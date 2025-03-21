Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.0 комментариев
СК признал 43 тыс. человек потерпевшими от атаки ВСУ на Курскую область
Следственный комитет признал 43 тыс. человек потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область
В результате нападения украинских вооруженных сил на Курскую область Следственный комитет признал потерпевшими 43 тыс. человек, что стало итогом работы следователей с жителями региона.
Следственный комитет России признал 43 тыс. человек потерпевшими в результате нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область, сообщает ТАСС. Эти данные были озвучены по итогам оперативного совещания в Курске, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.
По имеющимся сведениям, следователи продолжают работать с жителями региона, которые пострадали от действий украинских вооруженных формирований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ угрожали расстрелом священнику в Курской области, когда он пытался доставить гуманитарную помощь в прифронтовую зону. Волонтеры эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи в результате обострения ситуации на границе. Жителя Курской области разорвало снарядом при обстреле ВСУ.