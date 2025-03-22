СК РФ получил от свидетелей в Суджанском районе данные о гибели четырех человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, СК опубликовал новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе Курской области, передает Telegram-канал СК. По данным следствия, в этих преступлениях погибли четыре человека. Петренко уточнила, что работа следствия с пострадавшими и свидетелями актов насилия украинских националистов продолжается.

В августе 2024 года в селе Заолешенка украинские военные убили местного жителя, который проезжал по улице на велосипеде. В том же месяце в селе Казачья Локня была зафиксирована жестокая расправа над российским военным, о чем следователям рассказала местная жительница. Она сообщила о пытках и убийстве боевиками украинских формирований.

Также в Казачьей Локне 7 августа 2024 года украинские военные, вторгшиеся на российскую территорию, расстреляли мужчину, направлявшегося в магазин. 19 января 2025 года в Судже женщина погибла в результате сброса снаряда на частный дом, что также связано с действиями ВСУ.

Петренко подчеркнула, что следствие будет продолжено до привлечения всех виновных к уголовной ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом ВСУ ГИС «Суджа» . В результате этой атаки СК признал 43 тыс. человек потерпевшими от действий ВСУ на Курскую область. Также СК возбудил дело об убийстве ВСУ восьми мирных жителей в Курской области в 2024 году.