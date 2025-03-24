Эксперт назвал причины досрочных выборов в Канаде

Американист Дудаков: Канадские либералы решились на досрочные выборы из-за противостояния с США

Tекст: Анастасия Куликова

«Ситуация в канадской политике меняется кардинальным образом. Если месяц назад очевидным лидером была Консервативная партия во главе с Пьером Пуальевром, то теперь она в роли аутсайдера. Инициативу же перехватили либералы», – отметил американист Малек Дудаков.

При этом положение дел в стране остается стабильно плачевным, добавил собеседник. «Миграционный кризис, проблемы в социальной сфере и на рынке недвижимости – все это било по рейтингам Либеральной партии. И хотя решений найдено не было, внешняя конъюнктура позволила им сравняться в рейтингах с консерваторами», – указал политолог.

Он напомнил, что Марк Карни активно продвигает повестку противостояния с США и таким образом «играет на патриотических чувствах канадцев», которые были уязвлены планами Вашингтона сделать Канаду 51-м штатом.

«Политик превращается в фаворита гонки. Учитывая особенности канадской избирательной системы, у Либеральной партии есть шанс получить если не большинство в парламенте, то возможность сформировать коалицию вместе с небольшими политсилами», – считает эксперт.

Вместе с тем, до 28 апреля ситуация снова может измениться. Аналитик не исключает, что консерваторы за этот месяц способны перехватить инициативу, чем и объясняется нынешняя спешка либералов. «На решение о досрочных выборах, вероятно, повлияло понимание неспособности выиграть выборы при таком раскладе», – пояснил американист.

«Удастся ли либералам в итоге удержаться у власти еще на пять лет – увидим совсем скоро. Но как бы то ни было, изменений во внешнеполитическом курсе Оттавы ожидать не стоит», – продолжил аналитик. По его прогнозам, страна сохранит антироссийский вектор. Что касается отношений с Соединенными Штатами, то они продолжат развиваться по кризисному сценарию, кто бы ни одержал победу на выборах. «Градус противостояния с Америкой будет повышаться», – заключил Дудаков.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что обратился к генерал-губернатору Мэри Саймон с просьбой распустить парламент. Досрочные выборы в стране, которые были намечены на октябрь, планируется провести 28 апреля.

По словам Карни, решение связано с необходимостью быстро исправить проблемы в экономической сфере. Кроме того, Оттаве надо отреагировать на введенные США пошлины. «Нам нужно построить самую сильную экономику в G7. Нам нужно разобраться с тарифами президента Дональда Трампа», – заявил политик.

Для ответа США новому правительству необходима «сильная поддержка» населения, подчеркнул Карни. Премьер призвал граждан дать «позитивный мандат» на построение «новой канадской экономики». Канаде нужны перемены, добавил он.

На выборах Карни встретится с лидером Консервативной партии Пьером Пуальевром. Последний считает, что либералы «не заслуживают четвертой подряд победы». Он обвиняет предыдущего премьера Джастина Трюдо в росте инфляции и ошибках в иммиграционной политике. Что касается Карни, то консерваторы «ждут, когда он попадет в ловушку», пишет Bloomberg.

В течение нескольких месяцев опросы показывали, что консерваторы имели сильное преимущество на выборах, но с тех пор либералы пережили всплеск популярности. По подсчетам канадского телеканала CBC, Либеральная партия набирает 37,8% поддержки, опережая Консервативную с 37,2%. Газета ВЗГЛЯД писала, что канадские политики обернули конфликт с США в свою пользу.

Напомним, Карни вступил в должность премьера 14 марта на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Вашингтоном, вызванного не только торговой политикой Трампа, но и его угрозами сделать Канаду 51-м штатом.