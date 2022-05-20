Власти США мстят Маску за предательство

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20 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:56  |  vz.ru
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Как Донбасс поможет развитию России

Мариупольский порт был крупнейшими торговыми воротами Приазовья @marport.offpage
Мариупольский порт – транспортные ворота Приазовья – возобновит отгрузки в ближайшие дни. Шахты и металлургические заводы ДНР и ЛНР не останавливались даже в разгар боев. Теперь потребность в донецком металле лишь вырастет – нужно восстанавливать инфраструктуру освобожденных районов. Но главное – Россия в условиях санкций все более заинтересована в развитии внутреннего рынка, и здесь Донбасс может стать подспорьем. Подробности...
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«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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Максим Григорьев: Главный военный преступник – это Зеленский

Украинцы прямо говорят, что Зеленский и военное руководство являются преступниками в равной степени Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
«Люди рассказывают, как на их глазах боевики «Азова» убивали мирных жителей, их детей, родственников. Это делалось по прямому указанию военно-политического руководства Украины», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Он убежден, что под готовящийся трибунал для украинских преступников должны пойти причастные любого ранга, начиная с президента Зеленского. Подробности...
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Украина оттачивает военную мощь России

БМПТ «Терминатор» получила на Украине боевое крещение Виктор Антонюк/РИА Новости
Специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Очередным примером тому стали сообщения о начале применения на Украине истребителей Су-57. Какое именно оружие впервые начало применяться во время спецоперации и какие результаты оно показало? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная. Подробности...
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Впервые за 30 лет у русской культуры все самое важное не в прошлом, а впереди

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину. Подробности...
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Украинцев используют как подопытных кроликов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса. Подробности...
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Зачем ВСУ кошмарят российские деревни

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Власти США мстят Маску за предательство

    «А теперь запасаемся попкорном – они расчехлят против меня все свои грязные приемчики!»
    		   20 мая 2022, 17:00
    Фото: Paul Hennessy/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Конфликт между Илоном Маском и либеральной элитой США принял характер войны. После заявления о том, что он первый раз в жизни проголосует за республиканцев, и личных нападок на Джо Байдена, оппоненты организовали Маску ряд проблем с бизнесом и имиджем. Но он явно готов принять бой и попытаться изменить страну. Кто победит?

    «Прежде я голосовал за демократов, потому что они (в основном) были партией добра. Но теперь они превратились в партию разобщения и ненависти. Я больше не могу их поддерживать, поэтому проголосую за республиканцев. А теперь запасаемся попкорном – они расчехлят против меня все свои грязные приемчики!»

    Это заявление Илона Маска, чем черт не шутит, может стать историческим. Когда самый богатый (или один из; показатель нестабилен) человек мира в самой влиятельной стране мира меняет партийность  это что-нибудь да значит, тем более что общее количество политических партий США (почти четыре десятка) справедливо округлить до двух: правящей ныне Демократической и Республиканской, которая, скорее всего, триумфально выиграет выборы в Конгресс осенью и превратит президента Джо Байдена в «хромую утку». Слова Маска – это далеко не первая «ласточка» близких перемен. 

    Смена партийности в данном случае почти не преувеличение. У крупнейших партий США нет ни членских билетов, ни жесткой вертикали власти – каждая из них своего рода федерация сил, разделенных по идеологическому и географическому принципу, но объединившихся ради победы над соперником – друг с другом.

    Существуют такие категории, как региональный актив и сотрудники аппарата, но в основном демократы и республиканцы – это всего лишь зарегистрированные по месту жительства избиратели, добровольно пожелавшие указать свои политические предпочтения. Сменил их – считай что вышел из партии.

    Маск зарегистрирован как «независимый избиратель» (на эту категорию граждан направлены основные усилия пиарщиков обеих сил), но всю жизнь голосовал за демократов. Иначе и быть не могло. Как ласково объясняют в лояльных им либеральных СМИ, Демпартия представляет «прогрессивную половину Америки», а источник денег Маска – олицетворение того, что принято понимать под прогрессом.

