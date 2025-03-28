Мертвым и мигрантам запретят выбирать президента США

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе электоральной системы. Теперь для того, чтобы иметь возможность проголосовать на участке, избиратель должен будет прийти в соответствующее ведомство и доказать наличие у него американского гражданства – то есть предъявить паспорт, права или иной документ, выданный штатом.

Кроме того, теперь все бюллетени, отправленные по почте, должны вернуться заполненными в избирательную комиссию до дня голосования. Наконец, штаты должны предоставить списки избирателей для проверки в министерство внутренних дел и министерство эффективности правительства (которое возглавляет Маск).

«Избиратели имеют право знать, что их штаты надлежащим образом ведут списки избирателей и оперативно принимают меры по очистке списков регистрации избирателей, исключая из них не имеющих права голоса избирателей», – заявил председатель Республиканского национального конгресса Майкл Уотли. И если штаты не будут соблюдать эти требования, то федеральное правительство не будет финансировать проходящие в них электоральные процессы.

Для россиян и жителей абсолютного большинства других демократических стран эти реформы выглядят странновато. В том смысле, что если страна называется демократией, то ровно так и никак иначе она должна была выборы проводить всегда. Однако в Штатах, позиционирующих себя маяком свободы и прогресса, выборы проводили иначе.

Так, например, люди могут зарегистрироваться как избиратели удаленно – просто выставляя галочки в специальной форме. Например, о том, что они являются гражданами США. Никаких подтверждающих документов у них не требуется – в форме лишь указано об ответственности за предоставление ложных данных.

В результате возникала ситуация, когда миллионы нелегальных мигрантов в США имели право голосовать и менять электоральный баланс.

Особенно это было чувствительно в южных – республиканских – штатах, ведь нелегалы голосуют в массе своей за симпатизирующих им демократов (предлагающих чуть ли не легализовать всех тех, кто прибыл и осел в стране незаконно).

Кроме того, в США десятки миллионов людей голосуют по почте, а некоторые штаты (типа Калифорнии) вообще рассылают по бюллетеню каждому избирателю – чтобы он мог не ходить на участок, а поставить автограф, засунуть бумагу в конверт и отправить. При этом почти два десятка штатов разрешают подсчитывать почтовые бюллетени, отправленные до дня выборов включительно, если они прибудут «вскоре после этого». По факту «вскоре» может растянуться на чуть ли не на неделю – и основанием для учета и подсчета голоса является лишь почтовый штемпель.

В результате не просто затягивался процесс подсчета голосов (в Калифорнии на последних выборах месяц не могли решить судьбу места в Конгрессе), но и создается возможность для манипуляции и вбросов. В Неваде (одном из спорных штампов) 45 тыс. бюллетеней пришли в комиссии уже после выборов по почте.

Ну и, наконец, списки избирателей тоже, мягко говоря, устарели. Чего уж говорить, если, согласно данным службы социального обеспечения, в Штатах до прихода Трампа проживало 9 млн человек с возрастом от 120 до 199 лет. И всем им выплачивались пособия – которые уходили, судя по всему, в карманы вполне живых себе мошенников.

Вот Трамп и решил навести здесь порядок. «Свободные, справедливые и честные выборы, не омраченные мошенничеством, ошибками или подозрениями, имеют основополагающее значение для сохранения нашей конституционной Республики. Право американских граждан на то, чтобы их голоса были должным образом подсчитаны и обработаны, без незаконного разбавления, имеет жизненно важное значение для определения законного победителя выборов», – говорится в документе.

Ну и, конечно же, у президента США здесь был и личный мотив, что признают его соперники.

«Приказ отражает … его беспочвенные заявления после президентских гонок 2016 и 2020 годов о том, что обе они были пронизаны мошенничеством, в частности незаконным голосованием неграждан», – пишет The Washington Post. Заявления, которые, по мнению многих экспертов, были вполне обоснованными – если посмотреть на ход голосования и на то, какие «ступени» возникли в ходе подсчета голосов из-за вбросов почтовых бюллетеней. Заполненных непонятно кем и непонятно на каких основаниях. «Скупали за десять долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей вбрасывали в почтовые ящики – и все», – заявлял президент России Владимир Путин.

Однако ни Washington Post, ни другие основные западные издания (принимавшие участие в кампании по травле Дональда Трампа и в 2016, и в 2020, и в 2024 году) факт фальсификации не признают. И пытаются представить нынешний указ президента США как аморальный и незаконный.

Во-первых, потому, что о якобы лишает возможности проголосовать не только нелегалов, но и миллионы американцев. Почти у половины американцев вообще нет паспорта (он нужен в основном тем, кто выезжает за пределы страны). Почти 9% американских граждан – около 21 млн человек – не имеют под рукой вообще документов, подтверждающих гражданство. Потому, что хранят их дома, у родственников или даже в банковской ячейке. Почти 4 млн вообще живут без документов – бумаги были утеряны, уничтожены или у них украдены.

Естественно, больше всего таких потеряшек среди нацменьшинств. «Это способ подавления голоса бедных людей, черных людей, людей других цветов, любого, кто просто не белый в Америке», – возмущается конгрессмен Бонни Уотсон Колман.

Кроме того, как пишут противники закона, он усложнит процедуру голосования для почти 69 млн женщин, у которых в удостоверении личности и свидетельстве о рождении разные фамилии (они сменили ее после того, как вышли замуж). О том, что обязанностью гражданина является наведение порядка в его документах и хранение этих документов под рукой, никто, конечно, не говорит.

Во-вторых, указывают, что президент хочет использовать этот закон для пересмотра итогов выборов. «Трамп готовит почву для действительно отвратительной попытки использовать федеральное правительство, чтобы оспорить результаты выборов в штатах, которые не вносят желаемых им изменений», – возмущается издание Vox. По мнению The Washington Post, глава Белого дома «уже давно зациклен на управлении выборами».

Ну и, наконец, в-третьих – и это самое серьезное обвинение – Трампа обвиняют в превышении своих полномочий. The New York Times называет его указ «перевернуть многовековую систему избирательного права и отношений между федеральным и государственным уровнями».

Номинально все, что связано с процедурой выборов, является прерогативой штатов. Конституция США наделяет штаты полномочиями регулировать «время, место и порядок» выборов, с условием, что Конгресс может вмешаться и отменить эти законы. Изменять принятый в них порядок выборов можно на федеральном уровне, но делать это должен не президент США, а Конгресс. Где у идеи Трампа достаточно много противников.

Да, номинально Трамп и не отменял полномочия штатов – он лишь решил, что те из них, кто не будет следовать его требованиям, лишатся федерального финансирования электоральных процессов. Однако точку в этом деле, скорее всего, будет поставлена в суде. А значит далеко не факт, что президенту Соединенных Штатов удастся сделать выборы в своей стране по-настоящему честными, свободными и демократичными.