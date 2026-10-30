Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Водитель грузовика ранен при атаке дрона ВСУ в Курской области
Хинштейн: Водитель грузовика ранен при атаке дрона ВСУ в Курской области
Вражеский дрон атаковал грузовой автомобиль в Курской области, ранен водитель, у него диагностирована минно-взрывная травма, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Во Льговском районе Курской области 45-летний водитель грузового автомобиля получил ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил Хинштейн в Max. У мужчины диагностирована минно-взрывная травма.
Пострадавшего доставили во Льговскую центральную районную больницу, в дальнейшем он будет направлен в офтальмологическую клинику для оказания всей необходимой медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу 64-летний мужчина пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины уже на частный дом в селе Черницыно Курской области.
Накануне Хинштейн сообщил о ранении пяти человек при атаке украинских беспилотников.
В среду в области один человек получил ранения при ударе беспилотника по городу Дмитриеву.