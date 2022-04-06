Назван самый опасный человек для президента США

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6 апреля, среда  |  Последнее обновление — 23:45  |  vz.ru
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Европа нанесла первый удар по российским энергоресурсам с опаской

Европа готова запретить поставки угля из России Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Брюссель поддался давлению США, которые ввели эмбарго на поставки нефти, газа и угля из России и требовали того же от Европы. Однако ЕС решил отделаться малой кровью и начать эмбарго с одного энергоресурса – угля. Газ и нефть европейцы все же вынесли за скобки. Обещанная морская и сухопутная блокада от ЕС также имеет важные исключения.  Подробности...
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«Жириновский сделал себя сам»

Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни Михаил Джапаридзе/ТАСС
После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Смерть политика подтвердил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Какую роль Жириновский занял в истории России и как теперь сложится судьба его главного общественного детища – ЛДПР? Подробности...
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История знает надежный способ искоренения русофобии

Европейская карикатура позапрошлого века – кажется, с тех времен восприятие России ничуть не изменилось Public Domain
Демонизация русских, постоянные попытки завоевать или же попросту уничтожить Русское государство – все это вовсе не изобретение последнего времени. Многочисленные примеры показывают, как европейские страны практиковали все это сотни лет. Когда и как европейцы придумали доктрину о «деспотизме и варварстве» России и каким образом нашей стране удавалось побеждать русофобию?  Подробности...
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Россия лишает Европу дешевого продовольствия

Пустые полки становятся привычной картиной магазинов стран ЕС Meng Dingbo/Global Look Press
Батон хлеба в Европе скоро будет стоить 10 евро – то есть чуть менее тысячи рублей. Такие прогнозы уже сейчас озвучивают европейские СМИ, описывая катастрофическую инфляцию, которая накрыла ЕС как результат торговых ограничений с Россией. Каких именно товаров в первую очередь касается повышение цен, в какой степени – и что будет происходить дальше? Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Жириновский умел предсказывать будущее

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Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Жириновский оказался человеком с государственным мышлением, вполне взвешенным аналитиком, прагматиком политической жизни. Это было удивительно, поскольку слабо стыковалось с экранным образом. Подробности...
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Как работать с данными, когда все врут

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Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я не имею результатов судебно-медицинской экспертизы на руках, поэтому не могу рассуждать о трупных пятнах или степени окоченения. Но мне доступны данные о тайминге конкретных фото и видео из Бучи. К ним я и обращаюсь. Подробности...
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Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса

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Владимир Можегов, публицист
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Как жить без Жириновского

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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    Назван самый опасный человек для президента США

    «Самому опасному человеку в мире» 91 год
    		   6 апреля 2022, 23:45
    Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Стало известно, кого Джо Байден считает «самым опасным человеком в мире». Это не Владимир Путин, не Си Цзиньпин и даже не Дональд Трамп. Это Руперт Мердок. Фамилию этого человека в России, конечно, слышали, но вряд ли кто воспринимал его как глобальную угрозу. Однако Байден, как ни странно, оценивает ситуацию вполне адекватно.

    О том, что президент США считает «самым опасным человеком в мире» 91-летнего мультимиллиардера и медиамагната Руперта Мердока, мир узнал благодаря телеканалу CNN. Это был своего рода анонс со спойлером – информация из новой книги о президентских выборах под названием «Не пройдет: Трамп, Байден и битва за будущее Америки».

    Книга эта пока не вышла, но название и коллектив авторов – журналистов New York Times – говорят сами за себя. Речь пойдет о том, что Трамп – невыносимый расист, а нынешний президент с позорным по американским меркам рейтингом в 40% – отличный парень (или вдруг не совсем отличный, но все равно лучше Трампа).

    Показательно, что CNN не особенно интересует – а почему именно Руперт Мердок «самый опасный человек в мире». Уточняется лишь то, что телеканал Fox News, возглавляемый сыном Мердока, «одна из самых разрушительных сил в США». Опять же, по мнению Байдена.

    Прежде всего, это единственный общенациональный телеканал в США консервативной направленности – он поддерживал Трампа и агрессивно атакует нынешнего хозяина Белого дома. И именно на нем выходит программа Такера Карлсона – самого популярного телеведущего страны, чьи взгляды на политику в отношении России заметно расходятся со взглядами не только демократов, но и многих республиканцев. 

    Остальные телеканалы такого уровня являются частью «либерального блока», поддерживают Демпартию и предельно лояльны к Байдену, хотя он порой двух слов связать не может.

    В общем, Fox News – не самые приятные для действующей американской власти люди, но не то чтобы самые опасные в мире.

    Фокус в том, что для постоянного зрителя CNN подобная характеристика и не требует особых пояснений. В глазах «американца с прогрессивными взглядами» Мердок действительно обладает репутацией даже более зловещей, чем Трамп. Потому что Трамп, считают зрители, дурак, а Мердок своего рода гений.

    его ненавидят, как только могут ненавидеть чистопородного англосакса из первой сотни Forbes с активами на несколько десятков миллиардов долларов. Как спонсора консервативных сил, ответственного за Брекзит в Британии и республиканские триумфы в Штатах. Как олигарха в классическом смысле – не просто богатея, а того, кто пытается играть определяющую роль в политике. Как скептика и критика многих священных коров современного Запада – от феминизма до борьбы с изменением климата.

