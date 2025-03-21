Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.0 комментариев
Жителя Курской области разорвало снарядом при обстреле ВСУ
Евгения Марченко из слободы Гончаровка Суджанского района Курской области сообщила о смерти соседа в результате обстрела ВСУ, который произошел, когда мужчина кормил кур.
Эвакуированная жительница слободы поделилась подробностями гибели своего соседа из-за обстрела ВСУ, передает РИА «Новости».
Она рассказала, что во время оккупации их населенного пункта украинскими боевиками погибло много мирных жителей, и ее знакомый с соседней улицы был убит в результате «прилета» снаряда.
По словам Марченко, бомба застряла на крыше одного из домов, но не разорвалась, а когда украинские силы вошли в населенный пункт, все окна были выбиты.
«Там такой ужас... нет ни одного целого дома, ни одной улицы. Людей много умерло, много поубивало людей», – сказала она.
Евгения добавила, что ее сосед погиб, когда занимался домашними делами. Он пошел кормить кур, когда снаряд попал в его дом, и мужчину разорвало на части.
По ее словам, жители постоянно находились в страхе из-за обстрелов, ночами скрывались в подвалах и ждали прихода российских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.