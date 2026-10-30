Хинштейн: Водитель грузовика ранен при атаке дрона ВСУ в Курской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во Льговском районе Курской области 45-летний водитель грузового автомобиля получил ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил Хинштейн в Max. У мужчины диагностирована минно-взрывная травма.

Пострадавшего доставили во Льговскую центральную районную больницу, в дальнейшем он будет направлен в офтальмологическую клинику для оказания всей необходимой медицинской помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу 64-летний мужчина пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины уже на частный дом в селе Черницыно Курской области.

Накануне Хинштейн сообщил о ранении пяти человек при атаке украинских беспилотников.

В среду в области один человек получил ранения при ударе беспилотника по городу Дмитриеву.