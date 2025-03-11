Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.0 комментариев
Хинштейн пообщался с бойцами, участвовавшими в вылазке по газовой трубе в Курской области
Хинштейн пообщался с бойцами, участвовавшими в вылазке по газовой трубе в тыл врага в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообщался с бойцами спецназа «Ахмат», которые в рамках операции «Поток» через газовую трубу вышли в тыл украинских войск в курском приграничье.
Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что навестил бойцов спецназа «Ахмат» в областной больнице. Хинштейн выразил восхищение подвигом военных, которые в Суджанском районе прошли по газовой магистрали в тыл врага. Операция «Поток» уже снискала легендарный статус.
«Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть суток. Не хватало кислорода, воды, но хватило сил и воли. Дошли и выбрались, выбивая врага, на которого свалились, как снег на голову!» – рассказал Хинштейн.
Один из бойцов с позывным «Добрыня» обладает ростом 195 см, но это не помешало ему участвовать в операции.
Бойцы вспомнили, как поднимались на поверхность, будто опьяненные, не смогли надышаться свежим воздухом. «Теперь прошли все: огонь, воду и медные трубы!» – шутят они. Хинштейн уверен, что операция «Поток» войдет в историю СВО и о ней будут рассказывать в школах.
Врио главы региона отметил, что встретил в больнице командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, приехавшего навестить своих солдат. Алаудинов высоко оценил курян, назвав их «сделанными из железа». Хинштейн выразил уверенность в скорой победе России.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как бойцы российской армии использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.