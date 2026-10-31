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Более 140 украинских беспилотников сбили над Курской областью
При атаках украинских беспилотников в Курской области пострадали два человека
За прошедшие сутки над территорией Курской области уничтожили 143 украинских беспилотника, два мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
За прошедшие сутки система противовоздушной обороны перехватила над Курской областью 143 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Всего в период с 09:00 30 октября до 09:00 31 октября сбито 143 вражеских беспилотника различного типа. Двадцать семь раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Двенадцать раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – заявил глава региона.
В результате атак пострадали 64-летний мужчина в селе Черницыно Октябрьского района и 45-летний житель Льгова.
Кроме того, в Рыльском районе нарушилось электроснабжение восьми населенных пунктов. В настоящий момент подачу энергии восстановили по резервной схеме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Курской области при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль получил ранения водитель.
В среду во Льгове пострадали два человека в результате удара дрона по автозаправке и магазину.
Во вторник в деревне Золотаревка местный житель получил ранения при атаке беспилотника.