WP: Миллионы американцев не смогут подтвердить свое гражданство на выборах

Tекст: Ольга Иванова

Теперь для регистрации на избирательном участке потребуется документ, подтверждающий гражданство. Однако во многих штатах США удостоверения личности не содержат этой информации, передает ТАСС.

Эксперты отмечают, что удостоверения Real ID, в которых указано гражданство, действуют лишь в пяти штатах, а паспорта, которые могут полностью подтвердить право на голосование, имеют только 170 млн американцев. Оставшаяся часть населения сталкивается с трудностями при получении паспорта из-за высокой стоимости и длительной процедуры оформления.

Как отметила заместитель директора Центра американского прогресса Грета Бедекович, указ фактически ограничивает доступ к голосованию для тех, кто не путешествует за границу и не может себе этого позволить.

В ответ на указ, группа конгрессменов предложила законопроект, разрешающий использовать свидетельства о рождении для подтверждения гражданства. Однако The Washington Post сообщает, что судьба этого законопроекта пока не определена.