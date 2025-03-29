Житель Курской области получил тяжелые ранения при подрыве на мине

Житель Суджанского района получил тяжелые ранения при подрыве на мине

Tекст: Вера Басилая

Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что в Суджанском районе Курской области 39-летний мирный житель получил серьезные ранения при подрыве на мине между селами Борки и Плехово. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Курскую областную больницу, где врачи борются за его жизнь.

В связи с происшествием, оперативный штаб принял решение ограничить въезд в ряд населенных пунктов, включая Борки и Плехово. Эти территории остаются крайне опасными из-за наличия неразорвавшихся боеприпасов и продолжающихся атак.

«Враг не оставляет попыток совершать подлые атаки», – подчеркнул Хинштейн, обращаясь к жителям региона.

Он призвал местных жителей пока не возвращаться в приграничные населенные пункты, отмечая, что это подвергает их жизни значительной угрозе. Губернатор подчеркнул необходимость сохранять осторожность и заботиться о собственной безопасности.

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