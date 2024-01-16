Путин рассказал о фальсификации выборов президента США при голосовании по почте

Tекст: Валерия Городецкая

«Наверное, можно все сфальсифицировать, как в Соединенных Штатах фальсифицировали предыдущие выборы через голосование по почте. Понятно, что это за голосование по почте: скупали за десять долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей вбрасывали в почтовые ящики – и все», – сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает ТАСС.

Говоря о голосовании на территории новых регионов, Путин отметил, что люди не пришли бы на участки для голосования, не имея соответствующего желания. «Но заставить прийти невозможно. Под дулом автомата не заставишь: если бы люди не захотели, просто не пришли бы на участки – и все. Здесь же – пришли и проголосовали», – указал глава государства.

Ранее Путин заявил, что голосование на выборах в России должно пройти полностью легитимно, прозрачно и честно.