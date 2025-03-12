Герасимов сообщил подробности операции по выходу в тыл ВСУ в Судже по газопроводу

Около 600 российских военнослужащих провели успешную операцию по проникновению в тыл украинских войск в Судже, используя газовую трубу, сообщает ТАСС. В операции выделились отряды «Ветераны», «Ахмат», 11-я десантно-штурмовая бригада и 30-й мотострелковый полк. Операция получила неофициальное название «Поток».

Генерал армии Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ, подчеркнул героизм участников операции. «Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения добровольческого отряда "Ветераны", а также личного состава, который входил в этот отряд: 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального значения "Ахмат"», – заявил Герасимов.

По его словам, штурмовики преодолели 15 км внутри газовой трубы, что стало неожиданностью для украинских войск и способствовало свертыванию их обороны. Операция позволила развить наступление в Курской области, что было доложено президенту России Владимиру Путину на пункте управления группировки войск «Курск».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео из газовой трубы, по которой российские военные проникли в тыл ВСУ в Курской области.