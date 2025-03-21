Следственный комитет признал 43 тыс. человек потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следственный комитет России признал 43 тыс. человек потерпевшими в результате нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область, сообщает ТАСС. Эти данные были озвучены по итогам оперативного совещания в Курске, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.

По имеющимся сведениям, следователи продолжают работать с жителями региона, которые пострадали от действий украинских вооруженных формирований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ угрожали расстрелом священнику в Курской области, когда он пытался доставить гуманитарную помощь в прифронтовую зону. Волонтеры эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи в результате обострения ситуации на границе. Жителя Курской области разорвало снарядом при обстреле ВСУ.