнут «качать права» и «лезть в управление», что в свою очередь приведет к уличным протестам и беспорядкам. Кот в заключение отметил, что радоваться в этом вопросе Европе нечему.

    Так политолог прокомментировал сообщение французского издания Le Monde о том, что страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы.

    Коментарии (7)
    3 октября 2023, 22:16
    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз

    Politico заявила о намерении ЕС начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз

    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Как заявили дипломаты, до конца 2023 года в ЕС намерены дать Киеву «зеленый свет» на переговоры. «Официальное объявление ожидается уже в декабре», – приводит РИА «Новости» текст Politico.

    В ноябре Еврокомиссия представит доклад о том, насколько Украина и другие страны, желающие вступить в ЕС, соответствуют требованиям. Источник заявил, что «отдельное государство не сможет противиться стремлению» к таким переговорам. Однако, если Киев не успеет выполнить требования ЕС, добро на переговоры могут дать, даже не согласовав их юридические рамки, передает «Интерфакс»

    «Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры», – заявил один из источников. Другой пояснил, что цель – в декабре политически договориться о начале переговоров, а юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года. Третий дипломат утверждает, что Киев продемонстрировал прогресс в выполнении требований ЕС, проблемной в краткосрочной перспективе остается область, касающаяся меньшинств, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого.

    Коментарии (21)
    4 октября 2023, 01:37
    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС

    Глава Евросовета Мишель не исключил вступления Украины в ЕС в 2030 году

    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если «обе стороны сделают свою домашнюю работу», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишелю был задан вопрос, говорил ли он об Украине, когда призвал ЕС быть готовым к принятию новых членов уже к 2030 году. Мишель ответил: «Да». Он подчеркнул при этом, что страны, которые хотят вступить в ЕС, «должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия».

    По его словам, в ЕС необходимо «четко понимать», чего «хотят достичь вместе», на что готовы «тратить деньги» и «каковы приоритеты». Мишель призвал «ускорить процессы принятия решений», передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

    Он рассчитывает, что в 2030 году в ЕС «будет больше членов, чем сегодня». Мишель выразил уверенность, что «процветающая и безопасная Украина – в европейских интересах». По его мнению, украинское «сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС». «И в скором времени, а не когда-нибудь», – сказал он.

    Мишель считает, что принятие Украины в ЕС позволит объединению доказать, что Евросоюз «способен на геополитические действия». При этом он признал, что в случае расширения ЕС реформировать бюджет сообщества будет не так просто. «Но мы не можем больше терять времени», – сказал он.

    Напомним, СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС. Указывается, что «официальное объявление ожидается уже в декабре».

    Коментарии (15)
    5 октября 2023, 10:45
    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву

    Президент Словакии Чапутова выступила против продления помощи Киеву после победы экс-премьера на выборах

    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения предоставления Киеву пакета военпомощи после победы на парламентских выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, сообщает издание Dennik.

    Уточняется, что президент Словакии выступила против продолжения оказания поддержки Киеву, так как она сочла необходимым уважать результаты голосования, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Чапутова, игнорирование мнения победившей на выборах партии в данном вопросе «создаст неудачный прецедент на будущее».

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Немецкие СМИ писали ранее, что украинские политики испытывают отчаяние из-за низких темпов поставок западных вооружений для нужд ВСУ.

    Коментарии (9)
    3 октября 2023, 03:41
    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»

    Дипломат Захарова сыронизировала о «намерении» главы МИД Германии Бербок пригласить Россию в Евросоюз

    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предположила, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о будущих границах Евросоюза «от Лиссабона до Луганска» означают вступление России в сообщество.

    Комментируя заявления Бербок, Захарова предположила в своем Telegram-канале, что «мы вступаем в ЕС».

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также предположила, что главы МИД Германии забыла добавить о необходимости «развернуться на 360 градусов». Таким образом Захарова напомнила февральское высказывание Бербок, когда она выразила надежду на кардинальное изменение политики Москвы по Украине «на 360 градусов», имея в виду разворот на 180.

    В понедельник глава МИД Германии заявила в Киеве, что Евросоюз скоро якобы будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

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    4 октября 2023, 18:28
    В ЕК отказались комментировать огромные затраты на прием Украины в ЕС

    В ЕК отказались комментировать новость, что прием Украины в ЕС обойдется в 186 млрд евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия (ЕК) не комментирует публикацию в газете The Financial Times о том, что прием Украины в сообщество обойдется в 186 млрд евро, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Арианна Подеста.

    Она отметила, что в ЕК работают над пересмотром программ Евросоюза перед расширением, чтобы понять, как они должны быть адаптированы в условиях широкого Евросоюза, передает ТАСС.