    Это не банки, не биржа, не папа, не продажа ресурсов, не медиаимперия, не жилищное строительство, не естественная монополия. Это космос и высокие технологии. Не лишенный личных недостатков, как и любой другой человек, мультимиллиардер Маск ближе всех остальных реальных миллиардеров к образу миллиардера из футуристической утопии, включая Брюса Уэйна (не переодеваясь по ночам в костюмы летучей мыши, основатель SpaceX остается персонажем со странностями).

    В этой же лиге играет Билл Гейтс, но его не любят по другим причинам.

    Для людей из круга Маска верность идеалам Демпартии – это что-то вроде шахады. И Маск своим заявлением сделал больно значительной части армии своих фанатов, которые воевать с Океанией готовы, а с Остазией – нет, но война уже в любом случае идет и, с поправкой на личность эксцентричного миллиардера, остановить ее вряд ли возможно.

    Отношения между ним и Белым домом охладились около года назад, судя по появлению бизнесмена и «новатора» (точнее, по отсутствию таких появлений) на государственных совещаниях по темам, прямо связанным с его новаторским бизнесом. А обострение случилось после серии «твитов», в которых Маск подверг критике «священную корову» демократов – «новую этику», после чего узнал о себе от левых активистов в том же «Твиттере» немало нового.

    Доподлинно неизвестно, как это подействовало на Маска, но он начал переговоры о покупке «Твиттера» – однако не для того, чтобы заставить замолчать своих новых хейтеров, а для строго противоположных целей: чтобы вернуть в эту соцсеть свободу высказываний. Блокировку аккаунта экс-президента Дональда Трампа он при этом назвал «аморальной», чем вызвал на себя новую волну негатива.

    В данный момент сделку притормозили по инициативе самого Маска, и если ее не закроют к концу октября, он выплатит миллиард отступных. Причина задержки – заказанное миллиардером исследование, которое должно показать, сколько аккаунтов в соцсети «фейковые»: 5%, как утверждает своя компания, 20%, как утверждают независимые аналитики, или 80% – по версии злых языков. 

    Эта новость обвалила акции «Твиттера» еще на 15%, после чего многие утвердились во мнении, что Маск таким образом пытается сбить цену. И как-то очень вовремя вышло исследование аудиторской компании Spark Toro, согласно которому 11 миллионов, или 49,3% подписчиков официальной страницы президента США (POTUS) в этой соцсети – либо боты, либо «мертвые» аккаунты.

    Тут мы вступаем на скользкую почву предположений, но они сами напрашиваются: функционеры Демпартии и «президентская рать» начали давить на Маска – и не столько из-за байденовских ботов, сколько из-за перспективы отмены либеральной цензуры.

    Сам Трамп уже дал понять, что в «Твиттер» не вернется в любом случае и что придерживается невысокого мнения и о сделке, и о самом Маске. Но дело сейчас не в Трампе, а в том, что Маск не любит, когда на него давят, и, что называется, «закусил удила».   

    В последовавшем за этим интервью консервативному Fox News из Маска вытащили то, что хотели вытащить – резкую критику президента Байдена. Tech billionaire (так Маска часто называют, чтобы подчеркнуть, что он не просто мешок с деньгами, а инженер и всякое такое) в пух и прах разнес «некомпетентную» экономическую политику Белого дома, которая ведет к «венесуэлизации» экономики США – дефициту и обесцениванию денег.

    Голосом Маска говорит большая часть страны, переживающей рекордную за 40 лет инфляцию с подорожанием бензина на 50% и продуктов на 10%.

    В этих условиях рейтинг правительства Байдена рекордно низок даже среди демократов. Однако мультимиллиардер несколько раз перешел за «красные флажки» – сравнил нынешнюю администрацию с администрацией Трампа в пользу последней и ударил в самое больное место действующего президента, который не всегда может выговорить название собственной страны. 

