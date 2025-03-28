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Российский офицер сообщил о «пустынях» в курских селах после ВСУ
Российский офицер рассказал, что ВСУ превратили в пустыню села в Курской области
Офицер 22-го мотострелкового полка заявил о полном опустошении курских сел украинскими войсками, которые разграбили магазины и дома, оставили после себя изгаженные стены и заминированные посадки.
Офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» отметил, что все магазины, склады, квартиры и частные дома были разграблены ВСУ, а украденное имущество вывезено. На стенах остались следы свастики и ненормативной лексики, в то время как дома и автомобили оказались заминированы. Лесополосы также превращены в огневые точки, передает РИА «Новости».
По словам офицера, в регионе обнаружено большое количество оружия НАТО и мин западного образца. ВСУ превратили курские села в «пустыню», из которой жители вынуждены бежать. В результате мародерства и вандализма украинских войск, населенные пункты региона опустели и были превращены в военные позиции с использованием западного вооружения.
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