Более 140 украинских беспилотников сбили над Курской областью

При атаках украинских беспилотников в Курской области пострадали два человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

За прошедшие сутки система противовоздушной обороны перехватила над Курской областью 143 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 30 октября до 09:00 31 октября сбито 143 вражеских беспилотника различного типа. Двадцать семь раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Двенадцать раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – заявил глава региона.

В результате атак пострадали 64-летний мужчина в селе Черницыно Октябрьского района и 45-летний житель Льгова.

Кроме того, в Рыльском районе нарушилось электроснабжение восьми населенных пунктов. В настоящий момент подачу энергии восстановили по резервной схеме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Курской области при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль получил ранения водитель.

В среду во Льгове пострадали два человека в результате удара дрона по автозаправке и магазину.

Во вторник в деревне Золотаревка местный житель получил ранения при атаке беспилотника.