    По мнению Маска, реальным руководителем американского государства является человек, который пишет Байдену телесуфлеры, а сам Байден пребывает в заблуждении, будто его выбрали для изменения Америки, тогда как на самом деле голосовавшим за него «хотелось поменьше драмы».

    В итоге драмы стало гораздо больше – и в Белом доме, и в жизни Маска. Его нынешнее заявление о переходе в республиканский стан с параллельным «шеймингом» демократических идеалов можно считать ответом на гул леволиберального негодования с сетевыми флешмобами, запущенными после интервью. Что-то вроде: «Ах, вот вы какие? Так знайте: не я предал вас, а вы меня».

    Ответ самому Маску со стороны элит тоже не заставил себя ждать: крупнейшего производителя электромобилей в Америке – управляемую Маском Tesla – исключили из перечня S&P ESG, в котором собраны «прогрессивные» в плане экологической повестки и найма сотрудников компании.

    В свою очередь, власти, также сославшись экологию, заморозили строительный проект по расширению зоны Пентагона на аэродроме SpaceX. А лояльные им СМИ стали раскручивать скандалы на сексистскую и расистскую тему в империи Маска, включая обвинение в адрес самого Маска со стороны одной из стюардесс: якобы мультимиллиардер пытался добиться с ней секса, но ничего не получил, а за молчание заплатил 25 тысяч долларов.

    Как бы там ни было, вызов принят. Теперь конфликт будет развиваться по инерции, и Маск наверняка прав – нужно запасаться попкорном.

    Он рискует ошибиться в другом.

     Из-за провала в госуправлении и возрастных изменений лично в Байдене элита Демпартии кажется ослабевшим противником. И она наверняка проиграет грядущие выборы в Конгресс, но она проиграла бы их и в том случае, если бы Маск не вмешивался в политику.

    А вот уровень собственных возможностей он вполне может переоценивать. «Специализация» Маска в мире миллиардеров предельно хороша для публичного имиджа, но не является действительно ценной при борьбе за власть. Он не владеет ни медиаимперией, как «самый опасный человек США» (по версии Байдена) Руперт Мёрдок, ни огромными финансовыми возможностями, как Джордж Сорос

    Рекордное состояние Маска – это стоимость акции компаний, к которым он приложил руку, в первую очередь Tesla. Акции дорожают и имеют потенциал дорожать в дальнейшем, продавать их для Маска крайне невыгодно. Потому, чтобы купить тот же «Твиттер», ему придется взять взаймы существенную сумму. Ему ее с радостью готовы выделить под залог тех же акций, но сделка все равно может сорваться – особенно сейчас, когда покупка «Твиттера» воспринимается как попытка Маска компенсировать себе отсутствие медийных ресурсов для борьбы за лучшее будущее.

    Слишком многие влиятельные люди в США заинтересованы в том, чтобы политика в социальных сетях осталась прежней.

    Лишен Маск и возможности выложить козырь, которого в его обстоятельствах можно было бы ждать от других, – заявку на выдвижение в президенты. Он родился в ЮАР, в США попал через Канаду, поэтому кандидатом стать не может – это противоречит конституции страны.

    Для Маска как человека, всей своей натурой нацеленного на разрушение границ возможного, этот потолок наверняка некомфортен. Но на его месте разумнее сейчас думать не о покорении вершин американской власти, а о том, чтобы уцелеть в той войне с американскими элитами, в которую он сейчас вступает.    

    Как признавался сам Маск, он «привык откусывать больше», чем может «прожевать». Не похоже, что он считает это своим недостатком, что обнажает его слабость и перспективу быть сжеванным другими. Апломба и энтузиазма у самого богатого человека мира несоизмеримо больше, чем реальной силы.  
     
     
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