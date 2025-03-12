Кадыров показал кадры операции «Поток» в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, снятые в газовой трубе, по которой российские военные продвигались для выполнения операции «Поток» в Курской области.

В своем сообщении он отметил, что эта операция стала одной из самых смелых и эффективных, позволив российским войскам прорвать оборону ВСУ. В операции также принимали участие бойцы спецназа «Ахмат».

Кадыров подчеркнул, что за пять суток российские военные скрытно преодолели 15 километров по газовой трубе, передвигались в сложных условиях, периодически отдыхая и набираясь сил. Добравшись до конечной точки, они нанесли молниеносный удар по врагу. Глава Чечни отметил, что благодаря высочайшей подготовке и слаженности действий операция оказалась невероятно эффективной.

Особое внимание Кадыров уделил командиру отряда «Аид», подчеркнув его лидерские качества и стратегическое мышление. Группа под его командованием, по словам Кадырова, действовала как единый механизм, аккуратно и безошибочно выполняя задачи. Кадыров выразил благодарность всем бойцам, участвовавшим в операции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как бойцы российской армии использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообщался с участниками этой операции.