На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Путин рассказал о фальсификации выборов президента США при голосовании по почте
Предыдущие президентские выборы в США были сфальсифицированы через голосование по почте, однако в новых регионах России такое не представляется возможным, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Наверное, можно все сфальсифицировать, как в Соединенных Штатах фальсифицировали предыдущие выборы через голосование по почте. Понятно, что это за голосование по почте: скупали за десять долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей вбрасывали в почтовые ящики – и все», – сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает ТАСС.
Говоря о голосовании на территории новых регионов, Путин отметил, что люди не пришли бы на участки для голосования, не имея соответствующего желания. «Но заставить прийти невозможно. Под дулом автомата не заставишь: если бы люди не захотели, просто не пришли бы на участки – и все. Здесь же – пришли и проголосовали», – указал глава государства.
Ранее Путин заявил, что голосование на выборах в России должно пройти полностью легитимно, прозрачно и честно.