    Но худшее в Мердоке – это его огромная империя, позволяющая влиять на умы миллиардов. Мердок это далеко не только Fox или биржевой вестник The Wall Street Journal. Он владеет многими ведущими СМИ и Австралии – своей родины, и Великобритании, с которой в свое время начал расширение его медийный бизнес.

    Теперь легендарная The Times – это Мердок. Но и таблоид The Sun – это тоже Мердок, его вообще называют «отцом классического таблоида» – с кричащими заголовками, непроверенными слухами и гремучей смесью из политики, «звездных» скандалов и секса.

    Эксплуатацию женской обнаженки и «полуфейков» для увеличения продаж стали относить к числу непростительных грехов относительно недавно, когда Мердок уже был в преклонном возрасте. Но его фамилия по-прежнему остается вполне свежим и релевантным символом информационной нечистоплотности из-за серии скандалов, вскрывших, что целый ряд СМИ Мердока незаконно прослушивали телефоны «селебрити».

    В общем, если вы – американец или британец с либеральными взглядами, вам не нужно дополнительно разжевывать исходящую от Мердока угрозу. Однако лично для Байдена он опасен не поэтому, а пояснений на сей счет от CNN не стоит ждать по определению – им «партийность» не позволит.  

    Мердок не зверь, с Мердоком можно договориться. Он не поглощен своими идеями так, как, например, Джордж Сорос, и гибок в плане политики настолько, насколько может быть гибок человек, который в юности симпатизировал коммунистом, а теперь отзывается о себе как о либертарианце и противнике сильной роли государства.

    его неверно воспринимать ретроградом или «мракобесом» с религиозными или ксенофобскими установками. Совсем наоборот – Мердок не видит ничего плохого, например, в мигрантах. Он нечто принципиально другое – циничный стратег, которого политика интересует с точки рения развития бизнеса и роста собственного влияния.

    Да, он поддерживал Трампа, но он поддерживал и Хиллари Клинтон, когда она избиралась в Сенат от «его города» – Нью-Йорка. Он имел шашни с Маргарет Тэтчер, которые в ее окружении пытались отрицать, но он же дал путевку в жизнь некоторым британским левым, а бывший премьер от Лейбористской партии Тони Блэр является крестным отцом одной из дочерей Мердока.

    Для этого медиамагната не так уж важно, кто ты – демократ или республиканец, консерватор или лейборист. Главное, насколько ты полезен его делу.

    Что же до действующего президента США, можно сказать, Мердок держит над ним занесенный топор и уже потихонечку его опускает.

    Говоря о хитром миллиардере как об самом опасном человеке, Байден необязательно пытался потрафить этим «партийной линии», имея в виду глобальное потепление или права женщин, – Мердок далеко не самый показательный в этом смысле «враг».

    Но он тот, кого Байдену стоит бояться. И Байден, вполне возможно, боится, проговариваясь о своих страхах в силу возрастной сентиментальности (которой, надо сказать, не чувствуется в Мердоке, хотя он даже Байдена старше – на 12 лет).

    Дело в том, что один из как бы бросовых, скорее даже ностальгических активов Мердока теперь превратился в бриллиант в короне его империи. Речь о газете New York Post – очень старой (издается с 1801-го), но, в отличие от New York Times, небольшой и консервативной, то есть обреченной в либеральном мегаполисе на роль вечно недовольного бубнилы.

    Но когда несносный сын Байдена – наркоман и кутила Хантер забыл свой ноутбук в ремонтной мастерской, его содержимое попало в распоряжение не только ФБР, но и New York Post.

    Не важно, сколько это стоило Мердоку в долларах – сделка бесценна.   

    еще до президентских выборов New York Post начала публиковать материалы о переписках Байдена-младшего, из которых следовало, что некий «большой парень» и «свой человек» (то есть, по всему, Байден-старший) берет за лоббисткое участие в мутных схемах сына твердые 10%. Демократы сделали сверхусилие – и случилось прежде немыслимое: ссылки на эти материалы начали вычищать из социальны сетей под предлогом «борьбы с российской пропагандой».

    Но когда «большой парень», став президентом, стал ассоциироваться в народе прежде всего с бессилием, «круговая порука» вокруг него фатально ослабла. ФБР подтвердило как факт расследования коррупционных схем, так и релевантность переписки Хантера Байдена, а New York Post решила продолжила свою разоблачительную серию.

    Последнее, что мы из нее узнали – причастность Байдена к финансированию тех самых «пентагоновских биолабораторий» на Украине – актуальному интересу Минобороны РФ. А чувство такое, что это не предел, что не счесть алмазов в каменной пещере – ноутбуке непутевого сына, и ближе к осенним выборам в Конгресс и/или к президентским выборам 2024-го мир может узнать такое, что перечеркнет карьеру и Байдена, и его окружения, и других бонз Демократической партии.

    Так что страх перед «самым опасным человеком» – Мердоком вполне адекватное ситуации чувство, если твоя фамилия – Байден.

    Неадекватно то, что патриарх скандального семейства путает остатки своей репутации с целым миром. Мердок, конечно, тянет на неординарного злодея, если смотреть на него так, как смотрят режиссеры и сценаристы, но современная цивилизация его как-нибудь переживет.


     
     
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