    Кроме того, Подеста оставила без комментариев вопрос о последнем интервью главы Евросовета Шарля Мишеля немецким СМИ, в котором он предположил, что вступление Украины в ЕС теоретически возможно в 2030 году.

    Напомним, вступление Украины в ЕС позволит ей в течение семи лет получить 186 млрд евро из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств – членов объединения в нетто-плательщиков, пишет Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС с оценкой финансовых последствий для ЕС вступления новых членов.

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    3 октября 2023, 10:02
    Politico призвала Киев смириться с ослаблением поддержки со стороны Запада

    Politico: Киев должен смириться с тем, что поддержка Киева со стороны Запада ослабла

    Tекст: Александра Юдина

    Поддержка Киева со стороны западных стран ослабла как никогда, однако Украине необходимо с этим смириться, следует из аналитического материала газеты Politico.

    По данным издания, единый фронт поддержки Киева со стороны Запада дает как никогда много трещин, однако Украине не остается ничего другого, кроме как стиснуть зубы и терпеть, передает ТАСС.

    Также в статье указано, что заявления Соединенных Штатов и Европы о том, что они будут поддерживать Украину вопреки всему, стали «звучать несерьезно».

    Газета оставляет открытым вопрос о том, будет ли продолжаться поддержка Украины со стороны ЕС, этот вопрос в данный момент прорабатывается.

    «Его утверждение может затянуться, поскольку бюджет должны согласовать все 27 стран – участниц ЕС, среди которых нет единства по поводу помощи Киеву», – подчеркивает Politico.

    В воскресенье Конгресс США утвердил проект временного бюджета без помощи Украине. Американские СМИ назвали это ударом для Байдена и европейских союзников.

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    4 октября 2023, 11:22
    Цены на газ в Европе рухнули из-за скачка ветрогенерации

    «Интерфакс»: Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

    Tекст: Ольга Никитина

    Цены на газ в Европе обвалились на фоне роста силы ветра и увеличения выработки электроэнергии на ветроустановках. Во вторник ветрогенерация, возросшая более чем в два раза по отношению к уровню понедельника, восполнила четверть потребностей региона в электроэнергии.

    Германия и Дания, по данным ассоциации WindEurope, во вторник обеспечили себя ветряной энергией более чем на 70%. 3 октября ветряки обеспечили 26% потребностей региона в электроэнергии. При этом до конца недели в регионе ожидается высокая сила ветра, передает «Интерфакс».

    На этом фоне спотовая цена газа в Европе во вторник упала на 9%. В ходе торгов в Нидерландах контракт с поставкой «на день вперед» закрылся на уровне 320 долларов за тысячу кубометров, а в течение дня цена опускалась ниже 290 долларов.

    По данным Gas Infrastructure Europe, уровень запасов природного газа в Европе достиг 96,15%, что на восемь пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.

    Поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы заметно снизились и находятся на минимуме с февраля 2022 года. Мощности регазификации и закачки в трубопроводы Европы загружены всего на 49% от максимума.

    Средняя цена закупки газа в августе в Европе составляла 396 долларов за тысячу кубометров, а в сентябре – выросла до 417 долларов, передает ТАСС.

    27 сентября сообщалось, что Германия досрочно заполнила газохранилища на 95%.

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    2 октября 2023, 14:12
    Рар предсказал смену ориентиров в политике Восточной Европы после победы Фицо

    Немецкий политолог Рар: Восточная Европа переориентируется от либерально-левых на правоконсервативные взгляды

    Tекст: Вера Басилая

    Пока победа на выборах в Словакии партии Роберта Фицо ничего не меняет, но она служит сигналом, что вся Восточная Европа переориентируется от либерально-левых на правоконсервативные взгляды, заявил немецкий политолог, историк Александр Рар.

    Рар предложил подождать и посмотреть, как выигравший в словацких выборах Фицо «выстоит» в Брюсселе, сумеет ли он отстоять свои взгляды на окончание поставок оружия на Украину.

    «Мы в прошлом не раз видели, что после того, как правого политика народ где-то выбирает, и политика в принципе должна измениться, этому политику за закрытыми дверями в руководстве ЕС «руки выламывают» и не выпускают из мейнстрима. Так, например, случилось с правым премьером Италии Мелони», – отметил политолог.

    Ранее лидер победившей на выборах в Словакии партии «Направление – социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отверг возможность продолжения оказания военной помощи Украине и заявил о приоритете проблем своей страны и ее жителей.

    Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Словакия проявила европейскую усталость от Украины.

