Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
WP: Миллионы американцев не смогут подтвердить свое гражданство на выборах
Миллионы американцев могут лишиться возможности голосовать на федеральных выборах из-за нового указа президента США Дональда Трампа, требующего предъявления документов, подтверждающих гражданство, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов.
Теперь для регистрации на избирательном участке потребуется документ, подтверждающий гражданство. Однако во многих штатах США удостоверения личности не содержат этой информации, передает ТАСС.
Эксперты отмечают, что удостоверения Real ID, в которых указано гражданство, действуют лишь в пяти штатах, а паспорта, которые могут полностью подтвердить право на голосование, имеют только 170 млн американцев. Оставшаяся часть населения сталкивается с трудностями при получении паспорта из-за высокой стоимости и длительной процедуры оформления.
Как отметила заместитель директора Центра американского прогресса Грета Бедекович, указ фактически ограничивает доступ к голосованию для тех, кто не путешествует за границу и не может себе этого позволить.
В ответ на указ, группа конгрессменов предложила законопроект, разрешающий использовать свидетельства о рождении для подтверждения гражданства. Однако The Washington Post сообщает, что судьба этого законопроекта пока не определена.