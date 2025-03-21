Tекст: Александра Юдина

Эвакуированная жительница слободы поделилась подробностями гибели своего соседа из-за обстрела ВСУ, передает РИА «Новости».

Она рассказала, что во время оккупации их населенного пункта украинскими боевиками погибло много мирных жителей, и ее знакомый с соседней улицы был убит в результате «прилета» снаряда.

По словам Марченко, бомба застряла на крыше одного из домов, но не разорвалась, а когда украинские силы вошли в населенный пункт, все окна были выбиты.

«Там такой ужас... нет ни одного целого дома, ни одной улицы. Людей много умерло, много поубивало людей», – сказала она.

Евгения добавила, что ее сосед погиб, когда занимался домашними делами. Он пошел кормить кур, когда снаряд попал в его дом, и мужчину разорвало на части.

По ее словам, жители постоянно находились в страхе из-за обстрелов, ночами скрывались в подвалах и ждали прихода российских военных.

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