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    2 октября 2023, 20:04
    Украина исключила венгерский банк OTP из «списка спонсоров войны»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев полностью исключил венгерский банк ОТР из «списка спонсоров войны» после переговоров, заявило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

    Отмечается, что банк выступил с рядом обязательств в отношении своих планов относительно российского рынка, поэтому агентство исключило его из списка, передает ТАСС. О самих обязательствах венгерского банка подробнее в итоговом решении не говорилось.

    Ранее сообщалось лишь о приостановке решения о внесении банка в список «спонсоров войны», тогда власти Венгрии выразили недовольство, посчитав это недостаточным, и потребовали полного исключения ОТР из списка.

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    4 октября 2023, 13:43
    В МИД решили проработать ответ на запрет ЕС на въезд автомобилей из России

    Спикер МИД Захарова заявила о проработке ответа на запрет ЕС на въезд автомобилей из России

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не оставит без реакции решение нескольких стран Евросоюза объявить запрет на въезд автомобилей из России, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в данный момент профильные ведомства прорабатывают ответ, проверяют контакты с целью проработки реакции на такое, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что без должной реакции действия этих стран ЕС не останутся.

    Также дипломат отметила, что Москва по гуманитарным соображениям сохраняет безвизовый режим для украинцев, в отличие от киевского режима, который ввел визы для россиян.

    «Российская сторона неоднократно заявляла, что не будет идти тем же путем, уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях», – подчеркнула она.

    Кроме того, представитель МИД заявила, что летом 2022 года Киев принял решение о введении визового режима для россиян, расторгнув в одностороннем порядке двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых поездках, при том, что между Россией и Украиной никогда не существовало визового режима.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сравнил с нацизмом запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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    2 октября 2023, 13:58
    Песков дал оценку выборам в Словакии

    Песков назвал абсурдом попытки назвать пророссийским политиком победившего в Словакии Фицо

    Tекст: Вера Басилая

    Любых политиков в Европе, думающих о суверенитете и защите своей страны, как в Словакии, пытаются окрестить «пророссийскими», но это абсурд, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Комментируя итоги выборов в Словакии, где победила возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо партия «Направление – социальная демократия», Песков отметил, что целый ряд политиков в Европе именуют «пророссийскими». По его словам, любого политика в Европе обвинят в пророссийской позиции, если он думает о защите и суверенитете своей страны, передает ТАСС.

    Ранее в Словакии отвергли возможность продолжения оказания военной помощи Украине.

    Напомним, в воскресенье партию экс-премьера Словакии Роберта Фицо «Направление – социальная демократия» официально объявили победителем на парламентских выборах. Накануне Фицо раскритиковал поставки оружия Украине.

    Коментарии (0)
    2 октября 2023, 13:39
    Песков назвал абсурдными ограничения в ЕС на въезд российских авто

    Tекст: Ольга Никитина

    Решения, принятые в ряде стран Европейского союза, об ограничении въезда автомобилей с российскими номерами являются абсурдными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    При этом Песков отметил, что Москва будет отвечать с позиции собственной выгоды. «Мы должны делать так, как лучше нам», – приводит его слова ТАСС. Представитель Кремля указал, что зеркальная реакция не всегда является лучшим вариантом ответа.

    Песков указал, что подобные абсолютно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на отношения этих стран с Россией, которые, по оценке представителя Кремля, и без того находящиеся в плачевном состоянии. Также он отметил, что такие действия «далеко не красят руководство этих стран».

    Напомним, на территории Болгарии к концу понедельника начнет действовать запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. «Железный занавес» для российских автомобилей ранее опустили и другие страны, в том числе Финляндия и Норвегия, Латвия, Литва и Эстония, Польша и Германия. В некоторых из них занимаются конфискацией российских авто на границе.

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    4 октября 2023, 13:55
    Песков рассказал о контактах Москвы с представителями Запада по Карабаху

    Представитель Кремля Песков: У России были определенные контакты с Западом по Карабаху

    Tекст: Александра Юдина

    Москва имела определенные контакты с представителями Запада по вопросу Нагорного Карабаха, однако это были не те, о которых писала Politico, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в том, как описала ситуацию западная пресса, очень много неточностей и ошибок в этом материале, определенные контакты по Карабаху были, но совсем другого плана, передает ТАСС.

    Между тем спикер МИД Мария Захарова заметила, что Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника в вопросах Косова и Нагорного Карабаха.

    Более того, дипломат допустила дальнейшие промашки по ситуации в Армении, которой «наобещали с три короба», однако до сих пор не сделали ничего, кроме провокаций.

    Ранее в Армении сообщили, что поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха почти прекратился, из региона уехали 100 тыс. 520 человек.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последнем «оружии», которое применил Карабах.

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      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

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